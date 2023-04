Prins Laurent en Wendy doen het beter dan Jeroom en zijn lakeien

Er kijken gemiddeld minder mensen live-televisie dan een paar jaar geleden en nu het ’s avonds langer licht blijft, zakken de kijkcijfers nog wat verder in, maar voor één man maakt dat allemaal niet uit: Laurent van Saksen-Coburg.

‘Prins op overschot’, de nieuwe documentairereeks over Laurent op Canvas (★★½☆☆), had bij de start bijna een half miljoen kijkers, en was zo woensdagavond in primetime veruit het best bekeken programma, voor ‘De wonderjaren’ op Eén (372.720‏), ‘Onderzoeksrechters’ op VTM (268.716‏) en ‘Boris’ op Play4 (217.792) van Jeroom, Jonas Geirnaert en Bockie De Repper (★★★★☆). Bovendien - dat zal de sfeer in het paleis van Laken vast alleen maar ten goede komen - deed de eerste aflevering het een stuk beter dan die van ‘De lange weg naar de troon’, de Canvas-reeks over koning Filip. In het najaar van 2020 haalde die net geen 320.000 kijkers.

‘Prins op overschot’ was van alle programma’s die deze week op Canvas begonnen wel het enige dat brokken kon maken. ‘Waarom wachten’ (★★★½☆) trok 209.271‏ kijkers, ‘Mijn God’ (★★★☆☆) strandde op 191.948 gelovigen, voor ‘Zonder afspraak’ waren 149.000 mensen op de afspraak, ‘La Course’ lokte 89.000 liefhebbers van het vrouwenwielrennen en 87.000 mensen hoorden op maandag Stefaan Degands versie van ‘In m’n hoofd’ in ‘Zingen is goud’ (★★★★☆). Voor de nieuwe dagelijkse afsluiter was dat meteen ook het hoogste cijfer van de eerste week.

Top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 14 tot en met donderdag 20 april. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld) 1 THE MASKED SINGER VTM 1.052.720‏ 2 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.038.234‏ 3 THUIS EEN 984.932 4 DE MOL PLAY4 977.927‏ 5 HET JOURNAAL (19U) EEN 899.470‏ ‏6 SPORTWEEKEND EEN 799.206‏ 7 AMSTEL GOLD RACE H. EEN 783.683‏ 8 SWITCH EEN 777.776‏ 9 EEN JAAR OP ZEE EEN 767.539‏ 10 IEDEREEN BEROEMD EEN 742.465‏ 11 DE CEL VERMISTE PERSONEN EEN 703.331‏ 12 HET NIEUWS (19U) VTM 635.944‏ 13 AMSTEL GOLD RACE D. EEN 607.255‏ 14 FAMILIE VTM 585.265‏ 15 BLOKKEN EEN 570.923 16 MET DE WIND MEE EEN 566.000‏ 17 LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 556.800‏ 18 BOER ZKT VROUW VTM 545.199‏ 19 ARCADIA EEN 503.019‏ 20 LAURENT, PRINS OP OVERSCHOT Canvas 488.982‏ 21 HET JOURNAAL (13U) EEN 483.003‏ 22 BESTEMMING X VTM 479.783 23 BLIND GEKOCHT PLAY4 471.000‏ 24 DERTIGERS EEN 460.219‏ 25 FC DE KAMPIOENEN EEN 447.959

