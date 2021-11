Pornoster Ron Jeremy aangeklaagd door 30 vrouwen wegens seksueel misbruik

Zapman brengt je hier regelmatig het laatste nieuws uit film- en televisieland.

BBC zond deze week de documentaire ‘Ron Jeremy: Fall of a Porn Icon’ uit, waarin een aantal vrouwen getuigen dat ze seksueel misbruikt werden door de bekende pornoster Ron Jeremy.

De bal voor het zoveelste #MeToo-schandaal ging aan het rollen in juni 2017, toen een vrouw genaamd Ginger Banks een video online zette waarin ze gedetailleerd vertelde hoe ze aangerand en verkracht was door de pornoster Ron Jeremy, die inmiddels al 68 is en in meer dan 2000 pornofilms heeft meegespeeld. Daarop volgde zo'n lawine aan gelijkaardige verhalen dat de politie een onderzoek startte. Sinds juni 2020 zit Jeremy vast op verdenking van het misbruiken van vier vrouwen. Later volgden er nog meer officiële aanklachten, van maar liefst 30 verschillende vrouwen. Het oudste geval van misbruik dateert van 1996, de jongste slachtoffers zouden tijdens de feiten slechts 15 jaar oud zijn geweest.

De openbaar aanklagers menen onder andere dat Jeremy twaalf meisjes verkracht zou hebben, zich zeven keer oraal zou hebben laten bevredigen door minderjarigen, een paar van hen gepenetreerd zou hebben met een voorwerp en sommige slachtoffers ‘bewerkt’ zou hebben terwijl ze sliepen. In februai 2022 moet Jeremy zich voor de rechter verantwoorden.

Jan Jaap van der Wal stopt als presentator van ‘De ideale wereld’

15 november 2021

Jan Jaap van der Wal liet vandaag weten dat hij na vier seizoenen stopt als presentator van ‘De ideale wereld’. ‘Ik ben ‘uitgeleerd’’, gaf van der Wal als reden voor zijn vertrek. Hij heeft zijn stempel op het programma gedrukt, maar wil nu andere dingen doen. Ook de lagere kijkcijfers van ‘De ideale wereld’ op Canvas wegen wellicht door in zijn beslissing. ‘Ik wil wel eens iets doen voor een groter publiek’, zei hij.

‘De ideale wereld’ zelf stopt er in elk geval niet mee. Dit seizoen van de satirische nieuwsshow loopt nog tot en met mei, waarna Van der Wal afscheid zal nemen. Wie hem zal vervangen is vooralsnog niet duidelijk, maar het zeventiende seizoen van ‘De ideale wereld’ begint gewoon in september 2022.

- Beeld Play 4

Deelnemers van ‘Dancing with the Stars’ zijn bekend

15 november 2021

De deelnemers van ‘Dancing with the Stars’ zijn nu allemaal bekend: nadat eerder al prinses Delphine van Saksen-Coburg, Nina Derwael, Metejoor en Lotte Vanwezemael waren aangekondigd, liet Play4 nu ook weten dat Pieter Timmers, Nora Gharib, Jonathan Medart en ‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale zich aan een paar danspasjes zullen wagen. ‘#LikeMe’-acteur Maksim Stojanac, die eerder bevestigde, moet noodgedwongen afhaken door een schouderblessure.

Billie Eilish in kinderreeks ‘Sesamstraat’

10 november 2021

Dat Billie Eilish bij iederéén goed in de markt ligt, bewijst ze met een bezoekje aan de Amerikaanse versie van ‘Sesamstraat’. Samen met Graaf Tel, de vriendelijke vampier met borstelwenkbrauwen, nam ze een nieuwe versie op van haar hit ‘Happier than ever’. Ze zingt, uiteraard, over een compulsieve liefde voor cijfertjes: ‘Als ik aan het tellen ben, voel ik me gelukkiger dan ooit.’ Gezeten naast The Count, zoals de Graaf in Amerika heet, telt ze de truien van Bert en de appels van Elmo.

Het duet van Graaf Tel en Eilish wordt donderdag in de VS op tv uitgezonden. Een tweet over het duet op Billies officiële account kreeg bijna 19.000 duimpjes en meer dan 2000 retweets. In dit 52ste seizoen van ‘Sesamstraat’ komen ook andere beroemdheden opdraven: dichter Amanda Gorman en tennisster Naomi Osaka hebben een gastrol, evenals rapper Anderson .Paak. Die laatste zal net als Billie een nummer opvoeren. Osaka vertelt waarom we maar beter kwistig omspringen met zonnebrandcrème en Gorman gaat samen met Elmo een gedicht schrijven.

Watch Billie sing a special version of “Happier Than Ever” with The Count on @sesamestreet. https://t.co/zkIOSAkCIJ pic.twitter.com/wjBT4K9tPp — billie eilish (@billieeilish) 9 november 2021

Gert Verhulst verdedigt harde kritiek Gordon in ‘K2 zoekt K3'

9 november 2021

‘Je bent een heel lieve jongen, maar ik denk dat het voor jou vanavond is afgelopen. Je past totaal niet bij K3', zo kreeg kandidaat Remi te horen van jurylid Gordon in de vorige liveshow van ‘K2 zoekt K3'. Het stevige commentaar van de Nederlandse volkszanger in de talentenshow zorgde al vaker voor de nodige consternatie onder kijkers en afgelopen weekend stroomde de tijdlijn van Twitter weer vol met verontwaardiging. Ook K3-tjes Hanne en Marthe reageerden verontrust: ‘Als hij vanavond naar huis gaat met zo’n commentaar, is dat goed om naar een psycholoog te gaan.’

Op radiozender MNM reageerde Gert Verhulst op de kritiek, die hij niet terecht vindt: ‘Als een jury niet meer mag zeggen dat het een slecht optreden is, moet het geen jury zijn. Tegenwoordig mag je niets meer zeggen. Vind je dat zo streng, wat hij zegt?’ En ook: ‘Stel dat Remi een nieuw lid van K3 wordt, dan zal hij veel meer commentaar krijgen via social media, dus dan is die uitspraak van Gordon nog heel lief.’

Foo Fighters maken horrorkomedie

9 november 2021

Binnenkort jagen Foo Fighters niet alleen je hartslag de hoogte in met hun snijdende gitaarriffs en donderende drumpartijen, ook in de cinemazalen zullen Dave Grohl en kornuiten je laten klappertanden. De Amerikaanse rockband komt in februari met ‘STUDIO 666', een horrorkomedie die ze in het grootste geheim hebben ingeblikt. In de prent duiken de Foo Fighters een spookachtige villa in om er hun tiende plaat, het in februari uitgebrachte ‘Medicine At Midnight’, op te nemen. Maar oh onheil: duistere krachten overmeesteren frontman Dave Grohl, en met de creativiteit stroomt plots ook het bloed rijkelijk. “Wees klaar om te lachen, schreeuwen en te headbangen in je popcorn. ‘STUDIO 666' will f*ck you up.”

