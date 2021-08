Rick Rubin: ‘The Beatles zijn voor mij het bewijs dat God bestaat’

Het zijn hoogdagen voor Beatles-fans: tussen de recente heruitgave van George Harrisons solomeesterwerk ‘All Things Must Pass’ en Peter Jacksons veelbelovende documentaire ‘Get Back’ deze herfst verschijnt ‘McCartney 3, 2, 1’ op Disney+. Daarin beluistert Paul McCartney hoogtepunten uit zijn carrière terwijl topproducer en superfan Rick Rubin vragen stelt.

– Paul McCartney blikt al vijftig jaar terug op zijn tijd bij The Beatles. Viel er nog iets nieuws te rapen?

RICK RUBIN «Ja, maar ik moest het wel anders aanpakken. In plaats van hem te vragen naar songs die hij zestig jaar geleden heeft geschreven, liet ik ze hem hóren, sommige voor het eerst in decennia.

»Bij een iconische song haalde ik er het mengpaneel bij, zodat ik elementen kon uitlichten. Dan dempte ik alles behalve de gitaarpartij, waardoor Paul ineens klaar en duidelijk John Lennon kon horen spelen. Dat blies hem omver.»

– De docureeks is in zwart-wit gefilmd, met slechts een mengpaneel en enkele instrumenten als decor.

RUBIN «Dat gebeurde spontaan. We kwamen samen zonder script: gewoon wij tweeën in een kamer, met de tijdloze songs van McCartney. Meer hoefde niet.»

– Je zei ooit: ‘The Beatles zijn voor mij het bewijs dat God bestaat.’

RUBIN «Dat was niet eens overdreven. De perfectie die zij op plaat hebben vastgelegd, torent boven alles uit. Ze zijn zoveel meer dan vier kids uit Liverpool.»

– Kijk je uit naar ‘Get Back’, waarin Peter Jackson met exclusief beeldmateriaal uit het laatste jaar van The Beatles aan de slag gaat?

RUBIN «Natuurlijk. Als fan wil je toch zoveel mogelijk weten van je idolen? De catalogus van The Beatles is ook veel te eindig: dertien platen, meer krijgen we niet. Daarom verzamel ik elke demo en elke bootleg. Jacksons eerste versie van ‘Get Back’ duurde blijkbaar 80 uur: had ik gerust helemaal kunnen bekijken.»

– Je maakte succesplaten met System of a Down, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers en talloze anderen. Wat heb jij van The Beatles geleerd?

RUBIN «Dat je jezelf moet blijven uitdagen. The Beatles namen maximaal twee soortgelijke albums na elkaar op, waarna ze iets nieuws probeerden. Als ik samenwerk met artiesten, duw ik hen steeds een nieuwe richting uit. Neem nu Johnny Cash: een countrylegende, maar helemaal opgebrand toen ik hem in de studio stak om eens een heel ander soort songs op te nemen. Een onverwachte carrièrewending, te danken aan The Beatles!»

‘McCartney 3, 2, 1’ is nu te zien op Disney+.