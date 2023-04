‘Rough Diamonds’ is stukken beter dan wat Eén momenteel op zondagavond uitzendt

De ‘war on drugs’ in Antwerpen heeft al meer tv-series dan resultaten opgeleverd. Na ‘Over water’ en ‘Fair Trade’ is er nu ook ‘Rough Diamonds’, een reeks die de link legt tussen de twee populairste producten van de Scheldestad: coke en diamanten.

Bij de start van ‘Rough Diamonds’, een coproductie van Netflix en de VRT die later ook op Eén komt, wordt de Joodse wijk in Antwerpen opgeschrikt door een vreselijk drama. Yanki, een van zonen van de prominente streng-religieuze familie Wolfson, gaat op een ochtend naar zijn werk als diamanthandelaar en schiet zich een kogel door het hoofd. Al snel blijkt dat Yanki de nabestaanden niet alleen met een levenslang trauma maar ook met een hoop problemen heeft opgezadeld: gokschulden en een financiële put door enkele fout afgelopen deals met een louche leverancier. De Wolfson-dynastie ziet haar goede naam - erg belangrijk in de kleine diamantwereld - en haar toekomst bedreigd, maar gelukkig is er nog de verloren zoon Noah (Kevin Janssens), die vijftien jaar geleden de familie en het chassidische geloof de rug toekeerde. Noah bouwde in Londen samen met zijn schoonmoeder een drugsimperium op en de expertise en de contacten met de onderwereld die hij daar aan overhield komen goed van pas om de Wolfsons boven water te houden.

‘Rough Diamonds’, een combinatie van een familie- en een misdaaddrama, speelt zich grotendeels af in het besloten milieu van de ultraorthodoxe Joden en die omgeving wordt secuur en met veel oog voor detail neergezet. Dat een Israëlische scenarist (Yuval Yefet, die meewerkte aan Netflix-hit ‘Fauda’) alles heeft bedacht, zal daar niet vreemd aan zijn maar ook de zo goed als volledig Vlaamse cast laat nauwelijks steken vallen en switcht bewonderenswaardig vlot tussen Nederlands en Jiddisch. Het misdaadluik doet dan weer denken aan ‘Undercover’, de vorige hit van productiehuis De Mensen. Hoe Noah en de rest van de familie om hun hachje te redden steeds dieper wegzinken in de criminaliteit wordt goed opgebouwd, tot aan de mooie, aan ‘The Godfather’-schatplichtige finale toe. Tegelijk heeft het hele verhaal genoeg wortels in de werkelijkheid om geloofwaardig te blijven. Door hun connectie met de Albanese maffia komen de Wolfsons bijvoorbeeld in het vizier van de doortastende rechercheur Jo Smets (Els Dottermans), die onderzoek doet naar hoe de Albanezen hun inkomsten uit de cocaïnehandel wegsluizen. Maar zij ontdekt al snel dat roeren in de stinkende potjes van de diamantwijk slecht valt bij de hogere machten van Antwerpen.

Toch kan de achtdelige reeks het niveau van ‘Undercover’ niet echt evenaren, om verschillende redenen. Ten eerste ontbreekt er een figuur als Ferry Bouman, een charismatische crimineel die alles wat meer kleur geeft. De Albanezen komen te weinig aan bod en zijn te clichématig en hoe vaak Kevin Janssens ook iemand bedreigt of neerslaat in een restaurant, als geharde misdadiger kan hij niet echt overtuigen. Daarnaast zijn er een paar plotlijnen die weinig bijbrengen tot het verhaal en het tempo drukken, zoals de opflakkerende liefde tussen Noah en Gila (Marie Vinck), de weduwe van Yanki die door de zelfdoding van haar man een paria dreigt te worden in de joodse gemeenschap. ‘Rough Diamonds’ is weliswaar stukken beter dan wat Eén momenteel op zondagavond uitzendt (‘Arcadia’ ★★☆☆☆), maar met iets meer slijp- en schaafwerk had de reeks pas helemaal kunnen schitteren.