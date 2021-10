Privéleven van Anouk Matton blijft voorlopig privé: realityshow blijkt megaflop

Sinds de start van het nieuwe tv-seizoen hebben - voetbal- en wielerwedstrijden buiten beschouwing gelaten - nog maar drie programma’s, allemaal op Eén, meer dan een miljoen kijkers gehaald: ‘Het journaal’, ‘Thuis’ en ‘De Columbus’.

Daar komt nu een vierde bij: ‘De Slimste Mens ter Wereld’ dat bij de eerste aflevering door die grens ging. De start van de quiz was ook beter dan in 2020, toen er 904.686 mensen inschakelden, en dat terwijl de trend van dit najaar is dat zowat alle kijkcijfers lager liggen dan twaalf maanden geleden.

De komst van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ was op maandag vooral slecht nieuws voor de series ‘Cheyenne & Lola’, waar het cijfer bijna halveerde van 454.902 naar 254.340, en ‘Red Light’, dat onder de 100.000 zakte (94.000). En voor ‘Anouk Matton Privé’, dat nog 39.000 kijkers over heeft, een publiek waarmee je niet eens De Schorre in Boom nog mee gevuld krijgt.

Buiten de top 25: ‘De Bende van Jan De Lichte’, dat op zondagavond begon voor 315.705 kijkers, en het vooraf veelbesproken ‘Ik wil een kind’ (257.988).

De top-25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 15 tot en met donderdag 21 oktober. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld).

1 DE COLUMBUS EEN 1.181.846

2 THUIS EEN 1.058.508

3 DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 1.011.603

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 963.515

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 960.818

6 SPOED 24/7 EEN 795.525

7 SPORTWEEKEND EEN 795.275

8 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 760.182

9 ONDER VUUR EEN 692.815

10 BLOKKEN EEN 679.765

11 HET NIEUWS (19U) VTM 641.886

12 BELGIUM’S GOT TALENT VTM 622.782

13 CL.BRUGGE-MANCHESTER VTM2 573.809

14 HELDEN VAN HIER VTM 573.069

15 FAMILIE VTM 571.213

16 CODE VAN COPPENS VTM 519.023

17 K2 ZOEKT K3 VTM 496.257

18 HET JOURNAAL (13U) EEN 484.318

19 ALS JE ONS KAN HOREN EEN 470.881

20 KLOPJACHT PLAY4 450.404

21 MIGUEL EEN 441.595

22 FC DE KAMPIOENEN EEN 438.157

23 DE 25 VTM 430.462

24 BUURMAN, WAT DOET U NU? EEN 409.214

25 LEWIS EEN 402.365