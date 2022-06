Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Thuis’ (seizoensfinale)

‘Gij zijt den duvel!’, kreeg acteur Danny Timmermans onlangs te horen van een twaalfjarige. Natuurlijk is niet hij de snoodaard, wel zijn personage Chris in ‘Thuis’. Het zevenentwintigste seizoen is aan zijn ontknoping toe en die draait deze keer rond het lentefeest van Hannah, de loopwedstrijd van Zihame en politieman Tim die dan toch niet corrupt is gebleken. Als u de vorige zin niet snapte, hebt u nog wel wat in te halen tegen de apotheose.

Om 20.10 op Eén

Lees het volledige interview met Danny Timmermans: ‘Ik gooide de reddingsboeien in zee, maar de laatste kreet van mijn vader had me alles al verteld: het was voorbij’

‘School of Rock’

Ontwapenende komedie van Richard Linklater, met Jack Black als werkloze rocker die gewapend met een vals diploma aan het werk gaat als leerkracht. Linklater – doorgaans bekend van intieme, kleinschalige films – gaat hier de commerciële toer op, maar weet ook deze film eigenheid en charme te geven.

Om 20.35 op VTM 4

‘Chloe’

De eenzame en onzekere Becky is geobsedeerd door haar veel succesvollere jeugdvriendin Chloe en volgt alles wat die op sociale media post. Wanneer Chloe plots sterft, vlak nadat Becky twee oproepen van haar heeft gemist, wurmt ze zich in haar wereld binnen. Deze psychologische thrillerreeks, een coproductie van Prime Video en de BBC, werd in het Verenigd Koninkrijk jubelend onthaald. The Guardian gaf de serie zelfs vijf sterren en had het over ‘een fel en fris moordmysterie zonder één valse noot’.

Op Prime Video

‘The Founder’

Michael Keaton is erg genietbaar in de rol van Ray Kroc, de gehaaide handelsreiziger die van McDonald’s vervolgens een wereldwijd fenomeen maakte. Zoals gewoonlijk (zie ook ‘Birdman’ en ‘Spotlight’) verdwijnt Keaton niet in zijn personage, zoals bijvoorbeeld Daniel Day-Lewis in de zijne kan verdwijnen, maar blijft hij gewoon zijn uitmuntende zelf: een acteermethode die wij in zijn geval wel kunnen waarderen.

Om 21.20 op Canvas

‘Boer zkt vrouw’

Dina Tersago overwoog even om een lief te zoeken voor drummers (‘Bij jou klopt alles’), brandweerlui (‘In vuur en vlam’) of kleermakers (‘De mantel der liefde’), maar besloot om dan toch maar weer enkele landbouwers een duwtje in de vrijgezelle rug te geven. Dit jaar zoeken een uitbaatster van een kinderboerderij, twee melkveeboeren, een frambozenkweker en een hoefsmid naar hun prins(es) op het witte boerenpaard, zien we in de oproepaflevering.

Om 21.05 op VTM

