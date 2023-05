Regula Ysewijn houdt de kinderen zoet: ‘In de Nederlandse versie worden ze geholpen door hun ouders, hier doen ze het alleen’

Bij Play4 halen ze vanavond de finale van ‘Junior Bake Off’ uit de oven, de behoorlijk vermakelijke – want door Humo’s huiscartoonist Jeroom gepresenteerde – ode aan de kinderarbeid. De twee professionele beoordelaars van al de appelroosjes, jannen-in-de-zak, stapeltaarten en polka dot pies die het jonge grut bij mekaar weet te kokkerellen, heten andermaal Dominique Persoone en Regula Ysewijn.

REGULA YSEWIJN «Het blijft me verbazen hoe hoog het niveau van die jonge bakkers is. Neem nu de illusiecake van één deelnemer aan dit seizoen: dat ding zag er écht uit als een hamburger met frietjes, niet normaal! En dan was het nog lekker ook. Sowieso vind ik het trouwens ontzettend moedig van die kinderen dat ze ’t aandurven om in die tent te gaan staan met allemaal camera’s op hen gericht. In de Nederlandse versie worden de kinderen bijgestaan door hun mama of papa, maar bij ons doen ze het helemaal alleen: chapeau.»

HUMO Kon jij op je 11de of 12de al goed bakken?

YSEWIJN «Behoorlijk, ja, zij het niet op het niveau van onze juniors. ’t Was natuurlijk ook een andere tijd: eind de jaren 80, begin de jaren 90 had je nog niet het bakgerief en de kookboeken van tegenwoordig. Tegenwoordig hoef je maar ‘Sachertorte’ in te tikken op je smartphone en je krijgt duizend-en-één recepten, maar toen ik destijds de Sachertorte wilde namaken die ik op vakantie in Wenen had gegeten, moest ik vier of vijf keer proberen, omdat ik geen recept had. Zo leer je wel experimenteren, natuurlijk.»

HUMO De opmerkelijke kijkers zagen dat jullie dit seizoen uitzonderlijk veel last hadden van vrijpostige wespen.

YSEWIJN «Oh my God, vreselijk! De deelnemers zijn daar eigenlijk heel ontspannen mee omgegaan, maar zelf heb ik een panische angst voor wespen. Nog een geluk dat Jeroom op een gegeven moment met een tennisracket is komen aanzetten waar elektriciteit op stond – hij beschouwde het als zijn taak om zo veel mogelijk wespen te elektrocuteren voordat ze aan het gebak kwamen. Ik moet zeggen: hij heeft een uitstekende backhand.»

HUMO Jij bent gisteren vee…

YSEWIJN (onderbreekt) «Nee! Niet mijn leeftijd vermelden, alsjeblieft, het ligt gevoelig.»

HUMO Goed dan, je was gisteren jarig. Taart gegeten?

YSEWIJN «Nee, een duindoorntiramisu. Mijn man en ik zijn gaan eten in één van onze favoriete restaurants.»

HUMO Hoe luidt je professionele verdict?

YSEWIJN «Het was op sterrenniveau. Het dessert had de nodige fraîcheur, een toets aciditeit en ook een mooi textuurtje in de vorm van een chocoladecrumble.»

HUMO En lekker was het ook?

YSEWIJN (lacht) «Ja!»

Finale ‘Junior bake off’

Play4, vrijdag 12 mei, 19.45