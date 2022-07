Prachtige trailer ‘Black Panther: Wakanda Forever’ is groots eerbetoon aan Chadwick Boseman

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

Twee jaar geleden overleed acteur Chadwick Boseman op 43-jarige leeftijd aan kanker, waarmee de 'Black Panther’-filmreeks ook zijn Black Panther verloor. In de trailer voor het nieuwe ‘Wakanda Forever’ dus geen panter te bekennen, maar krijgen we wel een fraai eerbetoon aan Boseman op de klanken van een herwerkt ‘No Woman, No Cry’ van Bob Marley. De nieuwe superheldenfilm zal november dit jaar in de bioscoop verschijnen.

De film is, zo maakte Marvelbaas Kevin Feige dit weekend bekend, het slot van ‘phase 4' van het ‘Marvel Cinematic Universe’. Voor het zover is moet ook nog de nieuwe serie ‘She-Hulk: Attorney at Law’ op Disney+ verschijnen, waarvan nu ook een eerste trailer is uitgebracht. Daarin zien we, opmerkelijk genoeg, ook Daredevil terugkeren.

In de volgende fase van het snel uitdijende superheldenuniversum staan dan de volgende films en series op het programma - haal even diep adem - Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Marvel’s Echo, Loki seizoen 2, The Marvels, Ironheart, Blade, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil Born Again, Captain America: New World Order en Thunderbolts. Al die titels moeten verschijnen in de komende twee jaar, waarna het in de zomer van 2024 alweer tijd is voor ‘phase 5', met onder meer nieuwe Avengers-films. Volgt u nog? Wij beginnen toch stilaan een beetje af te haken.

***

Eva De Roo en acht andere nieuwe kandidaten aangekondigd voor ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’

22/07/2022

Eva De Roo Beeld Play4

Gisteren onthulde Delphine Lecompte zelf al dat ze terugkeert op televisie in ‘De allerslimste mens ter wereld', vandaag zien we in een nieuwe trailer van Play4 nog een boel nieuwe kandidaten opduiken. We lijsten ze even voor u op: Eva De Roo, Bart Cannaerts, Liesbeth Van Impe, Lieven Scheire, Lotte Vanwezemael, Jelle Cleymans, Thomas Huyghe, Joke Emmers en Otto-Jan Ham. Eerder werd al bekend dat ook Merol, Gert Verhulst, Tom Waes, Astrid Stockman, Xavier Taveirne, Jonas Geirnaert, Gilles De Coster, Prem Radhakishun en gezusters Ella en Olga Leyers opnieuw plaatsnemen op de rode stoeltjes. ‘De allerslimste mens ter wereld’ is vanaf 5 september te zien op Play4 en GoPlay.

***

Netflix verliest 1 miljoen abonnees maar komt met de oplossing: advertenties voor, tijdens en na films en series

Beeld Netflix

Zelfs ‘Stranger Things’ kon Netflix niet redden: meer dan 1 miljoen betalende klanten hebben in het laatste kwartaal hun abonnement opgezegd. De streaminggigant verliest dan wel voor een tweede keer op rij klanten, ze kunnen toch met een iets geruster hart slapen. Netflix had namelijk verwacht dat zo’n 2 miljoen abonnees zouden afhaken. Dat is ook goed nieuws voor hun beurswaarde: die steeg namelijk met 8 procent.

Dat kijkers afhaken is vooral te wijten aan de grote concurrentie van andere streamingdiensten (denk maar aan Disney+) en de te dure abonnementen. Toch heeft Netflix enkele oplossingen klaar om extra inkomsten te genereren. Zo zijn ze met een proefproject in Latijns-Amerika gestart om klanten extra te laten betalen als ze op een tweede adres kijken. Daarnaast is de streamingdienst van plan om met een goedkoper abonnement te komen. Met het nieuwe soort abonnement krijgen kijkers advertenties te zien voor, tijdens en na films en series. Wanneer dat precies wordt ingevoerd, is nog niet bekend.

Voor u uw Netflix-abonnement voorgoed opzegt: Prequels, sequels en de superieure opvolger van ‘Dexter’: 10 series om deze zomer in te halen Van Deense politiek tot Amerikaanse incompetentie: de beste nieuwe series van juni

***

Een gemaskerde zanger en Vlaanderens bekendste gebit: de nieuwe gasten in ‘Het huis’ van Eric Goens

20 juli 2022

Beeld Joris Casaer / Photonews / SBS

Extreem hoge energieprijzen of niet, Eric Goens zet de deuren van ‘Het huis’ binnenkort weer wagenwijd open om er een resem bekende Vlamingen tot emotionele bekentenissen te dwingen. Pedro Elias zorgt deze jaargang voor de sfeer, Nina Derwael voor de gouden medailles en Sammy Mahdi voor de tsjeverij. Zou die laatste een potje mogen koken voor zijn bezoekende gast, de hongerige asielzoeker?

