Sarah Snook, Nicholas Braun en Alan Ruck uit ‘Succession’: ‘Het geheim? De kijker móét meevoelen met die rijke klootzakken’

‘The ones you love to hate.’ Ook in het vierde en laatste seizoen van ‘Succession’ weet een mens niet altijd goed wat te denken van de Shivs, Gregs en Connors van deze wereld. Daarom doen Sarah Snook, Nicholas Braun en Alan Ruck dan maar zelf een poging om u aan hun kant te krijgen.

SARAH ‘SHIV’ SNOOK: ‘BANG VOGELTJE’

Over twee maanden weten we of Logan Roy de leiding over Waystar Royco uiteindelijk dan toch zal afstaan, en aan wie. Is de vuilgebekte vader, die al in de eerste aflevering van ‘Succession’ bijna stierf aan een beroerte, het hoekje omgegaan? Hebben de kinderen hun onderlinge ruzies kunnen bijleggen? Of heeft één van hen het laken naar zich toegetrokken? Als we er geld op moeten inzetten, dan gokken we op Logans jongste: Siobhan ‘Shiv’ Roy. Zij is even capabel als haar vader en heeft bewezen dat ze in nood alle scrupules overboord kan gooien. Maar wat er ook gebeurt, voor de Australische actrice Sarah Snook (35) komt er een einde aan de rol die haar wereldberoemd heeft gemaakt.

HUMO ‘The Sopranos’, ‘The Wire’, ‘Game of Thrones’: de grootste HBO-series duurden langer dan vier seizoenen. Begrijp je de beslissing van bedenker Jesse Armstrong om er nu al de stekker uit te trekken?

SARAH SNOOK «Jesse is slim genoeg om te beseffen dat ‘Succession’ nog maar weinig zwakke momenten heeft gehad. Dus grijpt hij de kans om er een punt achter te zetten voor het niveau zakt, of de reeks een parodie wordt op zichzelf. Dat gezegd zijnde: ik had met plezier nog een seizoen gemaakt. Dit is het beste dat ik ooit gedaan heb, waarom zou ik in godsnaam willen dat het stopt?»

HUMO Kieran Culkin, die Roman Roy speelt, zei over het moment dat jullie te horen kregen dat ‘Succession’ zou stoppen: ‘Sarah was erg onder de indruk, wellicht het meest van ons allemaal.’

SNOOK «Ik was ontdaan, ja. We wisten allemaal dat de mogelijkheid bestond, maar Jesse heeft het pas officieel meegedeeld toen we met de cast samenkwamen om het scenario voor de seizoensfinale door te nemen. Ik had onderweg in de auto het script nog maar net kunnen lezen: na de laatste bladzijde kreeg ik al een voorgevoel. Door de manier waarop het eindigde, dacht ik: wel, dit lijkt definitief. En vijf minuten later kwam Jesse binnen met het nieuws. Het waren moeilijke momenten. Maar tegelijk was het niet slecht, want daardoor kon ik al beginnen te rouwen. Zo heb ik toch kunnen genieten van de opnames.»

HUMO Hoe was de laatste scène?

SNOOK «We hebben de finale niet chronologisch opgenomen, waardoor mijn laatste scène een heel licht, frivool moment was. Perfect om mee te eindigen, net omdat het zo dwaas was. Pas toen er ‘Cut!’ werd geroepen, drong het door en kwamen de tranen. Wij hebben het trouwens nog altijd niet verwerkt. Gisteren was er na de première van het vierde seizoen een feest voor de cast en crew, waar een selectie bloopers uit de voorbije jaren werd getoond. Toen hebben we allemaal staan lachen en huilen tegelijk. Het blijft een mix van emoties: we zijn droevig omdat het voorbij is, trots op wat we gemaakt hebben en bang dat we nooit meer een job gaan vinden, omdat iedereen ons altijd zal zien als Shiv of Roman (lacht). But we’ll always have ‘Succession’.»

HUMO De eerste keer dat jullie allemaal samen rond de tafel gingen zitten om het scenario van de pilootaflevering door te nemen, was op de dag van de presidentsverkiezingen in 2016, bijna zeven jaar geleden. Wat heb je in die periode geleerd van je personage?

