Ruzie tussen Scarlett ‘Black Widow’ Johansson en Disney escaleert

Nadat de film door het coronavirus al meerdere keren werd uitgesteld, verscheen ‘Black Widow’ op 7 juli dan eindelijk in de bioscoop. Met goede recensies en prima bezoekcijfers (in het eerste weekend was het de best bezochte film sinds de coronacrisis) leek de superheldenfilm met Scarlett Johansson af te stevenen op een groot bioscoopsucces. Na een paar dagen zakten de bezoekersaantallen echter vrij dramatisch in, waarschijnlijk niet toevallig op het moment dat de film ook beschikbaar kwam op streamingdienst Disney+.

Op Disney+, waar je bovenop je abonnement dertig euro moet betalen om de film te streamen, was de film al snel een groot succes. Naast een boel nieuwe abonnees voor Disney+ bracht de film in het eerste weekend op de streamingdienst al 60 miljoen dollar op, zo communiceerde Disney in een juichend persbericht. Opbrengsten die het entertainmentimperium in eigen zak kan steken en niet hoeft te delen met bioscopen.

Logisch gevolg: de bioscopen zijn boos over de verloren inkomsten. In hun brandbrief klaagt de Amerikaanse bioscoopfederatie bovendien dat films die direct te streamen zijn ook veel sneller en wijdverspreider illegaal online te bekijken zijn. Ook boos: Black Widow zelf. Actrice Scarlett Johansson zou een bonus van 50 miljoen dollar krijgen als er genoeg bioscoopkaartjes zouden zijn verkocht, maar ziet het geld door haar neus geboord nu de opbrengsten tegenvallen. De actrice zou een rechtszaak aanspannen tegen Disney wegens contractbreuk.

Disney noemde in een persbericht de aanklacht van Johansson “triest en schrijnend” en liet bovendien optekenen dat de actrice niet moet klagen met haar “salaris van 17 miljoen euro”. Over die reactie én het onthullen van het salaris was Bryan Lourd, manager van Johansson, weer boos, net als veel collega-acteurs. “Contractbreuk blijft contractbreuk,” aldus Lourd. Ook Marvel-topman Kevin Feige zou woedend zijn over de reactie van Disney, zo meldden diverse Amerikaanse filmblogs.

The co-chair of Hollywood talent agency CAA criticizes Disney for shamelessly and falsely attacking Scarlett Johansson. The war of words escalates. pic.twitter.com/TK9vNdVh2k — Lucas Shaw (@Lucas_Shaw) 30 juli 2021

Scarlett Johansson speelde het personage Black Widow elf jaar geleden voor het eerst in de film ‘Iron Man 2' en was vervolgens nog in acht andere Marvelfilms te zien.