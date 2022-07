Prequels, sequels en de superieure opvolger van ‘Dexter’: 10 series om deze zomer in te halen

Uw camping in Zuid-Frankrijk staat door een bosbrand in lichterlaaie? Brussels Airlines heeft uw vlucht geannuleerd? Uw vakantiegeld ging volledig op aan elektriciteit, benzine en boodschappen? Of u heeft het simpelweg niet voor zon, zee en strand? Vergeet uw miserie, kijk een serie! De zomerluwte is geschikt voor het inhalen van de beste televisiereeksen van het moment en Humo wijst die – aardig! - voor u aan. Zonnekloppen? Bingewatchen!

BETTER CALL SAUL (Netflix)

Prequels: ze zijn riskant, vraag dat maar aan ‘Star Wars’-fans. De makers van ‘Breaking Bad’ volgden hun meesterlijke succesreeks echter simpelweg op met nog een meesterlijke succesreeks: ‘Better Call Saul’, de origin story van de criminele maar o zo charmante advocaat Saul Goodman. Het zesde en laatste seizoen loopt momenteel op Netflix en kreeg reeds de volle 5 sterren van Onze Man.

BORGEN (Netflix)

Sequels: ze zijn riskant, vraag dat maar aan ‘The Lord of the Rings’-fans. Maar Netflix wist ‘Borgen’, het politieke drama dat 10 jaar geleden de Scandinavische televisie op de kaart zette, nieuw leven in te blazen met het glorieuze ‘Borgen: Power & Glory’. Deze nieuwe miniserie staat op zichzelf, maar voor de volle ‘Borgen’-ervaring kijk je eerst de drie oude seizoenen en dan ‘Power & Glory’. Birgitte Nyborg voor premier, koningin én president!

Wat u moet weten voor u weer aan ‘Borgen’ begint: sexy politici, angstaanvallen en sappige roddels

Beeld Courtesy of Netflix

STRANGER THINGS (Netflix)

Het vierde en voorlaatste seizoen van sf-reeks ‘Stranger Things’ wist televisiekijkers zozeer te grijpen, dat het prompt Kate Bush én Metallica terug in de hitlijsten katapulteerde. Maar nieuwkomers kunnen gerust bij het begin beginnen: een groepje 12-jarige nerds vangen er een bedeesd meisje genaamd Eleven op, die telekinetische krachten blijkt te hebben. Hoe gaat het rijtje ook alweer? Steven Spielberg, Stephen King, Stranger Things.

THE BOYS (Prime Video)

‘The Boys’ is een superheldenreeks waarin de superhelden verwaand, corrupt tot zelfs kwaadaardig zijn. Antiheld Billy Butcher leidt grommend de burgerwacht: de Boys, die werkelijk tot alles – u kan het nog zo gek niet bedenken - bereid zijn om die superkrachtige klootzakken voor eens en voor altijd uit te schakelen. Bikkelhard én hilarisch, deze reeks schuwt geweld noch maatschappijkritiek. ‘The Boys’ is voor Prime Video wat ‘Stranger Things’ is voor Netflix.

BARRY (Streamz)

Een professionele killer verkast naar Hollywood en probeert het te maken als acteur: zie ‘Barry’ gerust als de superieure opvolger van ‘Dexter’. Van uitzinnige actiescènes over intense emoties tot onnozele kluchten, ‘Barry’ brengt het allemaal en soms zelfs in een en dezelfde scène. SNL-ster Bill Hader bedacht de reeks, speelt de hoofdrol én zit in de regiestoel. Het derde seizoen staat in praktisch elke halfjaarlijst, mede dankzij een fenomenale seizoensfinale. 24 afleveringen van een half uur: u kunt in één weekend klaar zijn.

Beeld BBC

PEAKY BLINDERS (Netflix)

De Shelby’s, een gangsterfamilie in Birmingham, hebben net de laatste strijd geleverd in het zesde seizoen van ‘Peaky Blinders’: een perfect moment om in te pikken. Deze Britse misdaadreeks staat bekend voor zijn ijzersterke acteerwerk, zijn machtige soundtrack – Nick Cave! Arctic Monkeys! PJ Harvey! – en zijn weergaloze cinematografie. By order of Peaky fookin’ Blinders: kijken.

BROOKLYN NINE-NINE (Netflix)

Voor fans van ‘The Office’ en ‘Parks & Recreation’: ‘Brooklyn Nine Nine’, een sitcom over een New Yorks politiebureau. Kwiek, clever en bedachtzaam. De comedyreeks wist met Jake en Amy zelfs een van de beste televisiekoppels van het afgelopen decennium af te leveren. Enige minpunt: het achtste en laatste seizoen moet, ondanks een Amerikaanse release in 2021, nog op Netflix verschijnen.

SUCCESSION (Streamz)

‘Na seizoen 3 mag ‘Succession’ stilaan in dezelfde adem genoemd worden als ‘Mad Men’ en ‘The Sopranos’,’ zo schreef Onze Man eind vorig jaar over deze Britse dramaserie. Verwacht een dysfunctionele familie, meeslepende machtsspelletjes, geslepen dialogen en een van de beste televisiecasts van het moment. Het derde seizoen brak zopas records op de Emmy’s, het vierde seizoen is in de maak.

Beeld Streamz

THIS IS US (Disney+)

‘This Is Us’ scoort niet met zombies, seksfeestjes of schietpartijen. Integendeel, ’t is een integere dramareeks over een drieling die elk hun eigen weg door het leven zoeken. De serie liep in mei na zes bejubelde seizoenen op zijn einde. Het heeft de reputatie van een hartverwarmende tearjerker, met andere woorden: niet iets voor de cynische zielen onder ons. Proberen ken echter geen kwaad, want u kan op basis van de eerste aflevering al beslissen of ‘This Is Us’ u ligt of niet.

GAME OF THRONES (Streamz)

Mensen die zich in het haar krabben bij het horen van ‘The King of the North!’ of ‘Winter is coming’: ze bestáán. Fantasyreeks ‘Game of Thrones’ belooft nochtans weer hot te worden, gezien HBO vanaf 22 augustus de prequel ‘House of the Dragon’ uitzendt. De poorten van Winterfell staan bij deze voor alle achterblijvers open: vergezel de Starks tijdens de zwaarste winter van hun leven. En onthoud: when you play the game of thrones, you win or you die.