Naast de bandleden spelen ook Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega en Jeff Garlin een rolletje in de komische horrorfilm. ‘STUDIO 666' wordt op 25 februari 2022 losgelaten op het grote publiek, al is nog niet bekend of de film ook in de Belgische zalen te zien zal zijn.



Republikeinen boos op Pino wegens overheidspropaganda

8 november 2021

Beeld Sesame Street

‘Ik heb vandaag het coronavaccin gekregen! Mijn vleugel doet een beetje pijn, maar dit geeft mijn lichaam extra bescherming waardoor ikzelf en anderen gezond blijven’, tweette Big Bird, de Amerikaanse versie van Pino, uit Sesamstraat. De vogel is 6 jaar oud en komt daarom in de VS sinds kort in aanmerking om zich te laten vaccineren, nu de vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen daar van start is gegaan. De tweet van Pino kwam er na een informatiemoment van Sesamstraat en CNN voor ouders die vragen hebben over de vaccinatie bij kinderen.

Conservatieve politici sprongen meteen bovenop de tweet. De Republikeinse senator en voormalige presidentskandidaat Ted Cruz reageerde al snel met een venijnig bericht: ‘Overheidspropaganda... voor je vijfjarige’. Lisa Boothe, een commentator van Fox News, reageerde dan weer met het fake news dat kinderen geen enkel risico lopen door het coronavirus en dat de vaccins daarom voor hen overbodig zijn. Presentator Steve Cortes van Newsmax beschuldigde Sesamstraat van ‘gevaarlijke propaganda’.

Pino laat de commotie gelukkig niet aan zijn hart komen, want hij tweette ook dat hij ‘zich al laat vaccineren sinds hij een kleine vogel was'. President Joe Biden feliciteerde hem inmiddels met zijn beslissing. Ook Sesamstraatvriend Elmo liet op Twitter weten zich snel te laten vaccineren.

Government propaganda…for your 5 year old! https://t.co/lKUlomnpq1 — Ted Cruz (@tedcruz) 6 november 2021

Tieners leren levensreddend handgebaar via TikTok

8 november 2021

Op TikTok circuleren sinds de start van de coronapandemie filmpjes met een specifiek handgebaar waarmee je zonder woorden duidelijk kan maken dat je lijdt onder huiselijk geweld of dat je in nood verkeert. Daarvoor steek je subtiel je rechterhand omhoog, plooit je je rechterduim in je handpalm en vorm je vervolgens een vuist. Het gebaar ging tijdens de eerste lockdowns viraal op TikTok, omdat huiselijk geweld toen oplaaide.

Het mooiste voorbeeld van het nut van het gebaar komt uit de Verenigde Staten, waar een 16-jarig meisje onlangs werd gered uit de handen van haar 61-jarige ontvoerder. De man kidnapte het meisje in haar woonplaats Asheville in de staat North Carolina en nam haar vervolgens mee in de auto door de staten North Carolina, Tennessee, Kentucky en Ohio. Het meisje probeerde de aandacht te trekken van andere automobilisten door het handgebaar uit te voeren, dat ze geleerd had via TikTok.

Een alerte burger merkte dat uiteindelijk op en verwittigde de hulpdiensten. De politie slaagde er uiteindelijk in om het voertuig te lokaliseren en het meisje in veiligheid te brengen. De ontvoerder werd opgepakt.

Beeld Business Insider/TikTok

Heisa in het VK om docu over borstvoeding bij volwassenen

5 november 2021

In het Verenigd Koninkrijk heeft een documentaire op Channel 4 heel wat ophef veroorzaakt. ‘Breastfeeding My Boyfriend’ laat enkele koppels aan het woord over borstvoeding bij volwassenen. Volgens de makers was het de bedoeling om taboes rond het fenomeen te doorbreken, maar veel kijkers reageerden met walging na de uitzending. In totaal ontving de Britse mediaregulator inmiddels al 129 formele klachten over de documentaire.

In ‘Breastfeeding My Boyfriend’ zien we onder andere Lana en Shawn uit Spanje, die hun borstvoedingsvideo’s online delen met gelijkgestemden. Wat daar dan zoal in te zien is, demonstreert het koppel gewillig voor de kijkers: Shawn vleit zich naast Lana op de sofa en begint van haar borst te slurpen. ‘Die geluiden zullen mij nog lang na de aftiteling blijven achtervolgen', klonk het achteraf walgend op Twitter. En: ‘Wat een verschrikkelijke dag om ogen te hebben.’

Lana en Shawn. Beeld Channel 4

In de documentaire duiken ook Tip en Button uit het Amerikaanse Virginia op, die naar eigen zeggen verbaasd waren dat er online niet veel te vinden was over de ‘adult nursing relationship’-community. Hun eerste eigen video werd maar liefst 300.000 keer bekeken. Verder geeft Button nog mee dat Tip hem drie tot vijf keer per dag borstvoeding geeft. En dan is er ook nog de Engelse ‘Milky Mummy’, die een OnlyFans-account over het fenomeen heeft. Zij vertelt, anoniem, dat het zelfs in de erotische branche een taboe is. Zelf verdient ze ongeveer 35.500 euro per maand met haar borstvoedingsvideo’s.

Na de uitzending ontstond er meteen een hevig debat op sociale media. Verontwaardigde kijkers menen dat de documentaire borstvoeding ‘seksualiseert’ en verder stigmatiseert. Anderen vinden het gewoon pervers. Niks van aan, zegt Lana in de documentaire. ‘Borstvoeding tussen volwassenen zorgt voor een sterke band. Je wisselt niet alleen melk uit, maar geeft ook energie aan de ander.’

Opmerkelijk detail: Lana en Shawn houden er verder een strikt veganistische levensstijl op na.

Joe Exotic wil vrijgelaten worden omdat hij kanker heeft

‘Tiger King’-ster Joe Exotic (58) laat in een handgeschreven brief - die hij op Instagram deelde - weten dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Exotic(echte naam: Joe Maldonado-Passage) zit op dit moment een celstraf van 22 jaar uit uit voor meerdere gevallen van dierenmishandeling en het beramen van een moordaanslag op zijn aartsrivaal Carole Baskin (60). Over die laatste zegt hij in de brief ook: ‘Ik weet zeker dat Carole hier een feestje om viert’.

In de brief roept Exotic zijn volgers op om zich in te zetten voor zijn vrijlating. ‘Ze hebben bewijs dat ik dit niet heb gedaan’, beweert hij. ‘Er is geen reden waarom de openbaar aanklager dit nog langer moet uitstellen. Ik wil naar huis, zodat ik behandeld kan worden en van de tijd kan genieten die mij nog gegeven is met de mensen die me liefhebben.’

De advocaat van Exotic, John Phillips, deelde de Instagrampost op Twitter en schreef daarbij: ‘Ik kan bevestigen dat Joe kanker heeft. We hebben maandag gesproken en waren allebei in tranen. Hij moet om zoveel redenen vrijgelaten worden en we werken hard om dat te bereiken.’

