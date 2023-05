Scenaristen in Hollywood staken: ‘Stranger Things’ en nog meer van onze favoriete series moeten eraan geloven

Sinds vorige week liggen de pennen in Hollywood neer: meer dan 11.000 film- en televisiescenaristen die lid zijn van de Writers Guild of America (WGA) staken vanwege slechtere arbeidsvoorwaarden en lagere lonen en halen vooral uit naar streamingdiensten. Maar welke invloed heeft zo’n staking op onze favoriete series?

Goed nieuws en slecht nieuws: het goede nieuws is dat de scripts van enkele toppers - denk maar aan het tweede seizoen van ‘House of the Dragon’ - nog voor de staking werden afgewerkt. Het slechte nieuws is, als de staking van 2007 ons iets heeft bijgebracht, dat sommige van onze andere favoriete series een - om het met zachte woorden uit te drukken - een kakseizoen te wachten staat. Neutraal nieuws: sommige showrunners hebben geleerd uit de fouten van onder andere ‘Breaking Bad’ (het eerste seizoen moest het met een schamele 7 afleveringen doen) en kiezen optie c) uitstellen. Hollywood, wij smeken: laat ChatGPT alvast voor wat het is!

‘Stranger Things’

Netflix’ paradepaardje moet er helaas aan geloven: de productie van het vijfde en laatste seizoen van ‘Stranger Things’ ligt op dit moment stil. Bedenkers en broers Duffer lieten via een tweet weten dat ‘schrijven niet stopt wanneer het filmen begint’ en dat het ‘over and out’ is tot er een deal komt. Of de fans opnieuw drie jaar geduld moeten hebben - zo lang was het wachten op het vierde seizoen - valt dus nog te zien.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) 6 mei 2023

‘Abbott Elementary’

De schrijvers van de Amerikaanse sitcom zouden op 2 mei samenzitten, maar dat gebeurde dus niet. Schrijfster Brittani Nichols liet weten dat de staking hoogstwaarschijnlijk een impact zal hebben op het aantal afleveringen dat ze kunnen pennen. ‘We schrijven terwijl we de reeks uitzenden’, aldus Nichols.

‘Big Mouth’

Het achtste seizoen van de Netflix-animatiereeks zou het laatste worden, maar deze zal nu nog even op zich laten wachten. De schrijvers waren op het moment van de staking al een zestal weken bezig met schrijven en zouden in normale omstandigheden afronden in augustus. De geplande release was in 2024.

‘Cobra Kai’

Ook de schrijvers van het zesde seizoen van de ‘The Karate Kid’-spin-off legden de pennen neer. Jon Hurwitz, een van de bedenkers, tweette ‘We vinden het niet leuk om te staken, maar als we staken, doen we dat hard’, pas dagen nadat hij een foto deelde van het schrijversteam.

We hate to strike, but if we must, we strike hard. Pencils down in the Cobra Kai writers room. No writers on set. These aren't fun times, but it's unfortunately necessary. The moment a fair deal is in place, we'll get back to kicking ass. In the meantime, sending strength and… https://t.co/99UulF7HeW — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 2 mei 2023

‘Lord of the Rings: The Rings of Power’

Gelukkig voor de drie overgebleven fans van de ‘Lord of the Rings’-spin-off zijn er weinig problemen voor het tweede seizoen van de reeks, maar showrunners J.D. Payne en Patrick McKay zullen de productie niet overzien: de twee zijn aangesloten bij WGA en mogen niet aanwezig zijn op de set. De andere, niet-schrijvende producers en regisseurs nemen over.

‘Yellowjackets’

Dikke pech voor het schrijversteam van de thrillerreeks ‘Yellowjackets’. Na amper een dag mogen ze de notitieblokjes voor het derde seizoen weer opbergen. ‘We kijken ernaar uit om terug te keren vanaf het moment dat de WGA een goede deal krijgt’, tweette bedenker Ashley Lyle.

‘Blade’

Miserie bij Marvel: vorig jaar moest de studio de release van ‘Blade’ al een jaartje uitstellen - oorspronkelijke regisseur Bassam Tariq liet de remake van de ‘Blade’-superheldenfilms voor wat het was, twee maanden voor productie van start ging - en nu zit Marvel verveeld met de staking. Het script raakte niet op tijd af, dus mag de reeks voor onbepaalde tijd terug in de kast.

Deze series redden het

Terug naar het goede nieuws: naast ‘House of the Dragon’ kreeg Issa Rae en haar team het tweede seizoen van ‘Rap Sh!t’ net af. Ook het tweede seizoen van ‘Good Omens’ komt eraan, aldus bedenker Neil Gaiman. Hij liet wel weten dat, als lid van de WGA, hij het nieuwe seizoen niet zal kunnen promoten.

In 2007 duurde de WGA-staking 100 dagen. Of dat dit keer opnieuw het geval zal zijn, is nog niet geweten. Maar de impact is nu al duidelijk: vooral dagelijkse soaps en latenightshows delen in de klappen, en op lange termijn kunnen er nog meer grote film- en televisieproducties sneuvelen.