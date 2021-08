Ryan Reynolds in ‘Free Guy’: ‘We hadden Disney niet meteen overtuigd’

Zoals Jim Carrey in ‘The Truman Show’ ontdekt dat zijn leven slechts het decor van een realityshow is, begint Ryan Reynolds in ‘Free Guy’ te beseffen dat hij vastzit in een gewelddadige videogame. Erger nog: hij is een non-playable character dat dienstdoet als kanonnenvoer voor de gamers. ‘Free Guy’ is een blockbuster vanjewelste, gemaakt door Shawn Levy van ‘Stranger Things’, met naast Reynolds ook Jodie Comer uit ‘Killing Eve’.

RYAN REYNOLDS «Guy is een goedlachse bankier die zo’n zeven keer per dag wordt beroofd, als één of andere maniak hem onderweg naar zijn werk nog niet heeft neergeknald. Op een dag beslist de brave man om terug te vechten, waarna hij moeilijke vragen begint te stellen. Het besef dat hij niet meer is dan een personage in een videospel, komt hard aan.»

– Guy is één van de aardigste personages uit je carrière.

REYNOLDS «Zijn leuze luidt: ‘Het wordt geen goede dag, maar een gewéldige dag!’ Als hij de arm van een schietgrage slechterik breekt, moet hij prompt kokhalzen.»

– Je speelt in ‘Free Guy’ nog een ander personage: The Dude. Hoe zit dat precies?

REYNOLDS «Als de gamedesigner van ‘Free City’ merkt dat Guy in opstand komt, ontwerpt hij een aartsrivaal die hem op elk vlak overtreft, een spierbundel met blinkende tanden. We hebben een bodybuilder voor de rol gecast die met stippen op zijn gezicht moest rondlopen, zodat we het daarna met de computer door het mijne konden laten vervangen.»

– ‘Free Guy’ zit boordevol cameo’s en verborgen grappen, met dank aan Disney. Mochten jullie alles zomaar gebruiken?

REYNOLDS «Eerst zou 20th Century Fox de film draaien, maar toen we aan het scenario bezig waren, heeft Disney die studio opgekocht. Plots hadden we toegang tot de grootste schatkist van filmland. We stuurden een mail: ‘Liefste Disney, hier Shawn en Ryan. Mogen we enkele van jullie speeltjes gebruiken?’ (lacht) We hebben wel een paar keer moeten uitleggen hoe we Disney net een plezíér doen door alles en iedereen in de zeik te nemen: wie met zichzelf kan lachen, wordt minder uitgelachen.»

– In welke videogame zou jij niet willen vastzitten?

REYNOLDS «In ‘Fortnite’ of ‘Grand Theft Auto’, spelletjes waarin non-playable characters worden neergestoken, omvergereden en doodgeschoten.»

– Heb jij eigenlijk videogames in huis?

REYNOLDS «Telt scrabble?»

