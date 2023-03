Samya uit ‘De mol’: ‘Ik had nog weken geloofd dat Steve gewoon heel hard op Matteo Simoni leek’

‘Lawyers, Guns and Money’ zong Warren Zevon al in 1977. Bijna vijftig jaar later kon het zomaar de titel van de tweede ‘De mol’-aflevering (★★★½☆) zijn. Zij het op enigszins bescheidenere wijze: het pistool betrof een patattenkanon, de cash eindigde goeddeels tégen het witte spoorhekje en advocate Samya mocht na een rood scherm meteen beschikken. Maar dat zou dan weer niet aanslaan als songtitel.

SAMYA «Die vroege uitschakeling heeft nog lang op mijn maag gelegen, zelfs nu krijg ik het nog moeilijk als ik er aan terugdenk. Uiteindelijk geloof ik dat alles met een reden gebeurt en ik had het zelfs zien aankomen, nog voor we neerzaten bij Gilles voor de eliminatie zei ik tegen mijn buur dat het mijn laatste zou zijn. Maar ja, wat heb per eraan als je helemaal alleen met je gedachten op het vliegtuig van Arizona naar België zit?»

HUMO En dan moet je nog drie weken eenzaam onderduiken in België.

SAMYA «Dat viel gelukkig mee. Ik had als advocate vanzelfsprekend grondig nagedacht over mijn alibi: een soloreis door Mexico – iets dat ik wel vaker onderneem en ik was er al ooit geweest dus bij moeilijke vragen zou ik niet breken. Toen ik na enkele dagen alweer thuiskwam dacht ik: waarom ook niet? Impulsief vertrok ik naar het vliegveld en even later was ik écht alleen onderweg, naar Zuid-Korea in plaats van Mexico. Ook een grote aanrader (lacht)!»

HUMO Voor vele internetspeurders komt je vertrek als een verrassing, want onverdacht was je niet.

SAMYA «Dat had ik wel zien aankomen, het is nu eenmaal de vloek van ‘de advocaat’ (lacht). En ik heb met veel plezier alle complottheorieën gelezen.

»Waar ik deze week wel van schrok: zelfs mijn collega’s geloofden niet in mijn onschuld. Ze sloten weddenschappen over het programma af op kantoor! Toch een beetje vreemd, want bewust heb ik helemaal niets gemold.»

HUMO Die worp met dat bronzen hertje ondernam je dus wel degelijk met de juiste intentie?

SAMYA «Absoluut! (lacht) In de weken voor vertrek had ik nochtans een beetje aan mijn conditie en atletisch vermogen gewerkt, maar het heeft helaas niet mogen baten. Mijn andere voorbereiding, eens goed gaan shoppen, was achteraf gezien ook niet heel nuttig. Bij terugkomst zaten al die nieuwe outfits nog ongebruikt in mijn koffer (lacht).»

Beeld SBS

HUMO Ben je zelf een, om die prachtige term te gebruiken, Molloot?

SAMYA «Ik pleit schuldig! De zondagavonden van maart tot mei staan steevast aangevinkt in mijn agenda. Twee maanden voor de start van de inschrijvingen maakte ik een bucketlist voor 2022-2023 en ‘De mol’ pronkte logischerwijs bovenaan. Toen ik in Paleis 12 zat voor de finale van vorig seizoen en Sven Uma live zag ontmaskeren, heb ik me diezelfde avond me nog ingeschreven. Ik had het dus niet vreselijk gevonden om er nog enkele weken in te zitten.»

HUMO Misschien helpt het dat één persoon het nog slechter deed: BV-pionier Matteo Simoni.

SAMYA «Zijn vertrek kwam als een grote schok, voor ons allemaal. Die eerste aflevering was natuurlijk voor iedereen te vroeg om te vertrekken, maar hij bracht zó veel sfeer in de groep! Maar als ik een geheim mag delen: ik kende hem niet echt, ‘Steve’ had dat dubbelganger-verhaal nog weken kunnen volhouden (lacht). Niet dat ik hem had willen ruilen voor een andere BV hoor, Matteo is een topkerel!

»(snel) De rest trouwens ook! Wij mogen geen contact met elkaar hebben zolang de reeks loopt, dus misbruik ik jouw medium maar even: ik mis jullie, jongens!»

HUMO Geen bezwaar, edelachtbare.