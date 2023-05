‘Queen Charlotte’ blijft populair, maar enkele Franse hiphoppers zitten haar op de hielen

Koningin Charlotte blijft aan de leiding staan in een top 10 waar voor de rest wel een en ander verschuift.

Drie nieuwe titels zijn er deze week bij de populairste series en die belanden allemaal in de top vijf - enkel ‘Queen Charlotte’ en ‘Rough Diamonds’ kunnen hun plek daar behouden. Hoogste nieuwkomer is het tweede seizoen van ‘Nouvelle Ecole’, een realityprogramma waarin enkele Franse hiphoppers het al rappend en freestylend tegen elkaar opnemen. Op vier vinden we ‘McGregor Forever’, een reeks over het leven van de Ierse beroepsvechter Connor McGregor, en op vijf staat ‘Black Knight’, een Koreaanse actiereeks die zich afspeelt in een post-apocalyptische samenleving die enkel nog bijeen wordt gehouden door koeriers - een beetje zoals tijdens de coronalockdowns dus. Vorige week nog op drie maar nu alweer uit de top tien verdwenen: ‘Queen Cleopatra’, waar de controverse zich niet heeft vertaald in hoge kijkcijfers.

Bij de populairste films is de volledige top drie nieuw: ‘The Mother’, de eerste Netflix original met Jennifer Lopez in de hoofdrol, schoot zichzelf na de release vorige vrijdag meteen een weg naar de top en wordt nu op de hielen gezeten door de Nederlandse thriller ‘Faithfully Yours’ en ‘You don’t know me’, de documentaire over de J.Lo van de jaren 1990, sekssymbool Anna Nicole Smith.