Rode Duivels boeken ook in de kijkcijfers makkelijke zege, ‘Belgium’s Got Talent’ lijkt u stilaan beu

Nu het nieuwe tv-seizoen van start is gegaan, wordt er weer gevochten voor elke kijker. Wie doet het goed en wie valt tegen? Humo geeft een dagelijks overzicht. Dit zijn de kijkcijfers van zondag 5 september.

De winnaars

- ‘De Columbus’ heeft zijn start niet gemist: met Helmut Lotti als gast ging de eerste aflevering van het vierde en laatste seizoen net over het miljoen. Het is samen met ‘Thuis’ het enige programma uit de eerste week van het nieuwe tv-seizoen dat daarin geslaagd is.

- Omdat het programma vroeg begon, ontliep ‘De Columbus’ de concurrentie met de match van de Rode Duivels. Wie de reis van Wim Lybaert en Lotti tot het einde wilde volgen, miste vooral de voorbeschouwing – of zoals wij het noemen: ‘twee reclameblokken en drie vragen’. De rest van de avond was wel voor België – Tsjechië: met 903.000 kijkers scoorde deze wedstrijd ook beter dan die tegen Estland (773.000).

De verliezers

- VTM had de nieuwe reeks van ‘Viva Vermeire’ tegenover ‘De Columbus’ gezet, maar dat bleek niet bepaald een gouden zet: de eerste aflevering had 285.000 kijkers, terwijl de start van het programma in mei – toen nog op de veel minder concurrentiële zaterdagavond – ruim het dubbele haalde (592.000).

- Tegenover het voetbal was weinig kruit gewassen. ‘Achter de wolken’ op Eén had 254.000 kijkers en Play4 zakte met ‘Geostorm’ onder de 100.000 (93.000) en kwam zo gevaarlijk dicht bij VTM 2 en ‘Regi Academy’ (78.000). Op Canvas strandden de documentaires ‘Toutankhamon’ en ‘In the Shadow of 9/11’ op 71.000 en 31.000.

- Nog een opvallend cijfer van eerder in het weekend: het zevende seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ begon vrijdagavond met een tegenvallende 506.000 kijkers. Bij de start in 2019 was het met 712.000 kijkers nog veruit het best bekeken programma in primetime, nu moest de show zelfs ‘Midsomer Murders’ (528.000) laten voorgaan. ‘Midsomer Murders’!

De top 10 van best bekeken programma’s (zondag 5 september)

1 De Columbus - Eén - 1.013.000

2 België – Tsjechië - VTM - 903.000

3 Het journaal (19.00) - Eén - 683.000

4 Sportweekend - Eén - 618.000

5 Het nieuws (19.00) - VTM - 367.000

6 Viva Vermeire - VTM - 285.000

7 Het journaal (laat) - Eén - 266.000

8 Achter de wolken - Eén - 254.000

9 Dagelijkse kost - Eén - 159.000

10 Geostorm - Play4 - 93.000