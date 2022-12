Scarlett Johansson als vuilgebekte zeemeermin, een wereldberoemd orgasme en de ultieme kerstprent: deze films mag u dit weekend niet missen op televisie

CANVAS, VRIJDAG 23 DECEMBER, 21.30

KOMEDIE Het zal wellicht iedereen op een dag overkomen, dat je alleen nog maar kabaal op de radio hoort en rommel op de buis ziet en vervolgens verzucht: ‘Vroeger was alles beter.’ Victor (Daniel Auteuil) heeft het in de Franse tragikomedie ‘La Belle Époque’ – voor het eerst bij ons op tv - zwáár te pakken: niets weet hem na zestig lange jaren op deze aardkloot nog te boeien, ook zijn vrouw Marianne niet. Hij komt echter in contact met een bedrijf dat, voor een flinke som geld, een moment uit het verleden op een filmset recreëert. Victor laat, op basis van foto’s en herinneringen, het Parijse cafeetje La Belle Époque herbouwen, zodat hij 16 mei 1974 nog eens opnieuw kan beleven: de glorieuze dag waarop hij Marianne voor het eerst heeft ontmoet. Beschouw deze grappige, dromerige en nostalgische film van Nicolas Bedos gerust als het kleine broertje van ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’. (jmi)

PLAY4, VRIJDAG 23 DECEMBER, 20.35

OORLOG Christopher Nolan volgde zijn intellectuele blockbusters ‘Inception’ en ‘Interstellar’ op met een overrompelend oorlogsepos over de driehonderdduizend geallieerde soldaten die in 1940 op de stranden van Duinkerke vastzaten, als ratten in de val. ‘De hel op aarde’, ‘Alsof je er zelf bij bent’, ‘Dé film van 2017’, schreef onze recensent.

VTM 3, VRIJDAG 23 DECEMBER, 23.00

KOMEDIE Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt en Anthony ‘Falcon’ Mackie gaan in New York op zoek naar de Heilige Graal der Kerstfeestjes in deze als kerstfilm vermomde stoner comedy. Verwacht: harde humor, bro-vriendschap en gastrollen van Nathan Fielder en Miley Cyrus. Voor al wie eigenlijk nooit volwassen wilde worden.

‘NORTH BY NORTHWEST’ ★★★★★

BBC2, ZATERDAG 24 DECEMBER, 14.40

THRILLER Trakteer uzelf, in afwachting van de kerstdis, met een Hitchcock-meesterwerk. In deze spionnenfilm uit 1959 komt Cary Grant nietsvermoedend in een heus complot van geheime agenten, louche businessmannen en knappe blondines terecht. Ingenieus, toegankelijk en spánnend: ‘North by Northwest’ is Hitchcocks amusantste film.

NPO2, ZATERDAG 24 DECEMBER, 19.42

DRAMA U hoeft niet noodzakelijk te wachten op een volgend seizoen van Netflix-reeks ‘The Crown’ om de nasleep van Lady Diana’s dood verfilmd te zien, showrunner Peter Morgan maakte in 2006 namelijk al ‘The Queen’. Helen Mirren won een Oscar voor haar rol als Queen Elizabeth II, die aanvankelijk niet goed wist hoe te reageren op de tragedie.

‘HOME ALONE’ ★★★½☆

VTM, ZATERDAG 24 DECEMBER, 20.30

KOMEDIE John Hughes wist tieners en masse te boeien met ‘The Breakfast Club’ en ‘Ferris Bueller’s Day Off’, in 1990 waren de kleinste koters aan de beurt. De achtjarige Kevin wordt per ongeluk thuis achtergelaten door zijn familie, waardoor hij zijn stoutste kinderdromen kan laten uitkomen. Tja, wat is kerstavond zonder ‘Home Alone’?

‘ALIENS’ ★★★★½

PLAY6, ZATERDAG 24 DECEMBER, 22.35

SF U bent de gourmet en sleebellen kotsbeu? Zoek uw toevlucht in de ruimtethriller ‘Aliens’. Ellen Ripley (Sigourney Weaver) is nog maar net bekomen van ‘Alien’, of ze moet het tegen nog méér bloeddorstige buitenaardse wezens opnemen. James Cameron deed met ‘Aliens’ wat hij niet kon met ‘Avatar’: een straffe sequel afleveren.

‘WHEN HARRY MET SALLY’ ★★★★☆

CANVAS, ZATERDAG 24 DECEMBER, 22.45

ROMCOM Genoeg over Meg Ryans orgasme, ‘When Harry Met Sally’ is ook zónder de ‘I’ll have what she’s having’-scène een hartverwarmende, scherpe, sfeervolle en ronduit uitmuntende romcom. Meg en Billy Crystal kunnen bikkelen als de beste, terwijl ze uitzoeken of een man en een vrouw wel platonische vrienden kunnen blijven.

‘ONCE UPON A TIME IN THE WEST’ ★★★★★

VTM 4, ZONDAG 25 DECEMBER, 20.35

WESTERN U hoeft de titel van deze epische spaghettiwestern uit 1968 maar te lezen, en u hoort de dreigende harmonica van onze wraakzuchtige held Harmonica al weerklinken. Italianen Sergio Leone en componist Ennio Morricone staken een weergaloos spektakel in elkaar, met indrukwekkend weidse beelden en intense close-ups.

VTM 4, ZONDAG 25 DECEMBER, 00.15

KOMEDIE Joel en Ethan Coen tapten voor ‘Hail, Caesar!’ uit hetzelfde vaatje als voor ‘The Big Lebowski’. Resultaat: een vederlichte en hoogst entertainende comedy over de vervlogen Hollywoodcinema van de jaren 50. George Clooney schittert in een Romeins tuniek en Scarlett Johansson als een vuilgebekte zeemeermin.

‘MEN IN BLACK’ ★★★½☆

VTM 4, MAANDAG 26 DECEMBER, 23.00

SF Will Smith gaat werken voor de ultrageheime overheidsdienst MIB, waar hij samen met Tommy Lee Jones gecamoufleerde aliens – een pratende hond! – in onze samenleving in de gaten houdt. VTM 4 vertoont de volledige trilogie: de eerste zet de lichtabsurde toon, de tweede valt tegen, de derde maakt veel goed.