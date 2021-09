‘Queenpins’ schommelt tussen sentimenteel portret en speelse boevenfilm

Welkom in de bonnenwereld.

U hebt hen vast al aan de kassa van de supermarkt gezien, en misschien hebt u ook al eens de drang gevoeld om hun schedel te splijten met een bijl: de (meestal oude) dames die na het wegbergen van hun boodschappen triomfantelijk een dikke stapel kortingsbonnen aan de caissière presenteren. Connie is één van die mensen die er een levensdoel van hebben gemaakt om coupons uit te knippen: toch handig als je je een gratis telefoonkaart kunt aanschaffen met je opgespaarde tandpasta-barcodes! Haar obsessie begint evenwel criminele proporties aan te nemen wanneer ze besluit om een heuse zwendel in kortingsbonnen op te zetten. De regisseurs lijken soms niet goed te weten welke film ze willen maken – een sentimenteel portret van een getraumatiseerde vrouw of een speelse boevenfilm – maar Paul Walter Hauser en Vince Vaughn zijn best grappig als de postinspecteurs die de zwendel op het spoor komen.