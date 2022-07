Rhea Seehorn speelt Kim Wexler: ‘Er bestaan andere tragische eindes dan de dood’

In Humo’s top 100 van de beste series aller tijden staat het iconische ‘Breaking Bad’ op 6 en prequel ‘Better Call Saul’ op 5. Een controversiële keuze? Niet als je het briljante zesde en laatste seizoen van ‘Better Call Saul’ op Netflix bekijkt. De transformatie van wanhopige pro-Deoadvocaat Jimmy McGill tot criminele mastermind Saul Goodman loopt op 16 augustus definitief ten einde. Fans houden hun hart vast voor Kim Wexler (Rhea Seehorn), een sleutelfiguur in ‘Better Call Saul’ die níét in ‘Breaking Bad’ zit.

– Overleeft Kim de finale?

RHEA SEEHORN «Goh, daar zit een heel verhaal achter. Heel interessant. Straf, hoor.»

– Probeer je onze vraag te ontwijken?

SEEHORN «Acteren lijkt tegenwoordig slechts mijn bijberoep, want ik ben voltijds bezig met het vaag beantwoorden van vragen die ik niet mág beantwoorden. Ik kan niet meer om een koffie zonder dat voorbijgangers me uithoren over ‘Better Call Saul’. Heerlijk, daar niet van: het betekent dat de fans om me geven. Ze maken zich ook terecht zorgen. Kim zit niet in ‘Breaking Bad’ en dat voorspelt weinig goeds in een wereld van gevaarlijke criminelen, drugdealers en louche advocaten. Maar hey, er bestaan andere tragische eindes dan de dood.»

– Wist je vanaf het begin hoe het met Kim zou aflopen?

SEEHORN «Nee. Wij krijgen de scripts per aflevering. We horen ons er ook aan te houden. Elke ‘oh’ en ‘euh’ staat op papier, voor improvisatie is er geen ruimte. Maar ik mag wél kiezen hoelang ik een pauze tussen woorden precies laat duren. Ik heb Vince Gilligan en Peter Gould leren vertrouwen. Het was van moeten: ze hebben geen enkele van mijn mails over de toekomst van Kim beantwoord.»

– Hoezeer lijk jij op Kim, het lief van Saul en de advocaat die gaandeweg een donker kantje laat zien?

SEEHORN «Ik kan mensen goed lezen, net zoals zij. Ik wenste dat ik haar kalmte had. Zij kan een stilte laten vallen, terwijl ik de neiging heb om elk moment op te vullen met getater. Ik ken haar na zes seizoenen door en door, als was ze mijn beste vriendin. Al zou Kim niets van mij moeten weten: ze zou me een sukkel vinden (lacht).»

– Tijdens de opnames woon je samen met hoofdrolspeler Bob Odenkirk in New Mexico. Hoe is hij als huisgenoot?

SEEHORN «Een schat. Alleen: hij is soms een softie. Hij kwam op een dag thuis met een vuile, hoogzwangere straathond. Ik zei: ‘Bob, we staan veertien uur per dag op een filmset, die hond heeft een baasje nodig dat voor haar kan zorgen.’ Hij had meteen een antwoord klaar: ‘Maar Rhea, ik heb alles al geregeld. De dierenarts verzekerde me dat ons hondje kerngezond is, en slechts in verwachting van twee puppy’s. Ik heb een oppas gevonden, jij hoeft er alleen nog komende zaterdag voor te zorgen.’ Die hond koos natuurlijk die zaterdag om te bevallen. Ik heb met een dierenarts aan de lijn acht puppy’s ter wereld gebracht. Acht!»

– Hoe was het om de allerlaatste aflevering op te nemen en te beseffen: dit avontuur is na zeven jaar definitief afgelopen?

SEEHORN «De laatste afleveringen hebben veel van mij gevraagd, maar daar was ik blij om: ik kon nog een laatste keer alles geven als Kim Wexler. Toen ik de set voor de laatste keer verliet, dacht ik: ik zal nog heel, heel lang over dat einde moeten nadenken.»

‘Better Call Saul’

Elke dinsdag een nieuwe aflevering op Netflix