SNOOK «Shiv heeft veel zelfvertrouwen en een soort innerlijke kracht waarmee ze over alles en iedereen heen kan walsen. Door haar zo lang te spelen is dat ook een beetje op mij afgestraald. Ik was 27 toen ‘Succession’ begon en ik herinner me dat ik als een bang vogeltje naar die eerste table read ging. Het gevoel dat ik mijn plaats mag opeisen, dat ik iets te zeggen heb dat gehoord mag worden, dat heb ik deels van haar.»

HUMO Je hebt veertig afleveringen of ruim veertig uur televisie opgenomen. Is er een favoriete scène die je nu meteen voor de geest staat?

SNOOK «Eigenlijk álle scènes met Matthew (McFadyen, die haar partner Tom Wambsgans speelt, red.) of Kieran. En alle momenten dat Shiv samen is met haar broers. Ik denk nu aan één scène die zelfs nooit het scherm heeft gehaald, die we hebben opgenomen voor de finale van het tweede seizoen. Daarin zaten we op een boot in Kroatië, kaart te spelen. Dat vond ik een mooi moment, omdat je ondanks de eenvoud meteen begreep hoe complex de relatie van de Roy-kinderen in elkaar zit. Ze zien elkaar graag en ze kunnen niet zonder elkaar, maar hun ambities leiden er ook toe dat ze zo vaak tegenover elkaar staan.»

Sarah Snook: ‘Na de opnames van de laatste scène heb ik gehuild. Ik heb het afscheid nog steeds niet verwerkt.’ (met Brian Cox, die haar vader Logan Roy speelt) Beeld ISOPIX

HUMO Brian Cox zei dat het zwakke punt van zijn personage Logan de liefde voor zijn kinderen is. Ga je daar, als de dochter die het vaak moet ontgelden, mee akkoord?

SNOOK «Ook bij Shiv, Roman en Kendall is de liefde die ze voor hun vader voelen hun zwakke punt. Terwijl het niet zo hoort te zijn: in een hecht gezin zou liefde net een kracht moeten zijn, geen zwakte. De Roys houden van elkaar, maar ze kunnen het niet tonen. Ze zullen elkaar eerder een mes in de rug steken dan een knuffel te geven. Daar zit volgens mij ook het geheim van ‘Succession’. Op zich zijn de personages vreselijk, het zijn rijke klootzakken die denken dat ze met alles wegkomen. Maar tegelijk betrap je jezelf erop dat je met hen meevoelt, omdat ze ook zo menselijk zijn.»

HUMO Over het verhaal mag je niks kwijt, maar ben je tevreden met de afloop?

SNOOK «Het einde is tegelijk bevredigend en frustrerend, verrassend en voorspelbaar. Ik geloof oprecht dat Jesse een meesterwerk heeft afgeleverd. Het is vooral mooi dat je achteraf wilt weten hoe het nu gaat met de personages, omdat je het gevoel hebt dat ze nog verder leven nadat het doek is gevallen. Maar helaas: er komt geen vervolg meer.»

HUMO Tenzij in de vorm van een sequel of een spin-off: Jesse Armstrong heeft al laten doorschemeren dat die mogelijkheid bestaat. Zou je daarvoor openstaan?

SNOOKIk weet het niet. Ik zou zo’n serie in ieder geval bekijken. Een spin-off rond Tom en Greg lijkt me geweldig. Maar op een bepaalde manier ben ik nu ook klaar om Shiv niet meer te spelen, om de dingen die ik de afgelopen jaren geleerd heb als actrice elders toe te passen. Het is dubbel. Ik ga veel missen aan ‘Succession’: de acteurs, de sfeer op de set, en misschien nog het meest van al de kwaliteit van de scenario’s. Veel mensen vonden het verrassend dat ‘Succession’ zo’n hit werd, maar voor mij was dat een logisch gevolg van hoe goed de serie is. Kwaliteit komt bovendrijven, ook in een periode dat er erg veel tv wordt gemaakt. Ik vrees dat ik niet snel nog eens aan zo’n goed geschreven serie zal mogen meewerken. Misschien was ‘Succession’ iets wat je maar één keer in je leven meemaakt. (Denkt na) Of misschien hou ik het beter op één keer in een decennium: ik moet toch iets hebben om naar uit te kijken (lacht).»