Een zoekplaatje van 'The Voice': links een frisdrankautomaat, in het midden frisdrank op een kist, daarachter een box met een electronicamerk, en rechts een kledingrek van een winkel Beeld vtm

Niet zo subtiele sluikreclame in ‘The Voice’: VTM moet 20.000 euro betalen

4 november 2021

Gisteren maakte het VRM, de Vlaamse Regulator voor de Media, bekend dat televisiezender VTM een boete van 20.000 euro moet betalen. In de finale van ‘The Voice’ van eind mei werd veelvuldig gebruikt gemaakt van ‘product placement’, wat verboden is. Productplaatsing is toegestaan, benadrukt het VRM, zolang de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht mogen krijgen.

Uit het besluit van VRM: “Uit de beelden van de desbetreffende uitzending blijkt tijdens de gesprekken in de backstageruimte de veelvuldige, opvallende visuele aandacht voor de benamingen van merken en logo’s. Zowel een merk van frisdrank, een elektrohandel, een kledingzaak als huishoudapparaten komen daarbij in beeld. Dit gebeurt aan de hand van onder andere een lichtreclame, een grote koelbox, een desk voor de presentator met bijbehorende frisdrank, …” Zie ook het onderschrift bij de foto hierboven.

Een jaar eerder ging VTM ook al in de fout. In het programma ‘Snackmasters’ werd toen te expliciet reclame gemaakt voor ‘Grills’, het chipje van Lays. De zender moest toen 15.000 euro betalen.

Netflix lost trailer finale ‘La Casa de Papel’

Exact een maand voordat de serie op Netflix verschijnt, 3 december, heeft Netflix de eerste beelden onthuld van het tweede deel van het vijfde seizoen van ‘La casa de papel’. Het definitieve einde van de serie, dat volgens sommigen gerust al iets eerder had mogen komen. We citeren even uit het persbericht: “Tokio is dood en de vijand van de bende, gewond maar gevaarlijker dan ooit, bevindt zich nog steeds in de Bank van Spanje. In hun donkerste uur en met een grote uitdaging voor de boeg, smeedt de bende een gedurfd plan om het goud weg te krijgen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Maar tot overmaat van ramp maakt El Profesor de grootste fout van zijn leven.”

In Nederland kijkt niemand meer naar ‘K2 zoekt K3'

‘K2 zoekt K3' mag op VTM behoorlijk scoren, met zo’n 600.000 kijkers per aflevering, in Nederland haalt de talentenjacht belabberde kijkcijfers, zo bericht de website Mediacourant.nl. Waar de vorige editie van ‘K2 zoekt K3' op zijn hoogtepunt gezien werd door maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders, begon deze editie met slechts 430.000 kijkers. De afgelopen weken liepen die cijfers steeds verder terug, waardoor er afgelopen zaterdag nog maar 185.000 mensen naar de show keken. Een van de oorzaken lijkt dat de show in Nederland erg achterloopt op de Belgische uitzendingen, liefst 20 dagen. Daardoor werd afgelopen zaterdag nog de laatste auditieronde uitgezonden in Nederland, waar we in België al middenin de studioshows zitten.

In het entertainmentprogramma ‘RTL Boulevard’ reageerde jurylid Samantha Steenwijk: ‘Als je ergens anders vooruit kan kijken is het wel lastig. Nederland gaat straks wel weer inlopen, want in België gaan er weer wat afleveringen niet uitgezonden worden omdat er wat voetbalwedstrijden zijn. (...) Uiteindelijk komen we wel weer gelijk, want de finale is live, dus ik denk dat die cijfers het beste zijn om mee te rekenen.”

Afgelopen weekend trad K3 voor het laatst op met Klaasje. Op 27 november zal duidelijk worden wie haar zal vervangen.

'Grimsburg' Beeld Fox

Jon Hamm leent stem aan komische animatieserie op Fox

3 november 2021

Jon Hamm, sinds de start van de iconische serie ‘Mad Men’ nog moeilijk in te beelden zonder strak pak en met een eeuwige whisky in de hand, neemt binnenkort nog eens een hoofdrol op zich. Of toch tenminste zijn stem, waarmee hij in de komische animatieserie ‘Grimsburg’ de rol van Marvin Flute zal vertolken, een misantropische detective die elk mysterie feilloos kan ontrafelen, behalve dat van zijn eigen gezin.

‘Grimsburg’ wordt gepromoot als een ‘hilarische, bizarre en innovatieve variant op het misdaadgenre’. De serie wordt gemaakt door Fox en wordt in de Verenigde Staten verwacht in de loop van 2023. Hamm zal de serie overigens ook mee produceren, samen met Gail Berman, Hend Baghdady, Connie Tavel (‘Judging Amy’) en showrunner Chadd Gindin (‘The Cleveland Show’).

Alex Baldwin misschien toch vervolgd voor fataal ongeluk

De onderzoeksrechter van Santa Fe heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat Alec Baldwin mogelijk strafrechtelijk wordt vervolgd. De acteur schoot vorige week op de set van de western ‘Rust’ per ongeluk regisseur Joel Souza en cameravrouw Halyna Hutchins neer. Die laatste overleefde het niet. Baldwin ging ervan uit dat hij een wapen met losse flodders gebruikte. Naar verluidt was hij erg aangeslagen na het incident en liep in tranen rond op de set.

‘Hij heeft geschoten’, zei de onderzoeksrechter op de persconferentie. ‘Alle opties liggen in dit stadium van het onderzoek nog steeds op tafel.’ Ze benadrukte dat niemand van de betrokkenen wordt vrijgesteld van eventuele vervolgingen. Iedereen, inclusief Baldwin, heeft aangeven te willen meewerken met het onderzoek. De onderzoeksrechter liet ook weten dat het gebruikte wapen echte munitie bevatte. Elders op de set trof de politie ook ‘een enorme hoeveelheid kogels’ aan en verschillende andere (echte) vuurwapens.

Deelnemers 'Over de oceaan' Beeld rv

Jonas Geirnaert, James Cooke en Ella Leyers in ‘Over de oceaan’

25 oktober

Redelijk onverwacht krijgt het ‘zeilen-met-BV’s’-programma ‘Over de oceaan’ een tweede seizoen, zo maakte Het Nieuwsblad vandaag bekend. Daarbij werden ook meteen de kandidaten onthuld: Ella Leyers, Annelien Coorevits, Élodie Ouédraogo, James Cooke, Jonas Geirnaert en Gert Verheyen. Een leuke groep, een fijn programma, maar toch zal het spannend worden hoe spannend het zal worden: nog eens uren kijken naar een bootje in die eindeloze zee. Half november vertrekken de kandidaten, dit voorjaar komt het programma op Play4.

