Renners kotsend op de fiets en het beste van Michel en José: het ‘Wielerjaaroverzicht 2021’ is weer wat het hoort te zijn

Dat sport automatisch fraaie televisie oplevert? Nee, dat ga je ons niet horen beweren. Wij zijn ‘BV Darts’ nog niet vergeten. Maar speel de band van het wielerjaar nog eens af – in slow motion, uiteraard, met een melancholisch muziekje onder – en wij gaan er met plezier voor zitten. Verdraaid, we laten zelfs de rolluiken zakken en steken de kinderen vroeger in bed om er ongestoord van te genieten, want zo’n halfuur wielercultuur is net wat ons hartje nodig heeft tijdens deze barre, koersloze wintermaanden.

Een eerste geruststelling: het ‘Wielerjaaroverzicht’ is weer geworden wat het volgens ons hoort te zijn. Een aaneenschakeling van weidse helikoptershots, close-ups van verwrongen rennersgezichten, en sfeermuziek die alleen wordt onderbroken voor de beste commentaarstukken van Michel en José (‘Ze hebben hem de nek afgereden!’) en de enthousiaste kreten van Renaat op de motor (‘De paddenstoel, de paddenstoel, we zijn aan het Vossenhol!’). Nochtans is het nog maar twee jaar geleden dat het ‘Wielerjaaroverzicht’ door de VRT in een vlaag van navelstaarderij gereduceerd werd tot een halve talkshow waarin Wout van Aert en Remco Evenepoel wat mochten palaveren aan tafel bij Karl Vannieuwkerke. Blij toe dat ze op de Reyerslaan het licht hebben gezien en weer zijn overgeschakeld op de aloude formule. Of ligt het gewoon aan het feit dat het sinds het WK in Leuven onmogelijk is geworden om Van Aert en Evenepoel nog samen aan één tafel te krijgen?

Wanneer we bij Gent-Wevelgem zijn aanbeland, ademt de koers heel even poëzie. Helikopterbeelden van de witte graven in de Westhoek, rij aan rij, worden op muziek van Willem Vermandere gezet. ‘Ja ‘t is den oorlog da ‘j hier were vindt / En ’t graf van duizend soldoaten / Altied iemands voader, altied iemands kind.’ Maar al snel valt de minder poëtische realiteit weer hard op de maag. Want in diezelfde Gent-Wevelgem zie je hoe sprinter Sam Bennett zit te kotsen op zijn fiets, en z’n maaginhoud achterlaat op West-Vlaamse wegen. Alsof-ie toen al wist wat Patrick Lefevere hem later dat jaar nog zou lappen.

Maar goed, wat was nu de strafste stoot van het klassieke voorjaar? (De grote rondes, de Spelen en het WK komen volgende week in deel 2 aan bod). Op twee zetten we Anna van der Breggen die als wereldkampioene voor de zevende (!) keer op rij de Waalse Pijl won, bij haar laatste deelname, en na de finish doodleuk zei: ‘Volgend jaar zullen ze geen last meer hebben van mij.’ Maar hét moment van het voorjaar blijft voor ons Kasper Asgreen die Mathieu van der Poel klopte in de sprint om Vlaanderens mooiste. Geen mens die een stuiver had gegeven voor de kansen van de Deen, behalve dan ploegleider Tom Steels in de wagen (‘Kasper, you can beat him, for sure’).

Die suspensesprint, met ongelooflijke ontknoping, was misschien wel het summum van wat sowieso al een bijzonder tijdperk is in deze sport. Met buitengewoon getalenteerde coureurs die er niet voor terugdeinzen om de boel al op 100 kilometer van de meet in brand te steken. En die zelfs van een klein koersje een groots spektakel willen maken. Het doet, tijdens barre, koersloze wintermaanden, verlangen naar meer. Nog 68 dagen tot de Omloop.