Rouwen, gieren en huiveren met Joaquin Phoenix in horrorkomedie‘Beau is Afraid’: ‘Blijf van de paddo’s’

Sidder en beef, al wie ­zwakke zenuwen heeft: Ari Aster, de regisseur die zovelen nachtmerries bezorgde met ‘Hereditary’ en ‘Midsommar’, heeft een nieuwe film klaar. ‘Beau Is Afraid’ gaat over een man, Beau Wasserman (­Joaquin Phoenix), die zijn grootste angsten onder ogen moet zien wanneer hij na de plotselinge dood van zijn moeder naar zijn geboortehuis terugkeert.

JOAQUIN PHOENIX «Beau is in de rouw en heeft last van ­paranoia en angstaanvallen, en wanneer hij de lange reis naar huis onderneemt, komt hij een heleboel personages tegen die die aanvallen alleen maar aanwakkeren. Ik heb in mijn ­carrière al veel bizarre figuren gespeeld, maar Beau zit zonder twijfel in de top drie.»

– Klopt het dat je bij het begin van de opnames een oer­schreeuw over de set hebt laten rollen?

PHOENIX «Ja, ik had het gevoel dat ik me eerst helemaal moest vernederen, zodat niets van wat ik daarna nog zou doen, erg kon zijn. Dus heb ik op de eerste dag zo hard mogelijk geroepen, echt een gebrul dat diep uit mijn buik kwam, om alles te kunnen loslaten. En daarna zei ik: ‘Oké, idioter dan dit kan ik me niet meer gedragen, we beginnen eraan!’ (lacht)»

– Ari Aster noemt ‘Beau Is Afraid’ een horrorkome­die. En jij?

PHOENIX «Hij heeft gelijk! Toen ik de film de eerste keer zag, heb ik de hele tijd zitten lachen. Goed, het gaat er bij momenten raar en griezelig aan toe, en je zult vaak ongemakkelijk zitten schuiven, want het is een film die je in je hele lichaam voelt. Daarom zeg ik ook tegen al mijn vrienden dat ze, als ze daar de kans toe hebben, ‘Beau Is Afraid’ in een IMAX-zaal moeten bekijken. De vreemde geluiden in de soundtrack, de special effects, alle details: daar mag je niets van missen.»

– Heb je nog goeie raad voor wie naar de cinema wil gaan?

PHOENIX «Ga vooraf zeker niet aan de paddo’s zitten! Neen, ik maak geen grap. Een vriend vertelde me dat bij jongeren een uitdaging de ronde doet om eerst een paddo op te smikkelen en dan naar ‘Beau Is Afraid’ te gaan kijken. Ik wil hier luid en duidelijk zeggen: ‘Doe dat niet, kids!’ Of doe het wel, maar zorg er dan tenminste voor dat er ­iemand bij is die je reacties kan filmen (lacht).»

‘Beau Is Afraid’ is vanaf 10 mei te zien in de bioscoop.