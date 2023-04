Ruben valt af uit ‘De mol’: ‘Op televisie zag ik mezelf plots een kind om de oren slaan’

Een duel met Lancelot en Commy won Rubie The Kid nog met de vingers in de neus, maar eens je in de loop van de genadeloze Gilles De Coster kijkt, is ontwijken geen optie meer. Net wanneer Vlaanderen de speurneuzen in dezelfde richting steekt, krijgt de hoofdverdachte een rood scherm gepresenteerd. Zo gaat het al het hele seizoen.

RUBEN «Ik ben niet de mol! Oef, het doet deugd om eindelijk luidop te mogen zeggen. Het was opvallend, zeker na de bus-proef vorige week zeiden mensen op straat niet meer ‘ik hoop dat je ver geraakt’, maar ‘ik ben er zeker van dat jij de mol bent!’.»

HUMO Logisch ook, met je niet onverdachte gedrag de laatste weken.

RUBEN «Ik heb nochtans nooit bewust gemold, al geloof je dat misschien niet als je ziet hoe weinig geld ik heb binnengebracht (lacht). Eén keer heb ik me verdacht gemaakt, bij de kaartproef in de diner, net zoals iedereen trouwens. Steeds wanneer iemand me aankeek begon ik op allerhande manieren te foefelen.»

HUMO Van foefelen gesproken, zijn sprinkhanen een aan te raden alternatief voor shampoo?

RUBEN (Lacht) «Dat was nog honderd keer erger dan die steentjes in mijn schoen, want die beesten durfden wel eens hun poten gebruiken om me te laten weten dat ze er nog steeds zaten. Het enige wat er in mijn hoofd omging was: niet beginnen tsjirpen, jongens!’.»

Beeld SBS

HUMO Het is een ondankbare rol, net voor de finale afzwaaien.

RUBEN «Een enorme teleurstelling natuurlijk, ik kon de overwinning al ruiken. Het is samen met de eerste afvaller, mijn maatje Matteo, de vervelendste manier om eruit te liggen. Maar goed, ik ben ook wel erg trots dat ik het zo lang heb volgehouden, al baal ik soms nog van die gemiste bullseye. Hoe graaf was het geweest als we alle vier in de finale stonden?»

HUMO Dat hangt er natuurlijk vanaf of iedereen de juiste mol in het vizier heeft.

RUBEN «Ik ben ervan overtuigd dat we alle drie de mol hadden ontmaskerd, dus dat het zelfs in de voorlaatste aflevering al kon aankomen op snelheid bij de eliminatietest. Maar tijdens het invullen merkte ik al snel dat ik te veel domme fouten aan het maken, ik heb er nog veel nachten over liggen piekeren. Had ik maar gewoon mijn tijd genomen.»

HUMO Nog steeds zeker van je mol, nu je de afleveringen op televisie zag?

RUBEN «Absoluut, want in de afleveringen zag ik ook dat mijn medekandidaten tijdens het spel erg eerlijk waren over hun kant van de opdrachten. Er werd weinig achtergehouden voor elkaar.

»Wat me trouwens nog opviel: de camera’s stopten nooit met draaien. Ik zag mezelf onderuitgaan in de rollerdisco en zelfs die keer dat ik per ongeluk een kind om zijn oren sloeg met mijn walkie talkie zat erin (lacht). Gelukkig kwam ik er op andere momenten ook beter uit: bij die schietproef zag alles er erg cool uit en wij vooral heel stoer, maar in werkelijkheid stond ik te trillen op mijn benen (lacht).

Beeld SBS

»Allemaal goed meme-materiaal, dat wel. De laatste weken kreeg ik natuurlijk massa’s mopjes doorgestuurd, daar heb ik me stuk voor stuk kapot mee gelachen.»

HUMO Ik noteer: ‘het hoogtepunt van ‘De mol’ zijn de memes’.

RUBEN (Lacht) «Maak daar toch maar ‘de vriendschappen’ van. Die zijn voor het leven!»

HUMO Aangepast!