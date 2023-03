‘Recht naar de gevangenis’ is flop van de week, ‘The Masked Singer’ kroont zich wederom tot grote winnaar

Twee veelbesproken nieuwe programma’s deze week, allebei op dinsdagavond en allebei met een gerechtelijke insteek, maar geen van beide kon echt potten breken.

‘Onder de radar’ belandde met bijna 470.000 kijkers wel in de top 25 maar zat toch een heel eind af van de 885.874‏ kijkers die Annemie Struyf vorige week nog haalde met ‘Het hoge noorden’. En voor ‘Recht naar de gevangenis’ op Play4 was een plekje in de lijst een verre droom: net geen 300.000 kijkers (299.849) wilden volgen hoe Vincent van Quickenborne opgesloten werd in de gevangenis van Haren, waarmee het programma het een stuk minder goed deed dan ‘De rechtbank’, dat een week geleden eindigde met 422.438‏ kijkers.

Verrassend genoeg ook buiten de top 25 gevallen: ‘De Vermeires’, dat vorige week bij de start met 566.079‏ kijkers nog de grote winnaar op zaterdagavond was. Bij de tweede aflevering kregen Jacques en co. een dreun van ruim 150.000 kijkers en strandt de realityreeks op 403.209 kijkers. ‘Verkracht aan het front’ (Canvas) had voor zijn eerste aflevering diezelfde zaterdagavond 222.836 kijkers, maar we vermoeden dat het ene niet meteen verband houdt met het andere.

‘De Vermeires’ Beeld VTM

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van 24 februari tot en met 2 maart. Kijkers op de dag van de uitzending (live en uitgesteld)

1 THE MASKED SINGER VTM 1.296.862‏

2 HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1.268.994‏

3 THUIS EEN 1.013.620‏

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 992.488‏

5 1985 EEN 863.481‏

6 SPORTWEEKEND EEN 863.190‏

7 IEDEREEN BEROEMD EEN 846.656‏

8 OMLOOP HET NIEUWSBLAD H. EEN 774.297‏

9 RESTAURANT MISVERSTAND EEN 713.871‏

10 LICHTPUNTJES TEGEN KANKER EEN 708.970‏

11 BLOKKEN EEN 708.672‏

12 HET NIEUWS (19U) VTM 686.061‏

13 FC DE KAMPIOENEN EEN 673.686‏

14 KUURNE-BRUSSEL-KUURNE EEN 669.000‏

15 FAMILIE VTM 644.592‏

16 1 JAAR GRATIS EEN 634.000

17 BOER ZKT VROUW VTM 573.566‏

18 OMLOOP HET NIEUWSBLAD D. EEN 552.102‏

19 THE GREATEST DANCER EEN 547.946‏

20 DE DAG VAN VANDAAG EEN 533.501‏

21 TUSSEN OORLOG EN LEVEN EEN 500.622‏

22 ONDER DE RADAR EEN 468.412

23 EENMAAL, ANDERMAAL VTM 456.000‏

24 BESTEMMING X VTM 448.275‏

25 COMEDY TOPPERS VTM 439.158‏