HBO bestelt vierde seizoen van ‘Succession’

Het derde seizoen van ‘Succession’, de dramaserie over de steenrijke familie Roy, is een groot succes, zowel bij critici als bij kijkers. Dat er een vervolg komt, is dus geen grote verrassing, maar HBO heeft het inmiddels ook officieel bevestigd, zo schrijft The New York Times. Een releasedatum is er nog niet. Lees hier onze ★★★★★-recensie van het derde seizoen.

‘Friends’-acteur James Michael ‘Gunther’ Tyler overleden aan kanker

Acteur James Michael Tyler, vooral bekend als Gunther in de serie ‘Friends’, is op 59-jarige leeftijd overleden. De acteur leed al enige tijd aan prostaatkanker, zo meldt entertainmentwebsite TMZ.

De acteur is zondagochtend overleden in zijn woning in Los Angeles. ‘De wereld kende hem als Gunther, de zevende friend, uit de serie ‘Friends’, maar Michaels geliefden kenden hem als acteur, muzikant, iemand die aandacht vroeg voor kanker en een liefdevolle echtgenoot,’ laat zijn familie aan TMZ weten.

James Michael Tyler in 2014. Beeld Getty Images

Tyler kreeg grote bekendheid met zijn rol van Gunther, de cafébaas van Central Perk, waar de friends Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler altijd koffiedronken. Volgens TMZ was hij gedurende tien jaar in 150 afleveringen van de serie te zien. Hij verdiende zo’n vijf miljoen euro met de serie, maar tot een echte acteercarrière kwam het niet.

De acteur hield zijn ziekte tot begin van dit jaar geheim. Zelfs tijdens de recente Friends-reünie hield hij zijn gezondheidsproblemen voor zich. Dit naar eigen zeggen om de reünie niet te bederven. (AD)

Netflix wil niet opdraaien voor extra dataverkeer door ‘Squid Game’

Netflix weigert te betalen voor het extra dataverkeer dat wordt veroorzaakt door de populariteit van series zoals ‘Squid Game’. Dat had een Zuid-Koreaanse internetprovider geëist. Door de toenemende populariteit van streamingplatforms kijken steeds meer mensen vaker series via internet en dat leidt tot extra dataverbruik. Het Koreaanse bedrijf klaagt Netflix nu aan om vergoedingen te claimen voor gebruik van zijn netwerk.

'Squid Game' op Netflix Beeld RV

Het bedrijf schat in dat Netflix alleen al over vorig jaar 27,2 miljard won (zo’n 20 miljoen euro) moet betalen, meldden lokale media eerder, goed voor zo’n 6 procent van de omzet van het telecombedrijf. Dat is nog voordat ‘Squid Game’ op het platform werd geplaatst.

De directe financiële impact van een netwerkgebruiksvergoeding op Netflix is onduidelijk. Het streamingplatform vreest in ieder geval dat die exponentieel zal groeien en dat internetproviders wereldwijd het voorbeeld zullen volgen. Netflix betaalt wel een vergoeding op de Amerikaanse thuismarkt, maar nergens anders. Koreaanse contentmakers betalen Koreaanse telecomproviders.

‘Squid Game’, een Zuid-Koreaanse thriller over een groep mensen die op leven en dood kinderspellen spelen, werd in de eerste vier weken na de première door een recordaantal van 142 miljoen mensen bekeken via Netflix. Nadat de serie aan het einde van het derde kwartaal op Netflix was gekomen, ontstond al snel een hype. (AD)

Na Netflix wordt ook Disney+ duurder: zoveel kost elke streamingdienst nu

Alle abonnees van Disney+ betalen vanaf november 8,99 euro per maand of 89.99 euro per jaar. Eigenlijk verhoogde Disney+ de prijzen al eind februari, toen de catalogus werd uitgebreid met het aanbod van ‘Star’, maar iedereen die eerder een abonnement had genomen, en dat waren behoorlijk wat mensen, bleef gewoon 6,99 euro per maand betalen. In september 2020 lanceerde de streamingdienst in België met een stuntprijs van 60 euro voor een jaar.

Concurrent Netflix gooide al eerder deze maand de prijzen van alle abonnementen omhoog. Gisteren meldde die streamingdienst dat het aantal abonnees wereldwijd in het afgelopen kwartaal harder gestegen is dan verwacht werd: met 4,4 miljoen tot net geen 214 miljoen. Hoeveel Belgen een abonnement hebben, maakt de streamingdienst niet bekend.

BBC stelt top 100 samen: dit zijn de beste series van de 21ste eeuw

'The Wire' voert de BBC-top 100 aan. Beeld BBC

Winter is coming en dus bent u misschien op zoek naar extra kijkvoer om uw avonden mee op te vrolijken. Goed nieuws: de BBC heeft met buitengewone aandacht Humo gelezen en net als wij een top 100 samengesteld van de beste series, al beperkt de ranking van de Britse openbare omroep zich tot reeksen uit de 21ste eeuw. De BBC riep de hulp in van 206 experts – critici, journalisten, academici en mensen uit de industrie – die hun stem mochten uitbrengen, ‘gaande van Albanië tot Uruguay’. Voor de volledige volledige rangschikking, verwijzen we u graag door naar de website van de BBC, wij lijsten alvast hun top 10 op. Opvallend: Humo en de BBC zetten beide ‘The Wire’ bovenaan de lijst.

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (UK) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

Klik hier voor de top 100 van beste series aller tijden van Humo

Trailer voor nieuwe Batmanfilm ‘The Batman’

Na de uitstekende films van regisseur Tim Burton en de geliefde Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan, heeft nu Matt Reeves (‘Cloverfield’, Dawn of the planet of the apes’) de ondankbare taak om aan de slag te gaan met de Batman-trilogie zodat wij allemaal kunnen roepen: ‘hebben we dit niet al eens eerder en beter gezien?’. Robert Pattinson speelt Batman, Ben Affleck is alweer uit beeld verdwenen na ‘Justice League’, en Zoe Kravitz speelt Catwoman. Ook in de trailer te zien: Paul Dano’s Riddler en Colin Farrell als Penguin. De eerste beelden zijn verder bruut en donker, maar ons bekruipt toch een beetje het gevoel: hebben we dit niet al eens eerder en beter gezien?

Omstreden influencerproject ‘The Social House’ keert terug

Eerder dit jaar veroorzaakte ‘The Social House’, waarbij verschillende influencers een tijdje samen zouden wonen om gezamenlijk content te maken, heel wat ophef, maar binnenkort zwaaien de deuren van het project weer open. Vanaf 30 oktober zouden er weer filmpjes vanuit het huis op YouTube verschijnen, laat productiehuis Wünderbaar weten. Bij de eerste start van ‘The Social House’ in april kreeg het concept al snel veel kritiek omdat acht jongeren zouden samenhokken terwijl er nog steeds strenge coronamaatregelen golden. Ook het gebrek aan diversiteit bij de deelnemers viel niet in goede aarde. Flo Windey, die met zeven andere influencers het huis was ingetrokken, besloot na een week om uit het programma te stappen. Daarna lastte Wünderbaar ‘een pauze’ en het productiehuis laat nu weten geleerd te hebben uit de controverse. Of de originele cast van ‘The Social House’ ook in de nieuwe filmpjes te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Michael Amani en Flo Windey Beeld The Social House

Canvas-reeks ‘De Onfatsoenlijken’ wint gouden medaille op New York Festivals TV & Film Awards

‘De Onfatsoenlijken’, een documentairereeks op Canvas over de boosheid die in onze samenleving heerst en gebaseerd op het gelijknamige boek van Humo-journalist (ja), heeft op de New York Festivals TV & Film Awards de hoofdprijs gewonnen in de categorie ‘Best Documentary - Social Issues’. In elke aflevering van de reeks komen drie mensen aan bod die vinden dat ze in de steek gelaten zijn en daardoor veel frustratie koesteren.

