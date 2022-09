Releasedata, eerste beelden en de spin-off van ‘Bridgerton’: al het belangrijke nieuws dat Netflix heeft gelost tijdens het ‘Tudum’-event

Op kerstbomen en naar de Sint smachtende schoentjes is het nog een paar maanden wachten, maar dat hield Netflix niet tegen om zaterdag al duchtig met de cadeaus te smijten. De streamingdienst loste een pak teasers, namen en data tijdens de tweede editie van hun evenement Tudum. Neem uw agenda en noteer!

Showrunner Ryan Murphy staat nog volop in de schijnwerpers met zijn reeks over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, maar zijn volgende project staat al in de steigers: ‘The Watcher’, opnieuw een waargebeurde thriller, komt uit op 13 oktober. Het is de eerste grote afspraak die Netflix met zijn abonnees maakte tijdens Tudum en nog niet bijna de laatste. Alleen al in november is er het vijfde seizoen van ‘The Crown’, het laatste seizoen van ‘Dead To Me’ (17/11), de mysterieserie ‘1899' (17/11), ‘The Addams Family’s Wednesday’ (23/11) en ‘Slumberland’.

Lees ook: ‘Dahmer’ op Netflix kon een veel betere serie zijn, als de makers de platgetreden true crime-paden hadden durven te ontwijken

December is dan weer de maand van het derde seizoen van ‘Emily in Paris’, spionnenserie ‘The Recruit' met Noah Centineo (16/12) en ‘Blood Origin’ (25/12). Dat laatste is een prequel van ‘The Witcher’ die zich 1.200 jaar voor de hoofdserie afspeelt en moet de fans warmhouden voor het derde seizoen van de reguliere reeks, dat volgende zomer uitkomt.

Here's your first look at Emily in Paris Season 3 — and you want to get a sense of the drama... Emily just gave herself bangs! Premieres December 21 #TUDUM pic.twitter.com/AvDGp63j9J — Netflix (@netflix) 24 september 2022

Want ja, ook in 2023 wil Netflix uw tv-avonden inpalmen. Alvast bevestigd is ‘Your Place or Mine’ (10/02), met Reese Witherspoon en Ashton Kutcher. Op dezelfde dag komt ook het eerste deel van het vierde seizoen van ‘You’ uit, op 10 maart volgt het tweede deel.

Tudum bracht naast lanceerdata ook een karrenvracht aan trailers en tipjes van de sluiers. Zo is het vierde en laatste seizoen van ‘Never Have I Ever’ aangekondigd, net als het derde van ‘Lupin’ evenals het derde van ‘Outer Banks’. Nog meer om naar uit te kijken: ‘Heart of Stone’ met Gal Gadot, de sequels van ‘Knives Out’ en ‘Enola Holmes’, ‘Slumberland’ met Jason Momoa en actiefilm ‘The Mother’ met Jennifer Lopez. Staan eveneens in de steigers: ‘Queen Charlotte’, een spin-off van ‘Bridgerton’ dat ook een derde seizoen kreeg; ‘The Redeem Team’, een documentaire over het Amerikaanse basketteam op de Olympische Spelen van 2008; ‘The Three-Body Problem’, naar het sciencefictionboek van Liu Cixin; het tweede seizoen van ‘Vikings: Valhalla’ en ‘They Cloned Tyrone’, een film met John Boyega, Teyonah Parris en Jamie Foxx.