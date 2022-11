Sammy Tanghe zit nog steeds in ‘Out of Office’ op VTM, maar qua toon en tempo zit het programma goed

Tenzij je toevallig kleurrijke sokken draagt tijdens het sjorren, geldt: slechte publiciteit bestaat niet. Ten bewijze daarvan: zonder William Boeva’s hartenkreet over het vermeende showgehalte van mensen met een beperking, was ik misschien zelfs helemaal niet gaan zitten voor ‘Out of Office’, een programma dat mensen met een burn-out in aanraking wou brengen met de doelgroep die Boeva verdedigde, en dat in de voorafgaande beschrijving beloofde een halfje ‘De Kemping’ te worden, en voor het overige vooral schatplichtig leek aan ‘Down the Road’.

Het was echter het daaropvolgende verweer van VTM dat me toch deed reikhalzen. ‘Het programma brengt mensen met een beperking in beeld, maar zonder dat die beperking ertoe doet’, schetterde het communiqué. Reken namelijk maar dat ze daar goed in zijn bij VTM, het zijn ook zij die met de Planckaerts zijn gekomen.

Natuurlijk grenst zulke argumentatie aan onzin, want laten we vooral niet volhouden dat ‘Out of Office’ louter per toeval plaatsvindt op de Emiliushoeve: van alle agrarische bedrijven één van de zeldzame waar uitgerekend mensen met een beperking bijklussen. Volgens Bruno Vanden Broecke waren er echter vooral ‘mensen met bijzondere kwaliteiten’ werkzaam. Mijn kop eraf als die kwaliteiten straks niet neerkomen op een uitmuntend talent voor relativering en parler-vrai, want daar sturen programma’s als ‘Down the Road’ nu eenmaal graag op aan. Maar ‘Out of Office’ was in de kern dus geen programma over mensen met uitmiddelpuntige kwaliteiten: in wezen ging het over de toenemende problematiek van burn-outs onder de actieve bevolking. Het aantal gevallen daarvan is in vijf jaar tijd met een derde toegenomen, meldde Vanden Broecke, alvorens zijn programma onomwonden tot ‘experiment’ uit te roepen. Dat had niet gehoeven, want sinds ‘Blind getrouwd’ kijkt een mens maar beter uit met experimenten op televisie. Ze vertonen dan ook weleens de neiging om fout te lopen.

Een halfjaar lang zouden de deelnemers aan ‘Out of Office’ regelmatig bijklussen op de Emiliushoeve, een agrarische idylle met grazend kleinvee van allerlei slag, teneinde tot diepere inzichten te komen wat betreft hun jakkerende werkleven. Niet zonder tegenprestatie evenwel, want de uitverkoren ongelukkigen werd gelijk een deadline opgelegd. Of dat een goed idee is bij lieden met een burn-out is de vraag, maar tegen het einde van die zes maanden hoorde er alleszins een heuse biowinkel gebouwd te worden op de gronden van de hoeve. Zoals te verwachten viel, bevonden zich onder de deelnemers managers van allerlei allooi, maar ook pakweg horeca-uitbater Walter en fabrieksarbeider Dennie. Die laatste gaf te kennen dat het niet zozeer zijn job was die hem de das omdeed, maar zijn niet voor de hand liggende privéleven: een aspect aan burn-outs dat voor mijn part vaker belicht mag worden, als we dan toch aan het belichten zijn.

Gedurende de hele eerste aflevering kreeg ik niettemin het gevoel dat zowel toon als tempo aan ‘Out of Office’ nagenoeg juist zaten. Voor geen klein deel was dat de verdienste van Vanden Broecke, die zich bij zijn beider deelnemerssegmenten als de geschikte akela toonde. ‘Hij doet mij meestal aan Sammy Tanghe denken’, zei boerderijkracht Stijn. Dat trof, mij ook nog. Tegelijk hechtte ik na afloop ook niet noemenswaardig méér geloof aan de bewering dat ‘Out of Office’ meer een programma mét dan een programma òver mensen met een beperking was: een indruk die ik mede ontleende aan de gelijke verdeling van de schermtijd tussen zij met een burn-out en zij met de zogenoemde speciale kwaliteiten, met misschien zelfs een lichte voorkeur richting die laatsten.

Voorlopig zal ik nog geen open brief pennen tegen ‘Out of Office’, schat ik, dat als programma volgens mij geen enkel kwaad in de zin heeft. Een vooruitblik beloofde echter ook nog bezoeken van BV’s als Niels Destadsbader aan de hoeve: tot ik meer gezien heb, ga ik dus ook nog niet voetstoots uit van uitsluitend goéde bedoelingen. En voor het overige ben ik van mening dat de FIFA vernietigd moet worden.