Disney lanceert de eerste beelden van de nieuwe ‘Home Alone’-film

Mensen voor wie Kerst niets is zonder een klassieke kerstfilm, zullen smullen van de eerste beelden van ‘Home Sweet Home Alone’, de reboot van de iconische ‘Home Alone’-films. In de trailer die Disney+ loste, is duidelijk dat het beproefde recept weer van zolder is gehaald: een familie vertrekt op kerstvakantie, laat in de hectiek een kind alleen thuis achter en die dreumes weet op de meest creatieve manier twee inbrekers af te weren. Deze keer is de hoofdrol niet weggelegd voor Macauly Culkin, maar voor de piepjonge Archie Yates.

Mark Uytterhoeven maakt Ketnet-reeks ‘Opa’

11 oktober

Hij was al even niet meer op tv te zien, maar nu heeft Mark Uytterhoeven (64) een nieuw programma klaar genaamd ‘Opa’, vanavond al te zien op Ketnet. Annemie Gulickx, netmanager Ketnet: “Mark Uytterhoeven is vanaf nu Opa op Ketnet. Voor de Ketnetters zorgt hij voor absurde en grappige verhalen en voor de (groot)ouders een knipoog naar Morgen Maandag. Een stukje televisiegeschiedenis heruitgevonden op Ketnet.”

Om 19.55 uur op Ketnet.

Netflix werkt aan ‘That ’90s Show’

De jaren ‘90 keerden dit jaar terug in de mode, muziek en nu ook op televisie: Netflix werkt aan een spin-off van de populaire sitcom ‘That ‘70s Show’ die in de jaren ‘90 speelt. De serie zal tien afleveringen tellen en wordt geschreven door de oorspronkelijke bedenkers van de reeks. Ook twee acteurs keren terug: Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp, die Red and Kitty Forman, de ouders van Eric, speelden. In de nieuwe reeks krijgen zij bezoek van Leia, hun kleindochter en dus de dochter van Eric en Donna.

Red en Kitty Forman Beeld rv

Netflix knipt in ‘Squid Game’

Grootste Netflixhit van dit jaar, en misschien wel de populairste titel ooit op de streamingdienst, is de Zuid-Koreaanse thriller ‘Squid Game’. Die populariteit was minder goed nieuws voor een Zuid-Koreaanse man wiens telefoonnummer bij toeval opdook in de reeks, op de achterkant van een visitekaartje. Hoewel het nummer maar kort in beeld was, ontving de man tegen de 4.000 telefoontjes per dag. Ook het bedrijfsnummer van een Zuid-Koreaanse vrouw dook op de reeks en ook zij ontving duizenden oproepen van fans. Netflix heeft nu besloten alle mogelijke telefoonnummers uit de reeks te knippen en roept in de tussentijd de kijkers op om de nummers niet langer te bellen.

Derde seizoen voor ‘De Verhulstjes’

Nadat we de familie Verhulst in coronatijd konden volgen, de familie Verhulst op vakantie Saint-Tropez, kunnen we binnenkort de familie volgen tijdens ‘hun echte leven’. In Het Laatste Nieuws vertelt Gert alvast: “Na onze trip naar Saint-Tropez hebben we allemaal min of meer ons gewone leven weer opgepikt en ga je kunnen zien hoe wij eigenlijk onze boterham verdienen. Bedoeling voor de derde reeks is dat we gevolgd worden in ons doen en laten. Ik ga zelf wat meer in Antwerpen vertoeven. Mijn nieuwe appartement - aan het MAS - is klaar. Er is nu een ruim terras zodat ook de honden meekunnen. Daar zullen Ellen en ik, en Marcel en Leo, regelmatig zitten. Viktor is bezig met zijn stekje dat ook bijna af is en Marie woont al alleen.” Vanavond is de laatste aflevering van seizoen 2 te zien op Play4.

Zoveel duurder gaat Netflix worden

Streamingdienst Netflix gaat de prijzen verhogen, naar eigen zeggen om de productie van nieuwe series en films te kunnen betalen. Het goedkoopste abonnement ‘basis’ (geen HD, maar 1 scherm tegelijk) wordt één euro duurder en gaat van 7,99 naar 8,99 euro. De andere abonnementen stijgen meer: standaard (2 schermen tegelijk, HD) gaat van 11,99 naar 13,49 en premium (4 schermen, Ultra HD) gaat van 15,99 naar 17,99 euro. De prijsstijging zal nog dit jaar ingaan.

Tijdens eerdere prijsstijgingen verloor Netflix abonnees, maar werd niet massaal afgehaakt. Wel viel de groei in het tweede kwartaal van dit jaar licht tegen, met 1,5 miljoen nieuwe abonnees. In totaal heeft de streamingdienst nu zo’n 209 miljoen gebruikers wereldwijd.

Lees ook: Netflix, Disney+, Streamz, Amazon of Apple: welke dienst is uw geld waard?

Alle kandidaten ‘Liefde voor muziek’ bekend gemaakt

2Fabiola Beeld Rob Dillen / VTM

VTM heeft volledige line-up van het nieuwe seizoen ‘Liefde voor muziek’ bekend gemaakt. Opvallendste naam: Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola, die ongetwijfeld hopen op een tweede muzikaal leven na het programma zoals Regi zo mooi heeft voorgedaan. Ook present: Koen Buyse van Zornik, oudgediende Margriet Hermans, jonggediende Camille en, opvallend dat hij nooit eerder meedeed, Ozark Henry. En dan zijn er nog de Nederlandse artiesten Davina Michelle, die u wellicht kent van het Eurovisiesongfestival, en het duo Suzan & Freek.

Eerste trailer van ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’

6 oktober

Een beeld uit 'House of the Dragon' Beeld HBO

HBO heeft vandaag de eerste trailer van ‘House of the Dragon’ vrijgegeven, de langverwachte spin-off van ‘Game of Thrones'. Na het immense succes van ‘Game of Thrones’ kondigde HBO al vrij snel aan dat er meerdere spin-off zouden volgen met personages uit de boeken van George R. R. Martin. De eerste daarvan is ‘House of the Dragon’, een prequel die de geschiedenis van de familie Targaryen vóór de gebeurtenissen uit ‘Game of Thrones’ zal vertellen. De reeks speelt zich twee eeuwen eerder af.

