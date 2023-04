Remco Evenepoel op z’n best en de rijkswacht op z’n slechtst: dit waren de beste series van maart

Geen idee wat de beste series waren in maart? Geen probleem, wij verzamelden enkele titels zodat u ook de maand april al zetelzittend kunt doorkomen.

DRAMA Na vier seizoenen nemen - excuses, Christian Van Thillo - onze favoriete mediamagnaten afscheid van hun fans, en afgaand op de eerste aflevering wordt het een vaarwel om duimen en vingers bij af te likken. The Roys rule the world, zeker op televisie, en we houden nu al ons hart vast voor het zwarte gat dat zal volgen op de finale.

Bella Ramsey en Pedro Pascal in 'The Last of Us'. Beeld HBO

DRAMA In januari al eens vermeld in deze lijst toen de serie net begonnen was en we zijn verheugd te kunnen zeggen dat ‘The Last of Us’ het hoge niveau heeft kunnen aanhouden, tot aan het schokkende, hartverscheurende en gelukkig ook slechts voorlopige einde. Joel en Ellie staan trouwens helemaal bovenaan in onze rangschikking ‘niet voor de hand liggende duo’s op tv die we de voorbije weken met spanning hebben gevolgd’, vlak voor Raphaël en Jasha uit ‘Boer zkt vrouw’.

COMEDY Komisch drama over een alleenstaande moeder die worstelt met een alcoholprobleem en net uit haar huis is gezet, en samen het haar dochter ronddwaalt op zoek naar onderdak. Om de eindjes aan elkaar te knopen neemt Costello haar toevlucht tot sekswerk maar aan de armoede ontsnap je niet zomaar. Geen evidente of gemakkelijke serie maar televisie met een rauwe echtheid die je maar zelden ziet, gelaagde personages en erg zwarte humor.

DOCU Precies dertig jaar geleden vond in Waco, Texas de grootste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis sinds de burgeroorlog plaats, gevolgd door een maandenlange belegering die uitmondde in een bloedbad. ‘Waco: American Apocalypse’ laat getuigen uit de twee kampen - de FBI en een religieuze sekte onder leiding van David Koresh - aan het woord, onderzoekt hoe het allemaal zo fout kon lopen en legt ook de link met de extreme verdeeldheid in de VS van vandaag. Een true crime-reeks die gerust wat langer had mogen duren: een zeldzaamheid op Netflix.

Abbott Elementary - seizoen 2 (Disney+) ★★★★☆

COMEDY Bejubeld in de VS, bij ons nog veel te weinig bekend: ‘Abbott Elementary’, een mockumentary over de mannen en vrouwen die moedig en onderbetaald een ‘public school’ in Philadelphia draaiende proberen te houden. Het eerste seizoen (★★★★☆) werd terecht enkele keren bekroond met een Emmy, het tweede gaat vrolijk op het elan verder. Voor wie ondertussen ‘The Office US’ echt helemaal uit het hoofd kent: dit is uw nieuwe verslaving.

DRAMA De loden jaren 1980 zagen er zelden zo donker en deprimerend uit als in deze ijzersterke dramaserie, een meestal erg geslaagde mix van feit en fictie die de geschiedenis van de Bende van Nijvel uit de doeken doet. Een waardig eerbetoon ook aan de 28 slachtoffers, waar de woede over hoe de zaak vandaag nog altijd onopgelost blijft van af slaat.

Beeld © VRT - Thomas Nolf

DOCU Op de weg wil het voorlopig niet echt lukken, op televisie schittert Quickstep wel. In deze mooie documentaireserie meer bepaald, waarin een ploeg van Woestijnvis de ploeg van Patrick Lefevere volgt tijdens de ups (Remco Evenepoel tijdens Luik-Bastenaken-Luik!) en downs (Julian Alaphilippe tijdens Luik-Bastenaken-Luik!) van 2022. Maar ‘Wolfpack' gaat niet alleen over de koers zelf en heeft ook oog voor het leven achter de schermen en de mindere goden die de wielrenners dag en nacht bijstaan.

DOCU Wat is er gebeurd met vlucht MH370, het vliegtuig van Malaysian Airlines dat in het voorjaar van 2014 opsteeg van Kuala Lumpur richting Beijing en na een halfuur spoorloos verdween? Een antwoord op die vraag kan ‘MH370’ ook niet geven maar de documentaire biedt in drie afleveringen wel een meeslepende reconstructie van de verbijsterende zaak en laat en passant ook zien hoe makkelijk complottheorieën kunnen ontstaan.

DRAMA In ‘Atlanta’ nam Donald Glover aka Childish Gambino vier seizoenen lang de muziekindustrie op de korrel, in de nieuwe miniserie ‘Swarm’ richt hij zijn pijlen op al te obsessieve fans. Andrea ‘Dre’ Greene is een grote bewonderaar van de beroemde (en duidelijk op Beyoncé gebaseerde) zangeres Ni’Jah en toont haar liefde niet enkel door al haar platen te kopen maar ook door een spoor van bloed en verderf achter te laten. Een mix van thriller, horror en satire die niet dezelfde hoge toppen scheert als ‘Atlanta’ maar dankzij hoofdrolspeelster Dominique Fishback van begin tot eind boeiend blijft.