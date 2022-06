Presenteren, bevragen, rocken, tijdrijden en radio maken: de Otto-Jan Ham van ‘De campus cup’ mag niet buiten de mode belanden

Net zomin als een tapijtknoper of een arborist vrij van hoogtevrees - specialisatie: coniferen met een kuchje - is er aan steller dezes allerminst een trendwatcher verloren gegaan. Blij toe, maar toch meen ik in ‘De Campus Cup’ onweerlegbaar net dat genre programma te herkennen dat bij ons schielijk buiten de mode is beland. Met name: de goeddeels ernstige quiz. De begroeting van Otto-Jan Ham, die ons maandag onthaalde in zijn aula met ‘waarde kijker’, was navenant. De eerste keer dat de aanblik van die aula me niet een béétje doet denken aan een arena, moet zich trouwens nog aandienen.

Als Ham zich aan zulke verregaande formaliteiten waagt, komt hij daar volgens mij met aanzienlijk minder kleerscheuren vanaf dan wanneer enkele mindere collegae van ‘m zich die vrijpostigheid zouden permitteren. Ik noem uit gemakzucht uiteraard geen namen, ook omdat ze zich alleen maar gevleid zouden voelen. Ik ben alleszins niet tot hardop protesteren bereid als ik Ham meer dan eenmaal wekelijks tref tijdens het kanaalzwemmen. Naast quizmaster en, eerder, gebrevetteerd marconist op de lange omvaart, bleef hij onlangs ook al staande als de helft van het kibbelende echtpaar Kazaltzis-Ham in ‘Viva la feta’, waarin hij ondanks eeuwigdurende onbevoegdheid in het veld toch een programma onder de hoede kreeg waarin BV’s tot ontboezemingen genoopt moesten worden. Naar verluidt maakt Ham straks ook nog zijn acteerdebuut in de sitcom ‘Zonder afspraak’, en gesteld dat iemand hem een snaarinstrument in handen duwt, dan kan hij daar ook al binnen de eerste drie pogingen een werkbaar akkoord op aanslaan. En dat terwijl je in de rock-’n-roll al lang aan de bak kunt als het je in vijf keren lukt.

Het gastcollege van maandag behelsde een cursus sporttechnologie, maar niet voordat de bijgeleverde docent Ham gefeliciteerd had met zijn prestatie in ‘De tijd van ons leven’, want tijdrijder is hij ook al. En met radiomaken heeft hij ook wel voeling, liet Ham doorschemeren tegen de studenten van het RITCS in zijn studio. ‘Er is alvast niets mis met jullie uitspraak’, oordeelde hij zelfs op het eerste gehoor. Die gelukkigen, dan wel ongelukkigen, kregen aan het RITCS ook onderricht van Luc Haekens. ‘We hebben Luc ooit wijsgemaakt dat hij een succesvol reporter was’, haalde Ham herinneringen op aan ander tijden, die ondertussen ook alweer in aanmerking komen als béter tijden. Luc Haekens daarom verdenken van goedgelovigheid zou overdreven zijn, want zelf was ik er toen ook mee weg.

Des te vaker een programma tot uitzending komt, hoe makkelijker je wegkomt met enig absenteïsme. Toch denk ik al genoeg gezien te hebben van dit programma om bepaalde evoluties te kunnen ontwaren. Zo kwam het me voor dat de moeilijkheidsgraad van de vragen van ‘De Campus Cup’ wars van de huidige tijden niet aan inflatie onderhevig zijn. Allicht zit de eerdere overstap van Canvas naar Eén - een terechte beslissing - daar voor iets tussen, want binnen afzienbare tijd moeten daar immers, na de volgelingen van de Planckaerts, ook de fans van Niels Destadsbader op hun wenken bediend worden. Alsof de wereld al niet afgerond genoeg is. Maar kom, voor ik alwéér ten prooi val aan dystopische toekomstvisioenen met bijbehorende exclusiviteitscontracten: ‘De Campus Cup’ blijft een fraai anachronisme gezien de huidige mores. En daar heb ìk, werkzaam bij de schrijvende pers, dan weer opvallend veel voeling mee.