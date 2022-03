Schorpioen druipt af met de staart tussen de benen: ‘Dat Vlaams imiteren viel goed mee’

‘Hallo, met schorpioen,’ lacht een stem met Nederlandse tongval door de telefoon. Jawel, het was Klaasje Meijer die al die tijd in het pak van schorpioen zat, en die nét voor de finale het masker moet afzetten.

KLAASJE MEIJER «Da’s jammer, maar ik had niet verwacht dat ik zover zou raken, dus ik ben toch vooral heel blij. In de zevende show zong ik ‘­Believe’ van Cher, een rustig nummer, en daar heb ik zó van genoten. Niet ­moeten denken aan danspasjes of waar ik moet staan op het podium, maar puur focussen op mijn stem: zá-lig. Ik dacht toen al: als ik er nu uit ga, vind ik het niet meer zo erg.»

HUMO Heb je getwijfeld of je mee wilde doen?

MEIJER «Geen moment! Het leek me een geweldig avontuur, en ik vond het supertof om Engels­talige nummers te kunnen zingen in verschillende genres. Daar kon ik veel uit leren. Ik was wél verbaasd toen ze zeiden dat ik een schorpioen zou worden, maar toen ik het pak zag, was ik in de wolken. Het is zo mooi, met al die steentjes – die er trouwens allemaal met de hand zijn op genaaid. Fantastisch om in zo’n donker personage te kunnen kruipen!»

HUMO Viel het wat mee om in dat pak te zingen?

MEIJER «Eigenlijk wel, zeker in vergelijking met de anderen. Aan de voorkant zat een soort gaas waardoor ik vrij goed kon zien en ademen. Alleen de staart was zwaar, hij hing aan mijn schouders, waardoor ik de hele tijd het gevoel had dat ik naar achteren werd getrokken. En hij zat met een band vast om mijn middel, waardoor ik mijn longen niet goed kon uitzetten.

»Een staart is ook niet heel handig als je even wilt rusten. Miss Poes kan daarover meepraten: we moesten helemaal voorover gaan hangen om toch een beetje comfortabel te zitten. Daar zijn heel grappige foto’s van gemaakt.»

HUMO De kijkers hadden je snel in gaten. ‘Die stem herken ik uit duizenden,’ schreven fans op sociale media. Zelfs je perfect Vlaamse uitspraak kon hen niet misleiden.

MEIJER «Dat had ik onderschat. In de studio heeft het lang geduurd voor ze me herkenden. Best grappig, want de productieleider was dezelfde van tijdens ‘K3 zoekt K3’, die ­kende me dus heel goed, en Niels Destadsbader ken ik óók al lang. Maar op het internet viel mijn naam inderdaad wel snel. De berichten die ik heb gekregen! Ik kreeg zelfs filmpjes van enge levende schorpioenen, echt de gekste dingen. En onder zowat elke foto die ik postte op social media zette iemand een icoontje van een schorpioen.

»Dat Vlaams imiteren viel trouwens wel mee. Ik heb vijf jaar in Antwerpen gewoond, hè. De c wat zachter en de r wat harder, dat waren mijn trucjes (lacht).»

HUMO Tijdens de opnames van ‘The Masked Singer’ zat je nog in K3. Was het moeilijk om te zwijgen?

MEIJER «Dat viel mee. Tegen Hanne en Marthe zei ik dat ik in Nederland een rolletje had in een serie die ergens in de zomer van 2022 op de buis zou komen. En tegen familie en vrienden in Nederland zei ik dat ik het zo druk had met de voorbereidingen van de afscheids­tour van K3, dat ik de hele dag in België bleef. Wat twee keer niet helemaal onjuist was: ik speelde een rol, die van schorpioen, en de afscheidstour volgde meteen op ‘The Masked Singer’. Eigenlijk heb ik dus maar een héél klein beetje gelogen (lacht).»