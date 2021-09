‘Satire op zaterdagavond, NPO 1, half negen. De verwachtingen zijn hoog, maar dat is niet erg’

Patrick Lodiers wilde eigenlijk kapitein worden op een groot schip. Het liep anders. Vandaag presenteert hij voor het eerst de satirische zaterdagavondshow ‘Spaanders’. ‘Zeg maar Kopspijkers 4.0. De verwachtingen zijn hoog.’

Zijn ogen glinsteren. Patrick Lodiers (49) wijst op de instrumenten in de hoek, het barretje aan de rechterkant en de viltjes met opschrift (‘Spaanders’) op tafel. Zíjn stamtafel in studio 33, dat zeven weken lang omgebouwd is tot grand café.

Er zijn ramen, schermen, er staat een beker, stoelen en tafels. ‘Kijk, hier nemen we dan elke zaterdag de week door. Op humoristische wijze. Vind je het wat?’

Dit is het grand café van ‘Spaanders’, het nieuwe satirische zaterdagavondprogramma van BNNVara. Hier voert Lodiers gesprekken aan zijn stamtafel, is er een quizje, muziek van een band onder leiding van Cyril Directie en, jawel, een slotkwartier vol cabaret. BN’ers die worden gepersifleerd, typetjes uit de politiek, televisiewereld en sport. ‘Kopspijkers 2.0'?

LODIERS «‘Kopspijkers 4.0'. Een nieuw jasje. Een nieuwe generatie cabaretiers, muziek erbij en een nieuwe titel. ‘Spaanders’, ja, Geloof me, er gaat gehakt worden.»

De presentator was, zegt hij, ‘vereerd’ dat hij in mei werd gebeld.

LODIERS «Ze wilden een zaterdagavondprogramma in de traditie van ‘Even Tot Hier’, ‘De Quiz’ en ‘Kopspijkers’. Dat was een spannende vraag.»

Belletje

Lodiers, voormalig voorzitter van BNN, maakt al jaren radio (‘De Nieuws BV’), televisie (‘De Grote Donorshow’, ‘Over Mijn Lijk’) en theater met De Lama’s, tegenwoordig Tafkal geheten (The Artists Formerly Known As Lama’s). Hij koestert het ruime speelveld waarin hij actief kan zijn. Ten tijden van het belletje zat Lodiers net in de opnamen van ‘Leven voor de Dood’, een programma waarin hij vijf personen volgde die niet meer willen leven om het taboe rondom zelfdoding bespreekbaar te maken.

Dat programma is inmiddels uitgezonden en kreeg lovende kritieken.

LODIERS «Ik heb onwaarschijnlijk veel reacties gekregen. Op de vreemdste momenten kwamen mensen naar me toe die wel iemand hadden verloren aan zelfmoord. Een broer, overbuurvrouw. Voor mij was dat óók spannend. Hoe ga je iemand interviewen die niet meer wil leven, terwijl ik zelf juist heel veel levenslust heb? Gelukkig deed ik het niet alleen, maar met een team. Dan hou je elkaar in de gaten. Je kunt het heel dicht onder je huid laten komen, maar ik was natuurlijk niet hun redder of hulpverlener. Je moet een zekere mate van afstand houden.

»Lange tijd hebben mensen gezegd: hier moet je niet over praten in de media, want dan krijg je copycatgedrag. Maar gelukkig is dit goed gevallen. Het is belangrijk dat het op deze manier besproken wordt op tv. Kijk naar de cijfers, zeker ook in deze coronatijd. Veel mensen hebben een knauw gekregen. En als je die wachtlijsten ziet in de psychische zorg. Daar is veel te winnen.»

Human interest met zware thema’s en tegelijkertijd luchtige programma’s, Lodiers kent die mix.

LODIERS «In de tijd dat ik ‘Over Mijn Lijk’ presenteerde, toerden we ook met De Lama’s door het land. Dat relativeert. En veel kan samenkomen in dit programma. De interviews aan tafel, wat ik gewend ben bij de ‘Nieuws BV’, maar ook het aanjagen van het cabaret. Dat ken ik van De Lama’s. Er is misschien niet één ding waarin ik uitblink of zo, maar ik heb in ieder geval veel meters kunnen maken op allerlei gebied.»

Desondanks voelt hij druk.

LODIERS «Satire op zaterdagavond, NPO 1, half negen. De verwachtingen zijn hoog. Veel ogen zijn op me gericht, maar dat is niet erg. Het mag spannend zijn.»

Naar Spijkerman

Met de producer en eindredacteur ging Lodiers op de koffie bij Jack Spijkerman, ‘Mister Kopspijkers’. Hij leidde het programma jarenlang, eerst voor BNNVara, daarna bij RTL 4.

LODIERS «Gewoon even ons licht opsteken. Vragen hoe hij ernaar keek. Hij juicht het toe. Jack wist als geen ander goede mensen samen te brengen, zowel voor als achter de schermen. De juiste sfeer te creëren. Dat is belangrijk. We doen het samen, met de redactie, schrijvers, cabaretiers. Hij begreep de terugkeer van zo’n zaterdagavondprogramma wel. Het is een mooie tijd om satire te brengen. Er gebeurt van alles. De kabinetsformatie, Louis van Gaal weer terug. Maar je moet ook de gunfactor hebben. Mensen moet op zaterdagavond ook denken: ja, hier heb ik wel zin in.»

Afgelopen zaterdag genoot hij al van de ‘generale’, de proefopnames met publiek, muziek, gasten en cabaretiers.

LODIERS «Zag ik de regiewagen, de mensen binnenkomen. De band die aan het soundchecken was. Ik voelde de opwinding die ik bij De Lama’s ook heb: het circus rukt uit. Voor mij was het daarna de bordjes omhoog houden. De hoofdgasten interviewen met een andere insteek dan bij Op1. Een gesprekje met de bandleider houden, een quizje doen, het cabaret sturen. Allemaal nieuw. Des te uitdagender.»

Voor de ‘oude’ cabaretiers als Viggo Waas, Owen Schumacher en Erik van Muiswinkel komt een nieuwe generatie. De eerste namen die Lodiers prijs geeft zijn Diederik Smit, Alex Ploeg en Yvonne van den Eerenbeemt. ‘Maar het is een groter poultje, zij rouleren.’

Radio, televisie, theater, presenteren, Lodiers doet het allemaal. En dan te bedenken dat hij als klein jochie eigenlijk een heel andere kant op wilde.

LODIERS «Ik ben in Vlissingen geboren, opgegroeid dicht bij het water. Mijn vader zat lange tijd op de grote vaart. Ik ben altijd gefascineerd geweest door water en schepen. Ik wilde naar de Zeevaartschool. Kapitein worden.»

Op de middelbare school veranderde dat. Maar water en zee stroomden niet helemaal weg uit zijn leven.

LODIERS «Toen ik dat programma maakte over zelfmoord, reed ik wel eens naar de zee. Even turen over de golven. Het maakt me rustig. Mijn zusje is wel naar de Zeevaartschool gegaan. Zij was stuurvrouw op cruiseschepen. Zijn joekels, hoor. Ik ben één keer mee geweest. Zag ik haar op een avond daar staan. Als de baas van dat gigantische schip. Ik was trots, niet normaal.»

Nee, switchen gaat niet meer, zegt hij lachend. ‘Laat ik eerst hier aan tafel dit schip op koers houden.’

‘Spaanders’ is vanaf vandaag te zien op NPO 1.