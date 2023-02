Psychologen op de rand van een zenuwinzinking: ‘Harrison Ford leidde tot nog meer stress’

Wat als een psycholoog zijn patiënten zou zeggen wat hij echt van hen denkt? Dat is het uitgangspunt van ‘Shrinking’, een komische serie op AppleTV+ over een therapeut die na de dood van zijn vrouw een zenuwinzinking krijgt en iedereen die bij hem over de vloer komt de harde waarheid begint te vertellen. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, volgt er geen exodus, maar leidt die bruuske aanpak net tot een doorbraak bij veel mensen. Jason Segel (‘How I Met Your Mother’) speelt de hoofdrol als Jimmy Laird en lag mee aan de basis van ‘Shrinking’, samen met de mensen die ook de geweldige comedy ‘Ted Lasso’ hebben bedacht.

JASON SEGEL «Het oorspronkelijke idee was om een reeks te maken over een psycholoog die blijft doorwerken tijdens een zenuwinzinking. Maar tijdens de eerste brainstormsessies ging het al snel over de afgelopen coronajaren, en hoe die gekenmerkt werden door verdriet en rouw. Veel mensen hebben een geliefde verloren, er is de psychologische tol van de manier waarop de maatschappij op zijn kop is gezet… Daarom dachten we: misschien is het mooi om te laten zien dat iemand die zelf op een dieptepunt zit, weer uit de put kan kruipen door anderen te helpen?»

– Wat was het moeilijkste aan de serie?

SEGEL «De juiste toon vinden. We wilden een grappige reeks maken, en het idee van een therapeut die zijn patiënten de waarheid vertelt, leent zich tot hilarische scènes. Maar je moet ook opletten dat je niet zit te lachen met psychische problemen, of doet alsof die makkelijk op te lossen zijn. Ik heb vaak gedacht aan het advies van Judd Apatow toen ik aan het scenario voor ‘Forgetting Sarah Marshall’ werkte. Hij zei: ‘Schrijf het gewoon als een drama, daar kun je de mensen mee raken. De grappen kun je daarna verzinnen.’»

– De opmerkelijkste naam in de cast is Harrison Ford, die de mentor van jouw personage speelt. Hoe hebben jullie hem kunnen strikken?

SEGEL «Eerlijk waar: het was stom geluk. We hebben hem de rol aangeboden in de veronderstelling dat hij meteen neen zou zeggen, maar tot onze verbazing stemde hij toe. Dat zorgde wel voor stress, want plotseling moesten we scènes schrijven in de wetenschap dat Harrison Ford de rol zou spelen.

»Een erg sympathieke man trouwens, hij heeft helemaal geen sterallures. ‘Mijn enige doel op een filmset is om de mensen die me inhuren gelukkig te maken,’ zei hij me op een bepaald moment. Ik heb maar niet gezegd dat dat al het geval was op het moment dat hij ja zei (lacht).»

‘Shrinking’

Nu te zien op AppleTV+