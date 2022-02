Robots van ‘The Masked Singer’ zijn ontmaskerd: ‘Mijn familie onderwierp me aan een Gestapo-verhoor’

Ondanks hun staalharde behuizing wonden de twee vrolijke robots van ‘The Masked Singer’ week na week alle kijkers en het volledige speurderspanel om hun metalen vingers. Waren verantwoordelijk voor al die schattige danspasjes en perfect uitgevoerde raps: actrice Lize Feryn en sportjournalist Aster Nzeyimana.

NZEYIMANA «Eerlijk: aanvankelijk twijfelden we of het iets voor ons was.»

FERYN «De makers hebben ons overtuigd met een gratis zangles (lacht). Gewoon eens langskomen, zeiden ze, en kijken of we het tof vonden. En ja, toen waren we verkocht.»

NZEYIMANA «Het is once in a lifetime hè. Geef toe, wanneer zouden we anders ooit nog in gigantische robotpakken staan zingen op een podium? Het was een hallucinante, maar enorm leuke ervaring.»

HUMO Waren jullie blij met de robotpakken?

NZEYIMANA «Ja, jong! Héél cool. Al hebben we wel lange tijd gedacht dat we zelf onze pakken mochten kiezen. We hadden er al hele brainstormsessies over gehouden.»

FERYN «We gingen voorstellen dat Aster een coole arend zou zijn en ik een domme regenworm (lacht). Dat zou hilárisch geweest zijn. Helaas worden de pakken al op voorhand gemaakt. Maar we waren ook erg blij met onze schattige robotjes.»

NZEYIMANA «Gelukkig kregen we wel elk een eigen pak. In de buitenlandse versies van het programma moeten deelnemers soms met z’n tweeën één pak delen, zoals twee uilen in een reusachtig ei.»

FERYN «Ik vreesde al dat ik de hele tijd in Aster zijn zweet ging moeten zitten (lacht). Het was supertof om samen te kunnen deelnemen, maar liedjes kiezen was wel moeilijk. We moesten het met twee kunnen zingen én het nummer moest bij onze beide stemmen passen.»

HUMO Jullie klonken in elke aflevering weer anders.

NZEYIMANA «Tja, het is ook geen zangwedstrijd. Het was niet de bedoeling dat we elke week dezelfde soort ballade zongen. Dat klinkt misschien wel mooi, maar je wil toch elke keer verschillende kanten van die pakken laten zien en ze tot leven brengen.»

HUMO De hints impliceerden bij jullie vaak een familieband, zo zouden jullie ‘dezelfde opvoeding’ hebben gehad. Was dat misleiding?

FERYN «We hebben dat al eens verteld in een interview, dus dat hebben de makers uiteraard gebruikt voor de hints. Maar het klopt, wij zijn exact op dezelfde manier opgevoed door ouders met eenzelfde blik op de wereld. Toen we elkaar leerden kennen, waren we echt verrast door de vele parallellen in onze jeugd.»

NZEYIMANA «Onze ouders waren erg begaan met de wereld, we zijn milieubewust opgevoed en met een groot hart voor de derde wereld. We hadden vroeger zelfs dezelfde brooddoos van de Wereldwinkel (lacht).»

FERYN «We zijn ook allebei de jongste thuis, we hebben allebei minstens één zus met kindjes,.. Enfin, er zijn veel gelijkenissen, dus die hint was geen leugen. De makers hebben het wellicht ook bewust wat vager gehouden dit jaar, want in het vorige seizoen werden de deelnemers vrij snel geraden.»

HUMO De kijkers zijn dan ook fanatiek. Eén kijker vond het erg verdacht dat Lize een Instagramvideo had verwijderd waarin jullie samen karaoke zongen in de auto.

FERYN «Ik vond het echt bizar dat iemand dat was opgevallen, want ik had het al bijna een jaar geleden verwijderd. Maar inderdaad, dat was opzettelijk. Ik had alleen nooit verwacht dat het feit dát ik het verwijderde al verdacht zou zijn.»

HUMO Ook Tom Dice wist zeker dat jij het was, Lize. Op Twitter gaf hij mensen de tip om op YouTube zijn naam in te tikken, en dan vind je een filmpje waarin jij samen met hem zingt.

FERYN «Dat was maar een kort stukje, dus het was lastig om daarmee te vergelijken. Maar ja, Tom kent natuurlijk wel mijn stem.»

NZEYIMANA «YouTube heeft ons ook wel geholpen om mensen op het verkeerde been te zetten, want er staat een filmpje op waarin ik vrij vals zing bij Tom De Cock op MNM. Ik moest toen ‘You’ll Never Walk Alone’ zingen, maar dat nummer is veel te hoog voor mijn stem. Daaruit hebben veel kijkers de conclusie getrokken dat ik niet kan zingen. Ha!»

HUMO ‘The Masked Singer’ is opnieuw een kijkcijfersucces. Wat is het geheim?

NZEYIMANA «Pure nieuwsgierigheid. Mensen willen weten wie er in godsnaam in die pakken zit. En het is zo leuk omdat het letterlijk iederéén kan zijn. De deelnemers overschrijden alle mediagrenzen.»

FERYN «Het is echt een familieprogramma. Ik merk het bij mijn zussen, die allebei al kindjes hebben. Zij kijken niet alleen op vrijdagavond, maar ook op zaterdag én zondag. Op school wordt er over bijna niets anders gepraat, mijn neefjes en nichtjes kunnen zelfs alle dansjes meedoen.»

HUMO Waren jullie ook verdacht bij hen?

FERYN «Sinds de speurders onze namen lieten vallen wel, ja. Bij mijn vorige bezoek hebben ze me de pieren uit de neus gevraagd en me verplicht om alle liedjes te zingen. Ik heb me ervan af gemaakt door te doen alsof ik de woorden niet kende.»

NZEYIMANA «Het was bijna een Gestapo-verhoor, met zeven kinderen rondom Lize op een stoel: ‘Biecht maar op, tante!’. Ja, ‘The Masked Singer’ is écht een familieprogramma (lacht).»