Nicholas Braun (links): ‘Voor mij is mijn personage Greg een aseksueel wezen, iemand die weinig erotiek uitstraalt.’ (metMatthew McFadyen, die Tom Wambsgans speelt) Beeld rv

NICHOLAS ‘GREG’ BRAUN: ‘RARE VIBRATOR’

Als Jesse Armstrong echt een spin-off rond Tom en Greg zou maken, ligt de titel nu al vast: ‘The Disgusting Brothers’, het koosnaampje dat ‘cousin Greg’ zelf heeft bedacht voor het duo dat veel van de grappigste momenten in ‘Succession’ voor zijn rekening neemt. Voor Nicholas Braun (34), de lange slungel die Greg gestalte geeft, mag er ook een staartje komen aan de bizarre bromance tussen zijn personage en Tom Wambsgans.

NICHOLAS BRAUN «Het zou me niet verrassen als Jesse het universum dat hij heeft gecreëerd op de één of andere manier zou willen laten voortbestaan. Het was voor hem even moeilijk om de serie los te laten als voor ons. Toen we het vierde seizoen aan het opnemen waren, wisten we dat de kans bestond dat het het laatste zou zijn, maar als we Jesse vroegen hoe het zat, hield hij altijd een slag om de arm: ‘Als ik een briljant idee heb, ga ik verder,’ zei hij dan. Dus als hij een spin-off wil maken waarin ik een rol krijg: graag! Jesse is mijn favoriete schrijver, ik zou alles voor hem doen. En net zoals iedereen heb ik gemengde gevoelens bij dit laatste seizoen. Op zich is het een geweldige afsluiter en op creatief vlak ben ik tevreden met wat Greg meemaakt in de laatste afleveringen. Maar ik ga het ongelooflijk hard missen.»

HUMO Eigenlijk hadden de makers eerst Kieran Culkin gevraagd voor de rol van Greg, wat er op wijst dat ze een ander type in gedachten hadden. Wanneer had je het gevoel dat hij echt van jou was?

BRAUN «Redelijk vroeg, omdat de aanwijzingen in het scenario zo specifiek waren. De manier waarop hij soms begint te stotteren als hij nerveus is, of zijn zinnen niet afmaakt, dat stond allemaal zo op papier. Toen ik het script las, zat ik al in zijn hoofd, ik begreep hem. Daar kwamen dan de improvisatiesessies bovenop, waarin ik samen met de andere acteurs mijn zin mocht doen. De regisseur vroeg dan: ‘Nick, hoe zou jij deze scène beginnen?’ En dan was het zwemmen of verzuipen. Maar zo leer je veel bij.»

HUMO Het lijkt me vooral intimiderend, zeker voor een minder ervaren acteur in een groep vol oude rotten.

BRAUN «Ik zou mezelf niet minder ervaren noemen, want ik acteer al sinds mijn 6de (lacht). Maar ik was inderdaad één van de jongste mensen uit de cast. In het begin was ik doodsbang om foute dingen te zeggen. Ik heb tijdens die eerste improvisatiesessies vaak gedacht: shit, dat was helemaal verkeerd, nu word ik zeker vervangen. Maar achteraf zei Jesse dan: ‘Dat was goed gevonden, zeg dat bij de volgende repetities zeker ook zo.’ Als ik één ding geleerd heb door Greg te spelen, is het wel dat: je hoeft jezelf niet in te houden, het is oké om soms de mist in te gaan.»

HUMO Waren er ook momenten dat je moeite had om Greg te spelen, omdat je hem minder sympathiek vond?

BRAUN (denkt lang na) «Het ligt niet in mijn natuur om een personage onsympathiek te vinden: als je iemand speelt, moet je er begrip voor hebben, anders wordt het lastig om je in te leven. Maar persoonlijk was ik er niet dol op wanneer het over Gregs liefdesleven ging. Tegen het einde van het derde seizoen beslisten de schrijvers om hem te laten daten, maar ik vond het lastig om te bedenken hoe Greg zich in dat soort situaties zou gedragen. Voor mij is hij een aseksueel wezen, iemand die weinig erotiek uitstraalt.»

HUMO Dat is grappig, aangezien er enkele jaren geleden een seksspeeltje op de markt kwam dat naar hem is vernoemd: ‘Greg the Egg’, een vibrator die je via bluetooth kunt aansluiten op je tv en die trilt telkens als Greg aan het woord komt.

BRAUN «O God, dat was ik helemaal vergeten. Of misschien had ik het gewoon uit mijn geheugen gebannen (lacht). Ik snapte het eerst niet: was het een grap? Een compliment? Dat iemand tijdens het masturberen aan Greg zou willen denken, gaat mijn verstand te boven (lacht).»