Veel verklapt de trailer nog niet over de nieuwe serie, al zullen er ongetwijfeld heel wat zwaardgevechten, intriges, naaktscènes en draken in te zien zijn. De cast telt onder meer Paddy Considine, Matt Smith, Rhys Ifans en Olivia Cooke.

‘House of the Dragon’ zal in 2022 te zien zijn op HBO Max.

Eerste beelden van ‘Grond', de nieuwe Vlaamse topserie van Adil en Bilall

Na ‘Bad Boys For Life’ en tussen ‘Ms. Marvel’ en de nieuwe Batgirl-film door vonden Adil El Arbi en Bilall Fallah op de een of andere manier nog de tijd om, samen met Mathieu Mortelmans, een indrukwekkende topserie te regisseren voor Play4. In ‘Grond’ volgen we Ishmael, die het repatriëringsbedrijf van zijn vader overneemt en daardoor oog in oog komt te staan met de moeilijkheden die het met zich meebrengt om als moslim te overlijden in België.

Want wil je dan als familie je geliefde laten begraven in de heilige grond in Marokko, of dichter bij je familie in België? Gelukkig heeft Ishmael een oplossing voor dat dilemma. ‘Als je moslims niet kunt begraven in de heilige grond in Marokko, dan halen we die grond toch gewoon naar hier.’ Maar da’s natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het scenario van ‘Grond’ werd geschreven door Wannes Capelle, Dries Heyneman en Zouzou Ben Chikha. De cast bestaat onder andere uit Yassine Ouaich, Charlotte De Bruyne, Barbara Sarafian, Tom Vermeir, Reinhilde Decleir, Saïd Boumazoughe, Mourade Zeguendi en Emilie De Roo.

De reeks verschijnt in primeur op Play4 en Streamz, en wordt daarna wereldwijd verspreid via Netflix.

Vanaf 18 oktober is de ‘Klopjacht’ geopend

Op maandag 18 oktober slaan 12 Vlamingen op de vlucht in het gloednieuwe programma ‘Klopjacht’ op Play4. In een zenuwslopend kat- en muisspel proberen de kandidaten 17 dagen lang uit de handen te blijven van gespecialiseerde opsporingsdeskundigen. Het speurdersteam bestaat onder andere uit rechercheurs, een undercoveragent, een veiligheidsagent, een militaire officier, researchers en een klinisch psycholoog.

Extra spannend element: de 12 kandidaten weten op voorhand dat ze deelnemen, maar weten niet wanneer het programma start. Op een willekeurig moment krijgen ze telefoon van de makers dat ze vanaf dan moeten verdwijnen en in totaal 400 uur onder de radar van de speurders moeten blijven. De enige regels die daarbij gelden is dat de deelnemers niet buiten de landsgrenzen mogen gaan en elke nacht ergens anders moeten slapen.

De trailer belooft alvast een razend spannende klopjacht:

‘CSI’ keert terug voor twintigste verjaardag

De iconische reeks die elke real life forensisch onderzoeker minstens een dozijn keer per aflevering deed oogrollen, viert vandaag haar twintigste verjaardag mét een revival. Vanavond gaat ‘CSI: Vegas’ in première in de Verenigde Staten, een soort opvolger van ‘CSI: Crime Scene Investigation’. De originele reeks speelde zich in Las Vegas af, maar kreeg dankzij het enorme succes ook nog verschillende spin-offs, zoals ‘CSI: Miami’, ‘CSI: New York’ en ‘CSI: Cyber’.

In de revival nemen William Petersen (Gil Grissom) en Jorja Fox (Sara Sidle) uit de originele serie hun rol weer op. De romance tussen hun personages was een belangrijke verhaallijn, zozeer dat de finale van ‘CSI’ in 2015, na vijftien seizoenen, eindigde met een beeld van de twee die op een bootje de toekomst tegemoet voeren. Naast hen keert ook Wallace Langham terug als David Hodges en zal Paul Guilfoyle in twee afleveringen langskomen als Jim Brass. De cast verwelkomt met Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez en Mandeep Dhillon ook enkele nieuwe gezichten. Het eerste seizoen van de nieuwe reeks zal tien afleveringen tellen, maar het is nog niet bekend wanneer we die ook in België zullen te zien krijgen.

Jerry Seinfeld & Julia Louis-Dreyfus in Seinfeld Beeld Humo

‘Seinfeld’ geamputeerd door Netflix

5 oktober 2021

Sinds enkele dagen zijn alle 180 afleveringen van ‘Seinfeld’ te bekijken op Netflix. Goed nieuws, zou je als liefhebber van de betere humor denken, ware het niet dat de streamingdienst de beeldverhouding van de serie heeft geüpdatet van 4:3 (traditioneel) naar 16:9 (breedbeeld), waardoor dat wordt bijgesneden. Dat leidt volgens heel wat fans tot een heel wat minder hilarische kijkervaring. In sommige scènes zijn door dat enthousiaste snijwerk namelijk flinke stukken uit het beeld verdwenen, waardoor soms ook de complete clou van een grap verloren gaat.

Zo is in de aflevering ‘The Pothole’ in seizoen 8 op een gegeven moment de bewuste pothole niet eens te zien, omdat die net buiten beeld valt. In die scène staat George Constanza (gespeeld door Jason Alexander) te schreeuwen naar het voetpad, waar dankzij het bijgesneden beeld nu echter niks meer te zien is.

to emphasize, the titular pothole from the season 8 episode The Pothole is cropped out on Netflix https://t.co/gH4l5V8HfS pic.twitter.com/6G35eZQymW — Brandon (spooky version) (@Thatoneguy64) 1 oktober 2021

Junior Planckaert treedt in de voetsporen van Fabrizio

Ex-Temptation-ster en begenadigd pianospeler Fabrizio Tzinaridis hoopt volgend jaar de ware te vinden via een tv-programma en zet daarmee een onrustwekkende trend. Ook Junior Planckaert (29) kondigt nu aan op die manier een lief te zoeken. In ‘Junior op zoek naar de liefde’ kan wie dat om de één of andere reden graag wil, de amoureuze zoektocht van de jongste Planckaert volgen, nu zijn veelbesproken relatie met Shana voorbij is. Junior zal bij zijn queeste professionele hulp krijgen in de vorm van psychologe en seksuologe Sarah Van Pelt. Hij heeft, zo berichten de vakbladen, immers ‘wat littekens opgelopen tijdens eerdere relaties’. Of er ook voor de trouwe Eén-kijker professionele hulp voorzien is tijdens het kijken van dit ongetwijfeld ijzersterke tv-programma is helaas nog niet bekend.