Verder mikt Eén ook op het jongere publiek: ‘The masked singer’-winnares en ‘#LikeMe’-actrice Camille Dhondt doet de gemiddelde leeftijd van elke bankhanger in ‘Het huis’ stevig dalen. Andere gasten heten immers Wim Lybaert en Stijn Meuris, krasse vijftigers met evenveel levenservaring als ietwat controversiële meningen op hun teller. Sam Bettens en Regi Penxten vervolledigen het lijstje.

Dankzij Kevin De Bruyne en co. zal het nieuwe seizoen van ‘Het huis’ dit jaar later worden uitgezonden dan gewoonlijk. Goens mag de cocktails voor zijn gasten pas begin december klaarzetten, nadat het laatste fluitsignaal op het WK Voetbal heeft weerklonken.

‘Stranger things’-acteur bevestigt de seksualiteit van zijn personage: ‘Hij is homo en hij houdt van Mike’

15 juli 2022

Drie verhaallijnen in één, een wedergeboorte van de populariteit van Kate Bush en Millie Bobby Brown een kale kop geven zonder haar haar af te scheren: het vierde seizoen van de nostalgische sci-fi-serie ‘Stranger things’ heeft heel wat prestaties geleverd. Er was echter geen tijd om de seksuele geaardheid van personage Will Byers te bevestigen, waarover fans al jaren speculeren. Daarover spreekt acteur Noah Schnapp, die Will vertolkt, zich nu uit in een interview met Variety: ‘Nu is het 100% duidelijk dat hij homo is en dat hij van Mike houdt.’

Hoewel Will tot nu toe nergens in de serie duidelijk de kast uit is gekomen, impliceren meerdere scènes diepere gevoelens voor zijn beste vriend, Mike Wheeler. Zo wijst hij de avances van een vrouwelijke klasgenoot af, wordt woedend wanneer zijn vrienden al hun tijd met hun vriendinnetjes doorbrengen en vermeldt meerdere malen hoe hij zich anders voelt en er niet bij hoort.

Enkele maanden geleden prees Schnapp de Duffer-broers, de makers van de serie, nog omdat alles zo vaag gehouden wordt. Nu blijkt dat hij toen gewoon het einde van dit seizoen niet wilde verklappen. Dat bevat een aandoenlijk gesprek tussen Will en zijn grote broer waarin niets over homoseksualiteit letterlijk aan bod komt, maar Jonathan wel belooft hem onder alle omstandigheden graag te zien.

Op het internet heerste heel wat onrust over de geheimdoenerij, maar omdat Will een tiener in de jaren tachtig is, vindt Schnapp deze geleidelijke aanpak net mooi. ‘Het was er altijd al een beetje, maar je wist nooit echt of hij gewoon trager opgroeide dan zijn vrienden. Nu hij ouder is geworden, hebben ze er iets heel duidelijks van gemaakt. Maar daarvoor was het een langzame ontwikkeling. Ik denk dat het zo mooi gedaan is, omdat het zo makkelijk is om een personage ineens homo te laten zijn.’

Seizoen 5 zou meer aandacht geven aan de ontwikkeling van Wills seksualiteit en komt in de winter van 2023 en 2024 uit op Netflix.

***

‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ krijgt officiële releasedatum op Streamz

15 juli 2022

Paddy Considine als King Viserys Targaryen Beeld HBO

Haal uw drakenschubben agenda’s maar boven want na enkele teasers en trailers krijgen ‘Game of Thrones’-fanaten nu ook een datum waarop de spin-off van de vurige reeks, ‘House of the Dragon’, te zien zal zijn. En goed nieuws voor de ongeduldige Belgen: de tiendelige prequel zal in première gaan op 22 augustus, tegelijk met de lancering in de Verenigde Staten. Bij ons zal de serie te zien zijn op Streamz.

‘House of the Dragon’ is gebaseerd op het boek ‘Fire & Blood’ van George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit ‘Game of Thrones’ en vertelt het verhaal van House Targaryen.

***

Jamie-Lee Six en Laura Tesoro openen BV-klopjacht in VTM-versie van YouTube-serie ‘Jachtseizoen’

13 juli 2022

VTM opent de speurtocht naar BV’s in het nieuwe programma ‘Jachtseizoen’. En nee, dan gaat het niet om een zoektocht naar het nieuwste schermgezicht à la The Voice of de anonieme drager van een konijnenpak. Ditmaal is de deelnemer en diens identiteit wel bekend, maar moet hun locatie nog worden achterhaald. ‘Jachtseizoen’ is gebaseerd op de gelijknamige Nederlandse YouTube-serie die al sinds 2016 bestaat en ook al twee seizoenen lang op de televisiezender SBS6 loopt. Ook Gert en Viktor Verhulst sloegen er al op de vlucht.

