‘Reservation Dogs’ op Disney+ leent meer dan enkel de titel van Tarantino, maar voorziet de personages ook van écht reliëf

De hele wereld heeft het al weken over Squid Game. Begrijpelijk: de Koreaanse shock-serie is niet iets wat je dagelijks op tv ziet. Het is een hype zonder grenzen geworden. Tegelijk kan Squid Game wat mij betreft niet in de schaduw staan van Reservation Dogs, de nieuwe topserie van Disney+. Met andere woorden: daar zou het wel wat vaker over mogen gaan, want het is een van de beste dingen die ik al zag dit jaar.

Reservation Dogs (ja, de titel verwijst bewust naar Tarantino) vertelt het verhaal van vier tieners in Nergenshuizen, Oklahama. Ze hebben alle vier een Native-American achtergrond. Hun vriend is gestorven, en daar geven ze de verrotte samenleving in hun stadje de schuld van. Daarom vormen ze een bende in hun reservaat. Het doel is simpel: genoeg geld bij elkaar scharrelen om zo naar Californië te kunnen vertrekken, en alle ellende achter zich te laten.

De openingsscène van de eerste aflevering is direct al een klassieker. En laat meteen zien dat de makers niet alleen de titel zijn gaan lenen bij Tarantino. Bear, Cheese, Elora Danan en Willie Jack hebben het voorzien op een truck. Het stelen gaat niet echt rimpelloos: ze maken alle fouten die je kunt maken, ze bekvechten en ondertussen blazen The Stooges I Wanna Be Your Dog op de soundtrack. Het is grappig en grimmig, en je hebt direct zin om langer in het gezelschap van dit kwartet te verkeren. (Juist, de naam Elora Danan is dezelfde als de baby die beschermt dient te worden in Willow, de eighties-film).

Wat Reservation Dogs weet te bereiken is niet min. De serie is uitermate geestig, officieel is het een comedy, maar de ménsen zijn echt als in een dramaserie. De tieners zijn stuk voor stuk prachtige, weerbarstige types. De ellende van de Natives wordt niet met de moker, maar met de scalpel benadert. Langzaam wordt duidelijk hoe rottig hun plek in de samenleving is. Verslaving, armoede, geweld: het ligt allemaal aan het oppervlak. Reservation Dogs is wat je zou krijgen als je in Stand By Me de sléchte jongens zou volgen, en evengoed van echt reliëf zou voorzien. Dat Taika Waititi (Jojo Rabbit) hier deels achter zit als schrijver en producer mag geen verrassing heten.

Drie episodes van 25 minuten zijn er nu beschikbaar. Genoeg om nu al vrienden voor het leven van de Vier te maken. We kunnen niet wachten op de resterende vijf afleveringen.