Rijst met ambient

Van Anthony Sim, met Choi Seung-yoon, Ethan Hwang en Anthony Shim.

Op een filmavond over de zware last die op de schouders van immigranten drukt, zou ‘Riceboy Sleeps’ een double bill kunnen vormen met het twee jaar geleden uitgekomen ‘Minari’. Bracht regisseur Lee Isaac Chung in ‘Minari’ een ode aan zijn naar Arkansas uitgeweken Koreaanse ouders, dan blikt de in Seoul geboren Anthony Shim in ‘Riceboy Sleeps’ terug op zijn jeugd in Canada. Wij onthouden dat immigranten vaak worstelen met een versplinterde culturele identiteit: zeker de moeder en de zoon uit ‘Riceboy Sleeps’ zijn net bomen met verzwakte stammen die zóveel tegenwind krijgen - racisme, pesterijen - dat hun wortels finaal uit de aarde worden getrokken. Begrijpelijk dat de getergde moeder de aandrang voelt om haar onmacht uit te schreeuwen, maar was het nu écht nodig om tijdens die schreeuw het geluid te laten wegvallen en zweverige ambient onder het beeld te zetten?

Vanaf 23 augustus in de bioscoop.

