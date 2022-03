Sandra Oh: ‘Vrienden vertellen me dat hun kinderen sinds de film vragen stellen over maandverband, hormonen en liefjes’

Vlinders in de buik, kriebels in de broek, existentiële twijfels en de eerste maandstonden: alsof de puberteit nog niet heftig genoeg is, verandert de 13-jarige Meilin in de nieuwe Pixar-film ‘Turning Red’ op tijd en stond in een rode panda. De 16-jarige nieuwkomer Rosalie Chiang speelt de hoofdrol, Sandra Oh uit ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Killing Eve’ spreekt de stem van moeder Ming in.

– Waarom verandert Meilin in een gigantische rode panda?

SANDRA OH «Haar lichaam verandert, maar haar transformatie verloopt wat extremer dan bij haar vriendinnetjes. De rode panda is natuurlijk een metafoor: die staat voor puberteit, morsigheid en onafhankelijkheid. Ik vind het prachtig dat ‘Turning Red’ taboes doorbreekt. Vrienden vertelden me dat hun kinderen sinds de film vragen stellen over maandverband, hormonen en liefjes. En voor de jonge Rosalie Chiang was het verhaal van haar personage Meilin natuurlijk maar al te herkenbaar.»

– ‘Turning Red’ toont ook de kant van de ouders.

OH «Klopt. Kinderen zien hun mama en papa zelden als volwaardige mensen met een eigen leven, dromen en bekommernissen. Meilin leert haar moeder beter kennen, en Ming moet op haar beurt leren om van haar kind te houden zonder het te versmachten.»

– Wat voor een tiener was jij?

OH «Een rebelse (grinnikt). Ik heb een liefhebbende mama, maar ze had waanzinnig hoge verwachtingen. Ik heb me daartegen verzet door actrice te worden. Ja, ik heb naar mijn innerlijke panda geluisterd. Ik heb gebroken met mijn ouders en zij zijn me later tegemoetgekomen. Mijn mama is nu trots op mij, of dat denk ik toch. In ‘Turning Red’ zit een scène waarin Meilin het ouderlijke huis wil verlaten om de wijde wereld in te trekken, en Ming zich aan haar vastklampt. Daar krijg ik altijd tranen van in de ogen.»

– ‘Turning Red’ is de allereerste Pixar-film die is geregisseerd door een vrouw van Aziatische afkomst, Domee Shi. Is de industrie aan het veranderen?

OH «Absoluut. Ik zal nooit vergeten dat iemand me het welgemeende advies gaf om een andere job te zoeken: ‘Sorry, Sandra, er is geen plaats voor jou in de tv-wereld.’ Dat was in de jaren 90, ik was toen 21. Dertig jaar later mag ik meewerken aan een Pixar-film rond het gevoelsleven van een Chinees-Canadees meisje. Bij Pixar zijn ze slim. Ze weten dat je voor originele verhalen bij originele mensen moet zijn. Daarom blijven ze ook zo relevant.»

‘Turning Red’ is nu te zien op Disney+.