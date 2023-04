Primeur: de populairste serie op Netflix is een Belgische

En er verschuift veel in de film-top 10.

‘Rough Diamonds’, de zeer bekijkenswaardige Netflix-original over de joodse diamantwijk in Antwerpen met Kevin Janssens en Marie Vinck in de hoofdrollen, kon ‘The Diplomat’ en ‘Palpito’ - de vorige nummer één - de hele week afhouden. Toegegeven: elders in de wereld zijn de rollen omgekeerd en verdelen die twee series de eerste plaatsen onder elkaar. Enkel in Israël staat ‘Rough Diamonds’ eveneens op één, wat logisch is aangezien de reeks geschreven en geregisseerd werd door twee mensen uit dat land. In de Netflix-top 10 wereldwijd bekleedt ‘Rough Diamonds’ een mooie vijfde plaats, na ook nog ‘Bienvenidos a Eden’ en ‘The Night Agent’: een prestatie waar ‘Into The Night’, de eerste Belgische Netflix-original uit 2020, enkel van kon dromen.

Bij de films worden de eerste twee plekken bezet door nieuwe Netflix-originals: de romantische komedie ‘A Tourist’s Guide to Love’ en de Turkse thriller ‘Boga Boga’, die samen ‘The Last Kingdom’ naar plaats drie verdringen. Nog een nieuwkomer op zeven: ‘One More Time’, een Zweedse dramedy over een vrouw die op haar veertigste verjaardag wenst dat ze terug achttien was en daarna telkens weer opnieuw haar achttiende verjaardag moet beleven. Voor ‘Murder Mystery 2’ zit het er na één maand op, ‘Power Rangers: Once & Always’ hield het slechts één week vol.

De populairste series op Netflix

1 Rough Diamonds (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

2 The Diplomat (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

3 Palpito - seizoen 2

4 The Night Agent - seizoen 1 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

5 Bienvenidos a Eden - seizoen 2

6 Workin’ Moms - seizoen 7

7 Beef (lees hier onze ★★★★1/2-recensie)

8 Jusqu’ici tout va bien

9 Florida Man

10 Love is blind - seizoen 4

De populairste films op Netflix

1 A Tourist’s Guide to Love

2 Boga Boga

3 The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

4 Ticket to paradise (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5 Never Back Down 2: The Beatdown

6 Hanna

7 Fast & Furious: Hobbs & Shaw (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8 Time Trap

9 One More Time

10 Chupa