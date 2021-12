Prinses Delphine blijkt kijkcijferkanon, overtreft zelfs ‘De slimste mens’

Een prinses (Delphine van Saksen-Coburg), een koningin (Nina Derwael) en een erg hoog kijkcijfer: het nieuwe seizoen van ‘Dancing with the Stars’ heeft zijn entree allerminst gemist.

Met bijna 830.000 kijkers was de show net niet het best bekeken programma van de dag: enkel het zevenuurjournaal op Eén scoorde met 869.715 kijkers nog hoger. Maar ‘Dancing with the Stars’ veegde zaterdagavond wel de dansvloer aan met de concurrentie bij de andere zenders: de eerste aflevering van docusoap ‘K3, een nieuw begin’ op VTM haalde 455.476 kijkers, de film ‘Bohemian Rhapsody’ op Eén moest zich tevreden stellen met 393.868 kijkers.

‘Dancing with the Stars’ deed het ook een stuk beter dan bij de start van het vorige seizoen: in september 2019 trapte het programma af met 472.971 kijkers - al werd het toen wel uitgezonden op de meer concurrentiële zondagavond. Voor het eerst in weken is ‘De Slimste Mens ter Wereld' - dat enkel op woensdag boven de 800.000 kijkers ging - ook niet meer het best bekeken programma van Play4.

Net buiten de top 25: ‘Draagmoeders’ (481.958) en ‘De zevende dag’ (472.945). De nieuwe Canvas-reeks ‘Op slot’, over de economische gevolgen van de lockdowns, kon met de eerste aflevering nauwelijks 146.000 mensen lokken, wat nog minder was dan de finale van ‘BV Darts’ op VTM2: daar zagen 154.000 kijkers hoe Andy Peelman had geleerd om een 6 van een 9 te onderscheiden en zich een weg naar de overwinning gooide.

Top 25 van best bekeken programma’s

Van vrijdag 3 tot en met donderdag 9 december. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.264.979

2 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.152.142

3 THUIS EEN 1.148.654

4 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.044.681

5 UNDERCOVER EEN 947.237

6 HET HUIS EEN 945.222

7 SPORTWEEKEND EEN 898.786

8 SPOED 24/7 EEN 845.300

9 DANCING WITH THE STARS PLAY4 829.006

10 DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 810.501

11 BLOKKEN EEN 807.932

12 HET NIEUWS (19U) VTM 777.554

13 EEN JAAR GRATIS EEN 750.000

14 HET JOURNAAL (13U) EEN 658.428

15 CODE VAN COPPENS VTM 655.589

16 FAMILIE VTM 635.031

17 DAGELIJKSE KOST EEN 568.248

18 EENMAAL, ANDERMAAL VTM 551.103

19 VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 541.840

20 FC DE KAMPIOENEN EEN 524.948

21 WAT EEN JAAR VTM 524.356

22 JAMES DE MUSICAL PLAY4 510.000

23 HOE ZAL IK HET ZEGGEN? VTM 507.606

24 KLOPJACHT PLAY4 491.926

25 ROB DE NIJS, VOOR HET LAATST EEN 482.133