Bij onze noorderburen waren het de heren van Stuk TV die op jacht gingen, maar in dit geval vormen Laura Tesoro (25), Jamie-Lee Six (24) en Maarten Cop (22) het team van vaste jagers. Zij zullen elke aflevering alles in de strijd gooien om twee uit hun cel ontsnapte bekende Vlamingen te vatten. Voor de sfeer en gezelligheid krijgt alles een ‘Prison break’-kleurtje: de duo’s vertrekken telkens uit een echte Vlaamse bajes, worden in oranje gevangenisplunje gehuld en krijgen een GPS-tracker die elke twintig minuten een signaal afgeeft.

***

VRT brengt vijf nieuwe fictiereeksen uit, waaronder één van Sara ‘De ideale wereld’ Leemans

VRT NU heet binnenkort VRT MAX, en de openbare omroep voegt meteen de daad bij het woord: het digitale platform van VRT krijgt er binnenkort vijf nieuwe fictiereeksen van eigen bodem bij. Het vrijgekomen budget van die tig ontslagen personeelsleden moet natuurlijk ergens in geïnvesteerd worden.

Voornamelijk jonge makers en nieuwe productiehuizen krijgen van VRT en het VAF/Mediafonds het budget om ‘vernieuwende, uitdagende, inclusieve en relevante content’ te maken. Verwacht dus - godzijdank - geen nieuw materiaal van gevestigde waarden als pakweg Jan Verheyen, maar wel van veelal onbekende opkomende talenten. Daar zijn bijvoorbeeld Fikry El Azzouzi en Bram Renders, die het scenario schreven voor ‘Uw rider is onderweg’, een comedyreeks over de onderbetaalde schlemielen die weer en wind trotseren om uw pizza op tijd op uw drempel te leggen. Verder is er het afrosurrealistische ‘Broke’ (van Lisa Eronini en Ammen Simpson Ogendengbe, geproduceerd door Iesmecs) over een vrouw die platzak is en daarom in een vreemd hotel gaat werken, ‘Negen feestjes voor de kater’ (van Joren Slaets en Renate Raman, geproduceerd door Borgerhoff & Lamberigts) een zogenaamde friendcom, en ‘Girls don’t cry’ (van Sara Bosanza en Hugues Makaba Ntoto, geproduceerd door Landvogel), over een Antwerpse freelance journalist met een quarterlife crisis. We kunnen niet beloven dat dat laatste scenario niet gebaseerd is op ons eigen leven.

Tussen al het onbekend jong grut duikt wel één bekende naam op: Sara Leemans, bekend van ‘De ideale wereld’ en de Instagram-pagina ‘Dansaertvlamingen’, maakt samen met Marie De Hert een reeks over een jong koppel dat worstelt met het prille ouderschap. ‘Onze wolk’, zoals de werktitel luidt, wordt gemaakt door Poolhert productions en Studio Tropics. Wanneer de nieuwe fictiereeksen op VRT NU - excuses, VRT MAX - verschijnen, is nog niet bekend.

***

Strak in het pak gestoken relschoppers verstoren ‘Minions: The Rise of Gru’ in cinema’s

6 juli 2022

De kans is groot dat u dezer dagen opvallend veel jongeren strak in het pak in de bioscoop spot. Ze zien eruit alsof ze een exclusieve avant-première vol influencers in het wild bijwonen, maar gaan in feite gewoon naar de film ‘Minions: The Rise of Gru’ kijken.

Onder jongeren is de hashtag #gentleminions nu immers trending, die z’n oorsprong vindt in de ‘tickets to X, please’-meme, waarbij iemand tickets koopt voor een film die je absoluut niet zou verwachten.

Why Minions is crushing the box office. pic.twitter.com/IsFSW7Tkrf — Rob Keyes (@rob_keyes) 3 juli 2022

#Gentleminions boost de bezoekcijfers van de film inmiddels gigantisch, maar de honderden jongeren die in pak naar de cinemazaal trekken, veroorzaken ook overlast voor andere filmbezoekers. De jongeren zouden de zaal vaak op stelten zetten en met dingen gooien naar het scherm, wat voor wenende kinderen en boze ouders zorgt. In Groot-Brittanië heeft de bioscoopketen Odeon daarom besloten om voortaan bezoekers in pak de toegang tot ‘Minions: The Rise of Gru’ te ontzeggen.

De Britse openbare omroep BBC sprak met verschillende bioscoopuitbaters die klagen over lawaai, slecht gedrag en zelfs vandalisme: ‘Het is hartverscheurend. Er zijn gezinnen die zelfs niet meer terug naar binnen willen, als het weer rustig is of die vertrekken voordat de film begonnen is. En uiteraard zijn er kinderen aan het wenen. Bovendien vragen veel mensen hun geld terug, waardoor er ook een financiële impact is’.