Elijah Wood verklapt op wie orks eigenlijk gebaseerd zijn

Elijah Wood was onlangs te gast in de podcast ‘Armchair Expert’ van Dax Shepard, waarin uiteraard ook ‘The Lord of the Rings’ werd besproken. Wood had het onder andere over de manier waarop de trilogie tot stand is gekomen. Filmstudio Miramax – van Harvey Weinstein – had destijds de rechten op de boeken van J.R.R. Tolkien gekocht. De studio was het echter niet eens met de visie van regisseur Peter Jackson, die daarom aan Weinstein vroeg of hij de films bij een andere studio mocht maken.

Miramax wilde daarop de rechten wel teruggeven, maar op twee voorwaarden. Ten eerste moest Jackson het datzelfde weekend nog regelen, ten tweede moest de studio die toehapte alle films in één keer maken. ‘Dat tijdvak was geschift,’ aldus Wood. ‘Ze gingen met het project de baan op. Peter maakte een best indrukwekkende video en toonde die op verschillende plaatsen. De meeste studio’s zagen het niet zitten om meer dan één film te maken, als ze nog niet zeker wisten hoeveel geld ze zouden opbrengen. Uiteindelijk zegde New Line Cinema toe om in één keer drie films te maken.’

En passant verklapte Wood ook nog op wie de legendarische orks uit de trilogie gebaseerd zijn. ‘Eén van de maskers van de orks – dat herinner ik me nog zéér goed – was ontworpen om op Harvey Weinstein te lijken. Als een soort van fuck you,’ lachte Wood. ‘Ik denk dat het wel oké is om er nu over te praten, want die kerel zit toch in de gevangenis.’

Beeld VTM

‘K2 zoekt K3' blijkt grote flop in Nederland

25 september 2021

Waar de talentenjacht ‘K2 zoekt K3' in Vlaanderen vanavond al toe is aan zijn derde aflevering, werd gisteravond in Nederland pas de première uitgezonden. En die trok opvallend weinig kijkers: 436.000 mensen stemden af op tv-zender SBS6. Ter vergelijking: de vorige twee K3-talentenjachten scoorden in Nederland erg goed, met respectievelijk 895.000 en 955.000 kijkers voor de eerste afleveringen, waarbij beide finales ruim over het miljoen gingen. In Nederland is het kijkerspubliek ongeveer dubbel zo groot als in Vlaanderen.

In België scoort de show beter, de eerste aflevering trok 675.000 kijkers naar VTM. Al zakten de cijfers wel wat in bij de tweede aflevering, die het moest stellen met 562.000 kijkers. Online was in Vlaanderen ook de nodige kritiek te horen op het Nederlandse jurylid Gordon, die de kandidaten in weinig omfloerste bewoordingen aansprak op hun gewicht, kledij en geaardheid.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ op 12 november op Disney+

Anders dan de vorige Marvelfilm ‘Black Widow’ die gelijktijdig op Disney+ beschikbaar kwam, draait de nieuwste, en behoorlijke fijne, ‘Shang-Chi’ nu exclusief in de bioscoop. Dat laat zich zien in de bioscoopopbrengsten: wereldwijd bracht de film sinds zijn release begin deze maand al 327 miljoen dollar op, waarmee de film naar verwachting spoedig ‘Black Widow’ zal passeren die uiteindelijk bleef steken op 378 miljoen. Voor de mensen die toch liever thuis kijken heeft Disney nu aangekondigd dat de film vanaf 12 november gratis te zien zal zijn voor abonnees op haar streamingdienst.

'Da's Liefde' Beeld VTM

Alles wat Regi aanraakt wordt goud, behalve zijn eigen talentenjacht

24 september 2021

Het nieuwe academiejaar moet nog beginnen, maar de ‘Regi Academy’ is alweer klaar. De 19-jarige Pauline Slangen uit Lommel had de grootste ‘Regi sparkle’ en won daarmee donderdagavond de talentenjacht.

Als winnares mag Pauline met de dj/producer optreden in het Sportpaleis en zal ze te horen zijn op de nieuwe single ‘Duizend sterren’. Dat zal ongetwijfeld een hit worden, want alles wat Regi de laatste jaren aanraakt wordt goud (vijf nummer-1-hits in vier jaar). Behalve dan misschien zijn eigen talentenjacht, want ook de finale-aflevering scoorde ietwat magere kijkcijfers: 130.000 mensen stemden gisteren af op VTM 2.

Wint Jens Dendoncker opnieuw een Emmy?

Het populair-wetenschappelijke VTM-programma ‘Da’s liefde’ is genomineerd voor een Emmy Award in de categorie ‘non-scripted entertainment’. In het programma sprak Jens Dendoncker met experts over liefde in al zijn facetten en keek hij ook in het hart van de Vlaming. Ook was de komiek zelf opvallend openhartig over zijn eigen relatie met Lauren Versnick. Voor Sofie Peeters en Tim van Aelst van productiehuis Shelter is dit al de vijfde Emmy-nominatie. Ze wonnen al drie Emmy’s voor ‘Benidorm Bastards’ in 2011, ‘Wat Als? ’in 2014 en ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, ook met Dendoncker in 2018.

Eén-reeks ‘Lockdown’ gaat naar Cannes

Ook de kortfilmreeks ‘Lockdown’ maakt kans op prijzen: de twaalf films doen mee tijdens de officiële short form competitie van de vierde editie van Canneseries (8-13 oktober 2021). De reeks werd begin dit jaar op Eén uitgezonden, waarbij elke kortfilm door een andere Vlaamse regisseur werd gemaakt. Lees hier wat Onze Man van de serie vond.

Onder meer Matthias Schoenaerts, Josse De Pauw, Peter Van den Begin, Tine Embrechts, Maaike Neuville en Veerle Baetens speelden mee in de films.

Chris Pratt gaat Super Mario spelen, Jack Black speelt Bowser

De animatiefilm ‘Super Mario Bros.’ heeft een indrukwekkende stemmencast verzameld. Chris Pratt zal de besnorde loodgieter spelen, Charlie Day doet de stem van zijn broertje Luigi, Anya Taylor-Joy (‘The Queen’s Gambit’) speelt prinses Peach, Jack Black is Bowser, Keegan-Michael Key vertolkt Toad en Seth Rogen is gestrikt voor de stem van Donkey Kong. Nu maar hopen dat deze gameverfilming beter is dan die uit 1993, een film die niet alleen werd afgemaakt door de critici maar ook een commerciële flop werd.

In de games worden de stemmen van Mario en Luigi overigens ingesproken door de Amerikaanse stemacteur Charles Martinet, die in de film een cameo zal krijgen.

Beeld BELGAIMAGE

Dutroux in de bioscoop

21 september 2021

Een film over Marc Dutroux, is dat echt wat België nodig heeft? Fabrice Du Welz denkt alleszins van wel. Zijn nieuwste film ‘Maldoror’ zal Paul Chartier volgen, een jonge agent die gefascineerd raakt door de zoektocht naar het monster van Marcinelle. Producer Jean-Yves Roubin maakt alvast duidelijk dat het om een gefictionaliseerd personage zal gaan.

