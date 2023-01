Schandalig over het hoofd gezien: deze tv-fenomenen ontbreken volledig onterecht bij nominaties Kastaars

Totale consternatie op de Humo-redactie deze ochtend: de organisatie achter de Kastaars, de fonkelnieuwe mediaprijzen die op 28 januari worden uitgereikt, heeft onder schetterend klaroengeschal haar nominaties bekendgemaakt.

Allemaal goed en wel, maar dat ze daarvoor het vrijwillig aangeboden advies van Humo naast zich hebben neergelegd, en uiteindelijk geen énkel van onze voorstellen in hun selectie opgenomen hebben, dààr is het laatste woord nog niet over gezegd. Voor wie net als wij dus een beetje op de honger bleef zitten met de officiële nominaties voor de Kastaars, hieronder Humo’s longlist voor dé tv-fenomenen van het jaar. De stem van Luc Appermont denkt u er zelf maar bij.

Fictiereeks van 2022

• Bumba

• De Redders (seizoen 2)

• Klopjacht

• Het weer

• De Planckaerts

• Patiënt Pedro

• The Masked Singer

• Het verhaal van Vlaanderen

• K3, één jaar later

• ‘De buurtpolitie’ zonder Andy Peelman

De Buurtpolitie Beeld VTM

Deelnemer van 2022

• Alle bedrijven in ‘Andermans zaken’ die toch failliet zijn gegaan

• Walter Damen in ‘De verraders’

• De misnoegde winnaars van ‘Paradijs zoekt personeel’

• De vrouw die live zonder beha de deur opende in de ‘De dag van vandaag’

• Dominique Persoone (volledige lijst programma’s op aanvraag)

• Freddy de Kerpel in ‘Winteruur’

• Sylvia Konior, Belgisch uurrecordhouder orgasmes, in ‘Bake off Vlaanderen’

• Celine Van Ouytsel die haar elleboog breekt in ‘De vuilste jobs VIPS’

• Wout en zijn piramidespel uit ‘FIRE’

• De man van Caroline in ‘Blind gekocht’

Blind Gekocht 2022 - Filip en Caroline Beeld SBS

Mediamoment van 2022

• Philip stapt uit ‘De mol’ door mentale problemen

• Anke stapt uit ‘De mol’ met een gebroken elleboog

• Nele stapt uit de ‘De mol’ met een spierscheur

• Lothar verandert tijdens ‘Klopjacht’ drie keer van outfit tijdens dezelfde achtervolging

• Adriaan van den Hoof wordt vervangen in ‘Switch’ maar zegt dat hij dat zelf gevraagd heeft

• Meme Clara wordt ceremonieel opgezet in ‘De Planckaerts’

• Gert Verhulst zegt n**** in ‘De tafel van vier’

• Margriet Hermans zegt n**** in ‘De tafel van vier’

• Lotte van Wezemael beweert dat ‘Da’s dikke liefde’ niet over dikke mensen gaat

• Man probeert kip te braden met haardroger in ‘Sos Piet XL’

Da's dikke liefde Beeld SBS

Mediapersoonlijkheid van 2022

• Jan Balliauw

• De ajuinboer die BV’s aan het huilen brengt in ‘James de musical’

• Kurt Rogiers in ‘De schaal van Pascale’

• De rechter die vergeefs ‘De kasteelmoord’ van antenne probeerde te houden

• De getroubleerde acteur achter het typetje Ingeborg

• Michel Wuyts in ‘Spartacus Run’

• Nic Balthazar in ‘25 jaar Canvas’

• De spelingscorector van ‘Even goeie vrienden’

• Die ene die Sammy Tanghe speelde in ‘Out of office’

• Wandelaar met hond in ‘Zomerbeelden’

De Schaal van Pascale Beeld VTM

Televisieprogramma van 2022

• Zomerbeelden (Eén)

• FIRE (VRT)

• Personal trainers (Play4)

• Junior zoekt een lief (Eén)

• Is crypto het nieuwe goud? (Streamz)

• Waarheid, durven of doen (VTM)

• Latem leven (VTM)

• BV Darts (VTM)

• Marble Mania (VTM)

• Spartacus Run (VTM)