Filmstudio Universal Pictures ziet echter geen graten in de hype.

to everyone showing up to @Minions in suits: we see you and we love you. 🫶 — Universal Pictures (@UniversalPics) 1 juli 2022

***

‘VTM Nieuws’ haalt uit naar Sammy Mahdi die niet in achtbaan durft

28 juni 2022

Beeld Humo

‘Geen achtbanen voor Sammy Mahdi vandaag. Dat gaat waarschijnlijk, net zoals zijn partij, te snel naar beneden.’ Het lijkt een grove mop uit het kamp van zijn politieke tegenstanders, maar het werd wel degelijk uitgesproken tijdens een uitzending van ‘VTM Nieuws’.

Nadat de kersverse voorzitter tijdens een reportage over de familiedag in Plopsaland de Panne had bekend dat hij niet in de attracties durft, kwam de sneer waar niemand op zat te wachten, maar waarvan iedereen blij is dat we hem kregen. De bezieler van de grap mag zijn/haar/hun cv altijd komen binnenbrengen op verdieping 7.

HLN bericht groot over klachtenregen Ben Crabbé, blijkt helemaal niets van te kloppen

24/06/2022

Ben Crabbé in 'Blokken' Beeld VRT

“Klantendienst VRT krijgt meeste klachten over Ben Crabbé en ‘Blokken’” zo kopte Het Laatste Nieuws gisteren in een paginagroot artikel in de krant en op HLN.be. Onder die kop volgde een indrukwekkende bloemlezing van enigszins absurde verwijten van gefrustreerde kijkers.

Wat blijkt? Het hele artikel is gebaseerd op de ludieke VRT-column ‘Chloë van de Klantendienst’, waarin wekelijks een niet al te serieus inkijkje in de VRT klantendienst wordt gegeven. In haar nieuwste column komt Chloë van de Klantendienst terug op de berichtgeving van HLN: “het hele artikel is een creatief knip-en plakwerk uit 38 van mijn columns die hier sinds 1 december 2020 regelmatig verschijnen. Maar mét die feitelijk onjuiste conclusie in de titel. Hadden ze mij gisteren gebeld, had ik kunnen zeggen dat we sinds januari 3.484 klachten hebben behandeld. Daarvan gingen er slechts 21 over Ben.”

En: “Wie weet gaat die arme Ben nu zijn job verliezen omdat ik hem om de twee weken door de mangel haal. In een ludieke column. Als in: een stukje tekst met humor. Een context die ik in dat artikel nergens heb teruggevonden.” Meer hier.

De nieuwe trailer van Stranger Things heeft wat u wil: méér ‘Running Up That Hill’!

De scène in 'Stranger Things' waar 'Running Up That Hill' wordt gespeeld. Beeld Netflix

Zelfs de meest notoire tv-mijder moet iets hebben gevoeld van de beroering die de eerste zeven afleveringen van het vierde ‘Stranger Things’-seizoen hebben veroorzaakt. De hitserie bleek volwassener, griezeliger en donkerder dan ooit te zijn geworden én het internet ging wild op de inbreng van Kate Bush, wier wereldhit ‘Running Up That Hill’ plots helende krachten bleek te hebben.

U kunt al raden wat de soundtrack is geworden voor de trailer van het tweede seizoensdeel. Het voorproefje werd dinsdag gelost en blijft in dezelfde toon als de eerste episodes: ambitieus en diep donkerrood, met de demon Vecna in een prominente rol. En dat allemaal om u te laten weten dat de laatste twee afleveringen van ST4 vanaf 1 juli op Netflix staan. Ideaal voor de zomervakantie, want die gaat u nodig hebben. Van de slotaflevering weten we al dat die 152 minuten of tweeënhalf uur zal duren.

Nee, Mia Doornaert staat niet in de top 10: dit zijn de meest gevraagde gasten van ‘De Afspraak’

20/06/2022

Twittergebruiker Marijn Raeven verzamelde alle twitteraankondigingen van gasten in 'De Afspraak’ en bekeek wie er de afgelopen twee jaar het vaakste aan tafel schoof. Bovenaan het lijstje, niet heel verwonderlijk in volle coronatijd, vinden we viroloog Marc Van Ranst die 23 keer te gast was. Opmerkelijker is de nummer 2: Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad die 20 keer in het programma zat. In totaal kwamen 1061 gasten langs, waarvan er 464 uniek waren.

Aangezien het debat over de politieke kleur van gasten bij de VRT weer oplaait: hierbij wat data van "De Afspraak" van de afgelopen twee jaar. Kort 🧵 pic.twitter.com/5UAgn3WAeR — Marijn Raeven (@Marijn3D) 19 juni 2022

***