Een eerste belangrijke naam uit de cast is Benoît Poelvoorde (vooral bekend als regisseur en acteur van ‘C’est arrivé près de chez vous’), of hij de agent, de pedofiele seriemoordenaar of nog een ander personage zal vertolken, is weliswaar nog niet duidelijk. De opnames starten hoogstwaarschijnlijk in de zomer van 2022 dus u heeft nog tijd om uw trip naar de bioscoop te overwegen. Maar een jaar voor de film is alvast duidelijk dat de prent niet zonder opschudding zal passeren.

Average Rob ft. Lost Frequencies

Youtube- en Instagramfenomeen Robert Van Impe, onder de jeugdige lezers beter bekend als Average Rob, heeft een hit te pakken – of toch iets wat daarop lijkt. Samen met zijn kleine broer Arno (The Kid) en producer Lost Frequencies maakte hij een nummer over mannen die in hun dertiger jaren twijfelen aan hun sexyness. Dat is volgens de besnorde gebroeders Van Impe absoluut niet nodig, je wordt gewoon een sexy daddy, of Zaddy! Naast sokken in sandalen, een fannypack en een gekleurde bril heb je enkel genoeg zelfvertrouwen nodig. En of het idee aanslaat, op twee dagen haalde de videoclip al meer dan 100.000 views op Youtube.

Xander De Rycke fileert Gert Verhulst

Jaar na jaar hakt comedian Xander De Rycke in zijn ‘Houdt het voor bekeken’-shows in op de programma’s van Gert Verhulst. Opmerkelijk: gisteren zat De Rycke ineens aan tafel bij ‘De Cooke & Verhulst Show’ om zijn nieuwe show op Streamz te verkopen. Echt ongezellig werd het niet in de studio, maar voor de gelegenheid had de komiek wel een paar verse sneren meegebracht:

Hannelore Knuts gaat meditatierubriek voor ‘Iedereen beroemd’ maken

In het grote Humo-dossier over de populariteit van mediteren, onthult model Hannelore Knuts dat ze aan een vaste rubriek werkt voor ‘Iedereen beroemd’ op Eén. Binnenkort starten de opnames: “Het wordt heel laagdrempelig: ik zal tips, tricks en oefeningen delen waarmee iedereen aan de slag kan. Het idee is ontstaan tijdens de lockdown: zoveel mensen voelden zich slecht, en ik wist dat meditatie hen zou kunnen helpen.”

Lees het hele interview hier.

Beeld Streamz

Streamz trakteert voor eerste verjaardag

13 september 2021

Streamz mag morgen een eerste verjaardagskaars uitblazen. In dat jaar zijn ze nog niet tot inkeer gekomen over hun slogan (‘De streamingdienst van bij onz’), maar daarbuiten hebben ze er al bij al een goed jaar op zitten. De directie stuurde alvast een bedankkaartje naar een geheim Chinees lab.

Om dat éénjarig bestaan te vieren, verwacht Streamz geen verjaardagscadeau, maar trakteren ze ons op één. Of beter gezegd: dertig. Meer dan 10 nieuwe lokale titels en 20 kersverse internationale reeksen verschijnen dit najaar op het platform. Van eigen bodem lanceert Streamz kleppers als de Streamz Original ‘De Kraak’, gloednieuwe jongerenreeks ‘Hacked’ en een vernieuwende docureeks ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’. Ook mogen we uitkijken naar tweede seizoen van ‘Mijn slechtste Beste Vriendin’, een nieuwe Xander De Rycke-special en een nieuwe reeks over alle wereldkampioenschappen wielrennen in België (‘Regenboog’). Iets minder uitkijken is het naar ‘#LoveMe’, een nieuw soort ‘Bachelorette’ waar influencer Jaël Ost op zoek gaat naar een boyfriend.

Op internationaal vlak pakt Streamz dan weer uit met toptitels als het derde seizoen van de bekroonde reeks ‘Succession’, nieuwe afleveringen van ‘Gossip Girl’ en het langverwachte vervolg op ‘Sex and the City’. Vanaf binnenkort kan u ook de avonturen van ieders favoriete pop ‘Chucky’ bekijken, volgen hoe drie dragqueens een show gaan geven in kleine Amerikaanse stadjes (‘We’re here’) en krijgt u een inkijk in het ongetwijfeld erg interessante leven van Nicki Minaj.

Ontdek hier alle nieuwe series en films.

De Streamz Top 10

Na een jaar is het natuurlijk ook tijd voor een balans van het kijkgedrag van de gedigitaliseerde Vlaming, dus publiceert het streamingplatform een ultieme Top 10 van het laatste jaar. Vooral de top drie is veelzeggend, die wordt volledig ingepalmd door VTM-reeksen. En het is misschien een beetje verontrustend dat onze favorieten pas plaats zes en zeven bekleden.

1. ‘Fair Trade’ (★★★½☆)

2. ‘Red Light’ (★★★½☆)

3. ‘De Bende van Jan de Lichte’ (★★½☆☆)

4. ‘The Undoing’ (★★★☆☆)

5. ‘Black-out’ (★½☆☆☆)

6. ‘F*** You Very, Very Much’ (★★★★☆)

7. ‘Mare of Easttown’ (★★★★☆)

8. ‘Cheyenne & Lola’ (★★★☆☆)

9. ‘Mocro Maffia’

10. ‘Glad IJs’ (★★★½☆)

Goedele DEVROY Beeld Humo

Goedele Devroy gaat ‘Villa Politica’ presenteren

5 september

Wetstraatjournaliste Goedele Devroy neemt de presentatie van ‘Villa Politica’ over van Linda De Win, zo maakte ze vandaag bekend in ‘De zevende dag’. Devroy: ‘Ik kijk ernaar uit om de 15 jaar ervaring die ik heb opgebouwd als politiek journalist bij Het Journaal nu in te zetten bij Villa politica. Een live programma in het hart van het democratische debat is een ferme uitdaging. (...) Ik hoop dat ik een waardige opvolger zal zijn van Linda De Win die dit programma de afgelopen jaren gemaakt en gedragen heeft.’ De Win presenteerde het programma sinds 2007, Devroy start vanaf 23 september.

Netflix komt met film waarin Ryan Reynolds en Dwayne Johnson vechten met Gal Gadot

Of hij nu reclames op YouTube doet, vastzit als ‘Free Guy’ in een videogame, Deadpool of Pikachu speelt, of in de nieuwe Netflixblockbuster ‘Red Notice’ een kunstdief genaamd Nolan Booth vertolkt: Ryan Reynolds speelt altijd de grofgebekte antiheld Ryan Reynolds. Wel zo gemakkelijk: vanaf het moment dat Reynolds in beeld komt, deze keer met een kekke vlinderdas, weet je eigenlijk alles al over het personage dat je moet weten. Een beetje zoals Dwayne ‘The Rock’ Johnson dus, die keer op keer de rol van spierbundel met een klein hartje vertolkt. Of zoals Gal Gadot, die… Ach, je hebt een idee, en dus heb je ook wel een idee wat voor film je kan verwachten op 12 november op Netflix.