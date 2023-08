Release ‘Dune: Part Two’ sneuvelt door Hollywood-staking en brengt kettingreactie van andere uitgestelde films teweeg

De Hollywood-staking is nu al maanden aan de gang, maar buiten wat uitgestelde releasedata van projecten die sowieso nog lang op zich zouden laten wachten merkte u daar vanuit uw luie zetel nog niet écht veel van. Tot nu misschien, want met ‘Dune: Part Two' is de eerste grote klepper met een releasedatum in de nabije toekomst gesneuveld. De sequel van ‘Dune' is al helemaal af en zou in november in de zalen komen, maar wordt toch naar volgend jaar verschoven.

Netflix had iedereen al warmgemaakt voor de langverwachte sequel van ‘Dune' door de scifithriller voor het eerst sinds die in oktober 2021 in de zalen kwam in hun catalogus aan te bieden. Die timing is nu wat minder gelukkig, want op ‘Dune 2' met onder meer Timothée Chalamet en Zendaya is het nog wachten tot 15 maart. Waarom een film die al volledig ingeblikt en gemonteerd is toch nog last kan hebben van de grote Hollywood-acteurs- en schrijversstaking heeft te maken met promotie. De staking betekent namelijk ook dat acteurs geen promo mogen (of willen) voeren rond hun aankomende films, wat de kans op een commerciële flop een stuk groter maakt - geen gewenste uitkomst voor en film die Warner Bros. al meer dan 100 miljoen heeft gekost.

Lees ook: Nu ook de acteurs het werk neerleggen: wat betekent de Hollywood-staking? ‘Vorige keer was Donald Trump de grote winnaar’

Als gevolg van de uitgestelde releasedatum van ‘Dune: Part Two’ schuiven er ook een aantal andere releases van Warner op: ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ schuift van 14 maart naar 12 april, en ‘Lord of the Rings: The War of the Rohirrim', die gepland stond op 12 april, wordt op zijn beurt helemaal naar december 2024 verplaatst. Ook ‘Challengers’, een tennisfilm met alweer Zendaya, werd al twee keer uitgesteld en komt in plaats van volgende maand al pas in april 2024 in de zalen. Twee andere films van Warner, ‘The Color Purple’ en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ blijven hun releasedata van respectievelijk 25 en 20 december 2023 vooorlopig wel behouden.

Warner is niet de enige grote producent die schuift met zijn filmreleases. Zo werd Sony ‘Drive-away dolls', van Ethan Coen en Matt Damon, uitgesteld tot februari 2024, en komt ‘Kraven the Hunter’ met Russel Crowe pas in augustus 2024 in de zalen.

In (lange) afwachting van ‘Dune: Part Two’ kunt u al wel naar de trailer kijken: