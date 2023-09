Protest tegen Woody Allen en Roman Polanski op het Filmfestival van Venetië: ‘Gaat de Gouden Leeuw naar een verkrachter?’

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Het Filmfestival van Venetië kreeg eerder al veel kritiek op de beslissing om de films van omstreden regisseurs Roman Polanski en Woody Allen te laten zien, maar zondag werd er ook (anoniem) geprotesteerd. Verschillende spandoeken beschuldigen het filmfestival ervan een podium te bieden aan ‘verkrachters’. ‘Gaat de Gouden Leeuw naar een verkrachter?’ valt er te lezen op een van de spandoeken.

De Gouden Leeuw is een filmprijs die wordt uitgereikt op het filmfestival, en hoewel Allens ‘Coup de Chance’ niet meedingt naar de prijs, maakt Polanski’s ‘The Palace’ wel kans − al is die klein. De film ging vrijdag in première, maar critici waren vernietigend: ‘The Palace’ prijkt met de volle 0% op Rotten Tomatoes. Polanski werd in 1977 veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje en meerdere vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag. De filmmaker was vrijdag zelf niet aanwezig, maar Woody Allen wordt vandaag wel verwacht voor de première van zijn film ‘Coup de Chance’. Allen werd door zijn dochter beschuldigd van seksueel misbruik toen ze 7 jaar oud was, maar hij bleef altijd ontkennen.