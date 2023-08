‘Rick and Morty’ seizoen 7 krijgt releasedatum, maar personages hebben nog steeds geen stem

Goed nieuws voor de fans van ‘Rick and Morty’, want de geschifte animatieserie komt terug voor een zevende seizoen. Klein probleempje: de prettig gestoorde wetenschapper en zijn kleinkind zijn nog stemloos. Er is nog geen vervanger gevonden voor Justin Roiland, die ‘Rick en Morty’ mee bedacht maar ook de stemmen van beide hoofdpersonages insprak, en die enkele maanden geleden beschuldigd werd van huiselijk geweld.

De controverse rond Justin Roiland, die ‘Rick and Morty’ in 2012 samen met Dan Harmon het levenslicht schonk, kostte hem niet enkel zijn job bij voornoemde animatieserie, maar ook bij ‘Solar Opposites’ en ‘Koala Man’. Roiland zelf blijft zijn onschuld uitschreeuwen en in maart werden de klachten tegen hem bij gebrek aan bewijs geseponeerd, maar mag hoe dan ook niet meer aan de bak Dat. betekent dat ‘Rick and Morty’ hun vaste stem kwijt zijn.

Een vervanger is tot nog toe niet gevonden. Nochtans dringt de tijd, want het zevende seizoen van ‘Rick and Morty’ zou in de VS op 15 oktober uitkomen bij Adult Swim. Wanneer dat bij ons op Netflix te zien zal zijn, is niet bekend.