HUMO Ik heb de indruk dat de gebruikers van Greg The Egg steeds meer van hun aankoop hebben kunnen genieten: naarmate de serie vorderde, durfde Greg vaker en vaker van zich te laten horen.

BRAUN «Ja, in het begin gedroeg hij zich als een volgzaam hondje. Hij durfde zijn mening niet te geven, probeerde de aandacht niet op hem te vestigen, liep ook een beetje gebukt om zeker niet op te vallen. Maar gaandeweg heeft hij meer zelfvertrouwen gekregen, en zeker in het vierde seizoen valt dat op. Je kunt dat ook zien aan zijn uiterlijk: zijn kostuum zit beter, zijn kapsel is netter, volgens mij is hij ook beginnen te fitnessen.»

HUMO In de eerste aflevering durft hij zelfs als enige Logan Roy te roasten tijdens zijn verjaardagsfeest: ‘Where are your kids, uncle Logan?’

BRAUN «Een geweldige scène. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat Greg eindelijk mee in de kamer zit waar de grote beslissingen vallen: het gaat over een overname ter waarde van miljarden dollars, en hij mag gewoon meeluisteren. Je kunt voelen hoe zijn zelfvertrouwen groeit, maar tegelijk blijft hij even onzeker als vroeger, waardoor hij in tegenstelling tot de anderen niet beseft dat hij soms beter zijn mond houdt (lacht). Die mix van lef en naïviteit is net de reden waarom Greg zo populair is bij de kijkers, denk ik.»

HUMO Hij heeft zelfs veel beroemde fans, tot Steven Spielberg aan toe.

BRAUN «Ja, tijdens de uitreiking van de Emmy Awards kruiste hij mij. Hij zei: ‘Ik kan niet geloven dat ik ‘cousin Greg’ mag ontmoeten.’ (lacht) Dan kun je wel in vrede sterven zeker?»

Alan Ruck (rechts): ‘Jeremy Strong (links, die zijn broer Kendall Roy speelt) vertrouwt te weinig op zijn talent. Er zijn makkelijkere manieren om zo’n geweldige acteerprestatie neer te zetten.’ Beeld rv

ALAN ‘CONNOR’ RUCK: ‘GROTE ZAK GELD’

Elke familie heeft zijn zwart schaap en in ‘Succession’ is dat Connor Roy, de halfbroer van Kendall, Shiv en Roman, die gespeeld wordt door Alan Ruck (66). Als het gaat over wie vader Logan moet opvolgen als baas van het media-imperium is er werkelijk niemand die aan hem denkt. En zijn politieke carrière – hij droomt ervan president van de VS te worden – is één grote grap. Bij de start van het vierde seizoen scoort hij in de peilingen nauwelijks boven de 1 procent: om te voorkomen dat hij verder blijft wegzakken, moet hij 100 miljoen dollar uitgeven.

HUMO Hoe is het om seizoen na seizoen een punchline te zijn in een serie die bol staat van de goed gevonden verwensingen?

ALAN RUCK «Het is niet altijd makkelijk. Als je familie je constant een idioot noemt, dan begin je je na een tijdje ook zo te voelen. De scenaristen zetten ook nooit spitante comebacks in mijn dialogen. That sucks. Maar goed, dit blijft ‘Succession’, hè? Ik heb misschien de rol van het kneusje moeten spelen, maar het was wel nog altijd in de beste serie van de afgelopen jaren.»

HUMO Wat ga je het meeste missen?

RUCK «De schrijvers: die luisterden naar de ideeën die ik aandroeg – een zeldzaamheid in de tv-wereld. En de andere acteurs ga ik ook missen: we zullen vrienden blijven, daar ben ik zeker van, maar ik ga hen jammer genoeg niet meer elke dag zien.»

HUMO Jij bent slechts tien jaar jonger dan Brian Cox, die jouw vader speelt. Hoe is jullie band in het echte leven?

RUCK«Op de set is hij mijn vader, daarnaast is hij ‘my pal’. Ik hou van al mijn collega’s en ik had met iedereen een goeie verstandhouding, maar met Brian heb ik gewoon meer gemeen, doordat we niet zoveel schelen qua leeftijd. Het is wel grappig. Toen we begonnen, had ik het gevoel dat we er wel mee wegkwamen, omdat ik er jonger uitzag dan ik was. Maar zeven jaar ‘Succession’ hebben me razendsnel doen verouderen (lacht).»

