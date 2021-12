Rachel Zegler is Maria in ‘West Side Story’: ‘Eén kans op 30.000!’

Amper 20 jaar is ze, maar Rachel Zegler heeft nu al de rol van haar leven te pakken: in ‘West Side Story’, een remake van de originele musical uit 1957 door Steven Spielberg, speelt ze Maria. Zo treedt ze in de voetsporen van Natalie Wood, die zich met haar glansrol in de eerste ‘West Side Story’-film uit 1961 in het collectieve geheugen nestelde.

RACHEL ZEGLER «Toen ik een jaar of 6 was, werd ‘West Side Story’ nog eens in de bioscoop vertoond. Mijn ouders waren verzot op die film en dwóngen me om mee te gaan kijken. Dik tegen mijn zin, hoor: zo’n voorhistorische musical, wat kon daar nu interessant aan zijn? Maar achteraf was ik hen enorm dankbaar. Toen we de bioscoopzaal verlieten, droomde ik al hardop: ‘Mama, ik ben een halve latina, ík wil Maria spelen!’ (lacht)»

– Had je ooit gedacht dat die droom in vervulling zou gaan?

ZEGLER «Niet veel later was het al zover: in de jaarlijkse musical op mijn middelbare school mocht ik Maria spelen! Maar dat die rol me helemaal tot in Hollywood zou brengen: nee, dat had ik nooit verwacht.»

– Je had geen enkele camera-ervaring, maar toch besloot je om auditie te doen.

ZEGLER «Ach, dacht ik, wat heb ik te verliezen? De beroemde balkonscène leek me wel wat, dus heb ik ‘Tonight’ ingezongen en de video opgestuurd.

»Een jáár heeft het geduurd voor ik antwoord heb gekregen. Het langste jaar van mijn leven (lacht). En toen viel de bom in mijn mailbox: ik was geselecteerd voor de laatste ronde! Uit 30.000 kandidaten! Ik werd uitgenodigd in Hollywood.»

– Toen heb je Steven Spielberg voor het eerst in levenden lijve gezien. Was je onder de indruk?

ZEGLER «Niets deed vermoeden dat hij één van de grootste regisseurs aller tijden is. Hij is zo… normaal. Steven ging op een heel menselijke, geduldige manier met ons om, alsof we al jaren bevriend waren.»

– Heeft hij je veel bijgeleerd?

ZEGLER «O, ja. Tijdens de repetities en de opnames kwam zijn ware meesterschap naar boven: die man ziet álles, tot in de kleinste details. Hij heeft me in korte tijd de kneepjes van het vak bijgebracht.

»Ik zit nu in de opnames voor een live action-versie van ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’, die in 2023 in de zalen komt: telkens wanneer ik op de set sta, klinkt er een stemmetje in mijn hoofd. Het is Steven, die me zachtjes influistert wat ik moet doen – en hij heeft het elke keer opnieuw bij het rechte eind (lacht).» © Le Nouvel Obs

‘West Side Story’ speelt nu in de bioscoop.