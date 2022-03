Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis, ketelbinken die eerder in elkaars bijzijn de lange omvaart van ‘Over de oceaan’ overleefden, vormen nu het tweekoppige welkomstcomité dat in ‘Viva la feta’ bekende roergangers onthaalt op een tweedaagse vakantie in Griekenland. Wie die logies zijn, is ook hun onbekend. Dat deert niet, want op gastvrijheid staat geen naam, maar in de generiek zag je alvast premature glimpen van een stuk of wat Verhulsten, Martien Meiland en Bart De Wever. Ik herken een veeg teken als ik er één zie, maar God weet dat ik dienaangaande graag mijn ongelijk bewezen zie.

Vanuit hun uitvalsbasis, een zomerhuis met zwembad, speculeerden Ham en Kazaltzis vrijelijk over wie ze dra over de vloer zouden krijgen. Het eiland Sifnos, waar ze de komende maand gehuisvest waren, oogde als het Griekenland dat mensen die nooit eerder in Griekenland geweest zijn op hun duimpje kennen: witgekalkte gevels, azuurblauwe vergezichten en Demis Roussos. Nadat de plaatselijke postbode een pakket afgeleverd had met tips aangaande hun gast, vervaardigden de twee op buikgevoel maar vastberaden een spandoek ter verwelkoming. Ondanks die getrooste moeite – ‘Welkom Kate Ryan!’ – stapte comedian Serine Ayari aan wal. ‘Ik weet dat die in de jury van ‘De slimste mens’ zit, maar daar blijft het bij,’ zei Ham. Mijn kop eraf als hij daar niet even zijn publiek vertolkte. Ik verdenk hem er dan ook van stiekem een vakman te zijn.

Van opzet hoorde ‘Viva la feta’ in alle opzichten een stijloefening te zijn: zonevreemde bekende laat al dan niet na toediening van legaal roesmiddel in ’t eigen hert kijken voor het slapengaan, aanvankelijk beschroomd maar gaandeweg almaar meer op dreef, mogelijk na royalere toediening van voornoemd roesmiddel. In de praktijk draaide ‘Viva la feta’ evenwel op meer uit. ‘Meer’ kwam in geen geringe mate neer op een parodie van het eigen genre, met twee onbevoegden die niet alleen onder elkaar en hun verplichtingen te lijden hadden, maar evenzeer onder mediterraanse stormwinden, autopech, en vakantiewoningen binnendringende lokale fauna op rooftocht. Door die vele afleidingen werden eventuele ontboezemingen slechts langs de neus weg prijsgegeven door Ayari, maar eventuele ernst die op zulke bekentenissen dreigde te volgen, werd dan weer bijtijds getorpedeerd voor hij kon gaan doorwegen.

Veel viel terug te leiden tot de onderlinge rolverdeling tussen Kazaltzis, een onwillig organisatorisch talent, en Ham, de zelfverklaarde funfactor, zij het met disruptieve nevenwerkingen. ‘Hoe heet jouw bvba?’ vroeg Ham op een bepaald moment aan Ayari, zijn idee van een diepte-interview. Laat niemand na bovenstaande schets denken dat deze aflevering van ‘Viva la feta’ daarom ook van inhoud verstoken was. Programma’s als dit, waarin eventuele bekentenissen nog enigszins naar spontaniteit zwemen, zal ik wel altijd betrouwbaarder vinden dan formats die uit effectbejag daarvoor een beroep doen op diapresentaties, knus ingerichte biechtstoelen of dagboekkamers.

‘Viva la feta’: het programma was beter dan de titel.

