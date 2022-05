Probeerde de mol volledig op te gaan in de omgeving door gekleed te gaan in bananencamouflage?

Alwéér een kandidaat in stukken en brokken, gehannes met bananen, een tijdlus, een kandidaat in stukken en brokken, gehannes met bananen, een tijdlus, een kandidaat in stukken en brokken, gehannes met bananen, en - je gelooft ‘t nooit - een tijdlus. Maar wat was er nog het herinneren waard in aflevering zes? We dachten dat u het nooit zou vragen.

Emanuelle

Stond samen met Uma in voor de afwas tijdens de opdracht met de tijdlus. Allesbehalve emancipatoir, maar wél een uitgelezen plaats voor de mol: zolang de tips niet gevonden werden op de af te wassen beeldjes, ontbraken de kandidaten op het marktplein immers een beginpunt voor hun zoektocht - en dan wiste Emanuelle na die ontdekking nog een deel van de instructies uit ook. Haar inbreng in de bananenplantage was miniem, en haar bungeesprong leek erg op een herhaling van de duikproef: de angst haalde het van Emanuelles vastberadenheid, waardoor de zo al geringe groepswinst bij haar als enige in rook opging. Nu, gezien wat Anke daarna zou overkomen, zijn we geneigd haar twijfel door de vingers te zien.

Sven

Is naar eigen zeggen geweldig breekbaar, waardoor hij tijdens de tijdlus deel uitmaakte van de ploeg op het marktplein. Net als Yens bracht hij daar helaas weinig zoden aan de dijk. In de bananenplantage was hij, ook al met Yens, verantwoordelijk voor het scannen van de foute verklaring waarom bananen krom zijn - onder botanisten bekend als ‘het Corsari-paradigma’. Maakte dat echter goed door, wanneer gekoppeld aan Emanuelle en Anke, toch nog geld binnen te brengen.

Uma

Mocht samen met Emanuelle aan de afwas tijdens de tijdlus, zoals hierboven al vermeld geen al te slechte positie voor wie de boel wil beduvelen. Zorgde op de bananenplantage ook al voor twee foute antwoorden, waarvan één onvergeeflijk was: de bewering dat Bert de banaan in z’n oor had, en niet Ernie. Gelukkig raakte geen van beide foute bananen die ze uitkoos ook echt gescand - bij de zelfscan in de supermarkt komt zoiets je normaal gezien op een doortastende controle van je winkelkar te staan, maar hier kwam het uitzonderlijk eens goed uit.

Yens

Blonk bij de opdracht met de tijdlus uit in inertie, zodanig zelfs dat rekrutering door één of andere overheidsdienst niet lang meer kon uitblijven. De enige momenten waarop Yens nog minder effectief was, was toen hij wél probeerde mee te werken. Dat zet aan het denken. Besloot om het eerlijk te spelen bij de laatste opdracht, en vooral: liet daarbij verstaan op dat moment ‘nog’ geen pasvragen nodig te hebben. Hij kreeg nog gelijk ook. Viel bij de proef in de bananenplantage vooral op - of net niet natuurlijk - door volledig gekleed te gaan in bananencamouflage. Om op te kunnen gaan in zijn omgeving, en zo ongehinderd te kunnen saboteren? We kunnen niet zeker zijn, dus laten we zeggen van wel.