HUMO Heb je ooit gehoopt dat er een dag zou komen dat Connor wraak nam op de rest van de familie?

RUCK «Ik denk niet dat hij dat in zich heeft. Hij is daar emotioneel en psychologisch niet voor geschikt. De anderen zijn opgegroeid tussen de haaien, in een ultracompetitieve sfeer, Connor heeft zich daar altijd bewust ver van gehouden. Dat gezegd zijnde: één van de scènes waar ik de mooiste herinneringen aan bewaar, is die op het einde van het derde seizoen, waarin Kendall over zichzelf spreekt als ‘de oudste zoon’ en Connor hem corrigeert. Toen kwam hij voor één keer voor zichzelf op: dat vond ik wel ontroerend.»

HUMO Het rare is dat Connor ondanks alles toch één van de weinige personages in ‘Succession’ is die een beetje gelukkig lijken.

RUCK «Ja, hij heeft zijn issues, en diep vanbinnen zit er een hoop tristesse in hem, maar van alle personages is hij degene die het dichtst aanleunt bij wat je geluk zou kunnen noemen. Zelfs zijn relatie met Willa is beter dan die van de anderen, ook al is die ooit begonnen als een zakelijke overeenkomst. Als ik het leven van één iemand uit ‘Succession’ zou mogen kiezen, zou ik voor hem gaan.»

HUMO Was het lastig om in zijn hoofd te kruipen?

RUCK «Helemaal niet, maar dat ligt misschien ook aan mezelf. Sommige acteurs moeten 24 uur per dag in hun personage blijven om hun werk te kunnen doen, ik ben eerder het omgekeerde type: ik denk ’s ochtends even na over hoe ik het moet aanpakken, ga naar de set, doe mijn werk en laat ’s avonds alles achter.»

HUMO Dat klinkt alsof je kritiek hebt op Jeremy Strong, die zich wel dag en nacht inleeft in zijn rol als Kendall Roy. Soms tot irritatie van de andere castleden, zo bleek uit een veelbesproken artikel vorig jaar in The New Yorker. Brian Cox noemde zijn aanpak ‘fucking annoying’.

RUCK «Iedere acteur is anders, en Jeremy heeft inderdaad een heel eigen manier om zich voor te bereiden. Dat is geen kritiek: als hij zich daar goed bij voelt, mag dat. Ik denk alleen dat Jeremy heel streng is voor zichzelf, dat hij niet genoeg vertrouwt op zijn talent. Zijn acteerprestatie in ‘Succession’ is geweldig, maar misschien is er ook een makkelijkere manier om dat te bereiken.»

HUMO Wat denk jij van Connors waanzinnige droom om president te worden?

RUCK «Diep vanbinnen weet hij wel dat het onmogelijk is, de man is niet compleet idioot. Maar hij ziet het als de enige manier om indruk te maken op zijn vader. Het enige wat hij wil, is Logan horen zeggen: ‘Dat was geweldig, ik wist niet dat je dat in je had.’ Daarom klampt hij zich er zo hard aan vast. Hij hoopt dat, ook al wordt hij geen president, er nog iets anders uit de kast zal vallen: een hoge functie, een mooi bureau, iets dat hij aan zijn vader kan tonen.»

HUMO Misschien kan hij wel centraal staan in een spin-off, over hoe hij op wonderbaarlijke wijze toch president wordt.

RUCK «Een totaal incompetente man zonder ervaring die het dankzij een enorme zak geld tot president schopt? Dat zou toch wel heel ongeloofwaardig zijn (lacht). Maar nee, als Jesse een goed idee heeft, mag hij altijd bij mij aankloppen. Ik ben er alleen zeker van dat een serie over Connor niet langer dan een paar afleveringen zou kunnen meegaan.»

HUMO Je brak door in de jaren 80 als de beste vriend van Ferris Bueller in ‘Ferris Bueller’s Day Off’ en speelde daarna nog hoofdrollen in de sitcom ‘Spin City’ en de rampenfilms ‘Speed’ en ‘Twister’. Waar zet je ‘Succession’ in je carrière?

RUCK «O, helemaal bovenaan, zonder twijfel. Dit is de liefde van mijn leven. Meespelen in een hit als ‘Succession’ maakt je carrière. Ik heb er dertig jaar op moeten wachten, maar ik ben gelukkig dat het er toch nog van gekomen is.»

‘Succession’ — seizoen 4, Nu te zien op Streamz