Saboteur Uma: ‘Ik had maar half zoveel tijd, dus ik moest dubbel zo snel mollen’

Zes maanden moest ze stilzwijgend toekijken hoe Vlaanderen noest naar de mol zocht. Nochtans, zij wist het, zij wás het. Nu kan Uma het eindelijk van de daken schreeuwen, en dat doet deugd.

UMA «Het afgelopen half jaar was de moeilijkste periode voor mij als mol. De voorbije seizoenen wisten de andere finalisten ook wie de mol was, maar bij ons liep het spel gewoon voort. We hoorden elkaar nooit. En toen we die ene keer samen kwamen in Paleis 12 voor korte opnames was het echt heel erg moeilijk om te verbergen dat ik meer wist dan hen.»

»Gelukkig had ik wel veel steun van mijn partner Davy. Omdat die alles wist en ook op meesterlijke wijze had meegemold in Aqualand konden we het er thuis wel openlijk over hebben.»

HUMO Je werd pas benoemd in aflevering vier, een unicum.

UMA «Ik vond het geweldig om de fakkel van Philippe over te nemen. Toen ik het scherm zag, schoot de adrenaline door mijn lijf, en die is blijven gieren tot het einde. Ik had maar half zoveel tijd als een ‘normale’ mol dus ik moest dubbel zo snel gaan. Aan een heel hoog tempo mollen, dat was het plan. Ik heb dus echt een sprintje getrokken.»

GILLES DE COSTER «Uma was de snelste mol ter wereld. Nog nooit zag ik iemand in dit spel zo snel uit de startblokken schieten en er zoveel plezier in hebben. Ik herinner me glashelder het moment dat we haar kozen. Nét na de gesprekjes met alle kandidaten stonden we met de hele redactie in een piepklein kamertje. We hebben elkaar toen in de slapeloze ogen gekeken en unaniem voor Uma gekozen. Een heel maf moment, na het emotionele afscheid van Philippe.»

HUMO Content met wat er op die korte tijd allemaal misliep?

UMA «Ik ben zeker tevreden over wat ik gepresteerd heb. Mijn doel was zo weinig mogelijk geld in de pot krijgen en dat is gelukt. Ik kijk met trots terug op de laatste opdracht op La Gomera. Die bom moest en zóu ontploffen. Toen ik het gele kabeltje doorknipte stond ik te juichen vanbinnen (lacht). Ik voelde me echt een schoolkindje dat naar huis kwam met een goed rapport. Alleen kon ik dat rapport niet meteen aan mama en papa tonen.»

Beeld JOKKO

DE COSTER «Het was een hele moeilijke opdracht voor Uma, misschien wel de moeilijkste opdracht ooit als mol. Maar ze heeft het grandioos ingevuld. Elke avond, tijdens de veel te korte briefings, was ze supergeconcentreerd en leerde ongelooflijk snel de volgende opdracht. En ’s anderendaags speelde ze dan haar onbezorgde zelve: ontspannen, goedlachs en ietwat chaotisch. Maar tegelijk sluw, slim en geen enkele sabotagemogelijkheid onbenut latend. Ze heeft werkelijk élke opdracht laten mislopen. Zo danste ze heerlijk door de afleveringen heen. Om het in haar eigen woorden te zeggen: putain! Wat een prestatie.»

HUMO Uma, je medespelers kenden je al als kandidaat, maakte dat het niet moeilijker?

UMA «De switch maken van kandidaat naar mol viel verrassend goed mee. Ik had net een vóorsprong, want ik wist op wat kandidaten zouden letten en hoe ze zich soms gedragen. En ook omgekeerd werkte dat: ik ging zogezegd altijd voor persoonlijke winst, omdat ik de vrijstelling in aflevering 1 pakte. Zo kon ik als mol altijd voor mezelf kiezen en geld uit de pot houden, zonder dat de andere kandidaten dat opvallend zouden vinden. Die traantjes bij de voorlaatste opdracht – ik was opnieuw voor een persoonlijk voordeel gegaan en moest me zogezegd schuldig voelen - waren er misschien wat over, maar op dat moment paste het wel vond ik (lacht).»

HUMO Sven keek er wel doorheen.

UMA «Mijn medefinalisten waren beide heel erg sterk. Sven is super slim en was altijd op zoek naar informatie en Yens is ook heel verstandig, maar eerder onbezonnen. Soms had ik echt het gevoel dat ik in ‘The Hunger Games’ zat. Iedereen wilde kost wat kost die finale halen en ik was halfweg plots zeker van die plaats. Ik ben zo blij dat we elkaar allemaal kunnen terugzien nu. Dit was het langste half jaar van mijn leven!»