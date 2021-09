Seizoen 2 van ‘Into the Night’ op Netflix is zo schabouwelijk dat het onbedoeld grappig wordt

‘De geschiedenis herhaalt zich, eerst als tragedie en daarna als farce,’ schreef Karl Marx ooit. In het tweede, erg op de lachspieren werkende seizoen van ‘Into the Night’ zou de Duitse filosoof een bevestiging van zijn stelling zien.

Wat als de straling van de zon van de ene dag op de andere dodelijk is voor mens, dier en planten? Dat was het uitgangspunt van ‘Into the Night’, de eerste Netflix-reeks van Belgische makelij die vorig jaar uitkwam. Met de timing zat het toen in elk geval snor: enkele gewone mannen en vrouwen die met een vliegtuig proberen te ontsnappen aan de zonsopgang en op elkaar zijn aangewezen voor hun overleven, dat leek toch net iets minder vergezocht op een moment dat de hele wereld moest schuilen voor een virus. Maar aan de uitwerking van het verhaal schortte het één en ander: ook al was het einde van de mensheid nabij, de passagiers hielden zich meer bezig met oeverloze discussies over hun positie in de groep en over hun privéproblemen dan met het zoeken naar oplossingen. Enerverend was ‘Into the Night’ zeker, maar eerder om de verkeerde redenen.

Op het einde van het eerste seizoen waren de overlevers er op wonderbaarlijke wijze en ondanks enkele tussenstops in geslaagd om uit de greep van de opkomende zon te blijven en bij een bunker in het Hoge Noorden te landen, waar enkele soldaten verscholen zaten. Het decor van ‘Into the Night’ ziet er in seizoen twee dus helemaal anders uit, alleen heeft dat de scenaristen niet geïnspireerd: de nieuwe afleveringen brengen net als voordien vooral conflicten en ruzies, tussen de nu ex-passagiers onderling en tussen de burgers en de soldaten, van wie sommigen de nieuwkomers beschouwen als ‘teken’ die van hen profiteren. Als een passagier bij het koken olie laat ontvlammen en er niets beters op vindt dan de brandende olie in de voorraadkast te gooien, dreigt de hele situatie te ontsporen. Los van het feit dat de zon nog altijd dodelijke stralen uitzendt natuurlijk, zowat het enige thema dat nauwelijks ter sprake komt: meer dan wat vage verwijzingen naar wetenschappers die elders op de wereld naar een oplossing zoeken, krijg je niet.

Voor spanning of psychologische diepgang hoef je ‘Into the Night’ nog altijd niet op te zetten, maar veel plotwendingen zijn deze keer wel zo geforceerd en sommige dialogen zijn zo schabouwelijk dat ze onbedoeld grappig worden. Hoe kun je niet lachen bij een scène waarin een personage waarschuwt dat het zonder airconditioning in de bunker 25 graden warmer kan worden en iemand doodserieus vraagt: ‘Is dat erg?’ Of bij de mysterieuze Ayaz die met andere overlevenden moet gaan onderhandelen omdat hij de meest diplomatische van het stel is maar nog geen vijf seconden later zegt dat hij hoopt dat de tegenpartij met niet meer dan 17 leden is ‘want mijn pistool heeft maar zoveel kogels’. Wat ging de mínst diplomatische van de bende dan doen: een kernbom gooien? De acties van Ayaz kaderen trouwens in de belangrijkste verhaallijn van dit seizoen: de zoektocht naar een voorraad zaden in Noorwegen, waar ook ‘de Russen’ op azen. De overlevenden willen de zaden gebruiken om radijzen te kweken (een soldaat: ‘Radijzen? Ik verhonger nog liever!’), al wordt niet uitgelegd hoe dat moet in een wereld waar de zon elk organisme doodt.

Enfin, uiteindelijk lijkt ‘Into the Night’ nog het meest op de goedkope rampenfilms die in het weekend soms passeren op de kleinere Vlaamse zenders, en die zo slecht zijn dat ze amusant worden. Maar daar weet je tenminste dat ze na een paar uur afgelopen zijn, terwijl deze reeks na twee seizoenen nog altijd geen aanstalten maakt om af te ronden.