Populairder dan Wouter Vandenhaute: pyschopaat heerst over de Netflix-ranglijsten

Het is de week van de psychopaten: enkele dagen geleden stonden ‘les deux psychopathes’ van Anderlecht volop in de belangstelling, nu maakt de populairste stalker van Netflix opnieuw zijn opwachting: Joe Goldberg.

Het vierde seizoen van de thrillerserie ‘You’ - of althans het eerste deel, de rest volgt begin maart - verscheen donderdag op Netflix en palmde een dag later meteen de koppositie in. Zijn bijna anderhalf jaar lange afwezigheid op Netflix heeft Joe, die ditmaal de straten van Londen onveilig maakt maar ook zelf opgejaagd wild wordt, dus duidelijk niet minder geliefd gemaakt. De vorige nummer één, het Spaanse ‘La chica de nieve’, zakt na één week alweer naar plaats vier, de Koreaanse spelshow ‘Physical 100’, waarin de deelnemers het tegen elkaar opnemen in allerlei atletische proeven, wordt week na week drukker bekeken - voor de komst van ‘You’ stond die titel op één.

Bij de films heeft de vorige nummer één, ‘You People’, twee nieuwkomers moeten laten voorgaan: ‘True Spirit’, een waargebeurd drama waarin een Australische tiener op haar eentje de wereld rond zeilt, en ‘Viking Wolf’, een Noorse horrorfilm over een stadje dat opgeschrikt wordt door weerwolven. De opmerkelijkste nieuwe titel is echter ‘I know who killed me’, een universeel neergesabelde thriller uit 2007 waarmee Lindsay Lohan haar carrière finaal de nek omwrong en volgens Onze Man ‘een topper in het zó-slecht-dat-ie-weer-hilarisch-wordt-genre’. U weet dus wat bekeken!