Rudi Vranckx: ‘Ik heb nog detoxverschijnselen van ‘Game of Thrones’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

RUDI VRANCKX «Een jaar om compleet tureluurs van te worden. Filmopdrachten voorbereiden, afgelasten door corona, opnieuw beginnen en zo maar door. Belangrijkste trend: het sluipende gif van het ongeloof in de wetenschap en de zoektocht naar waarheid. En niet vergeten: de taliban are back!»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

VRANCKX «Beste radio: ‘Django’ met Heidi Lenaerts en ‘De tuin van Eden’ met Bart Stouten op Klara. Beste tv: ik heb ‘The Queen’s Gambit’ en ‘Gomorra’ (Netflix) gebingewatcht, en ik heb nog detoxverschijnselen van ‘Game of Thrones’ (Streamz).»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

VRANCKX «Boek: ‘Een teken van leven’ (R.J. Ellory), een spionageverhaal over een wat verlopen oorlogscorrespondent dat me zin geeft om in de pen te kruipen. Film: ‘Dune’ (Denis Villeneuve), en op het vliegtuig van Afghanistan naar hier heb ik ‘Bad Boys for Life’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah gezien.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

VRANCKX «Een goede olijvenoogst met vrienden, en lange warme zomeravonden. »