Seizoen 2 van ‘Love is blind’ op Netflix: ook God zou het gedrag van diepgelovige haarstyliste Shaina niet goedkeuren

De makers van ‘Love is blind’ hebben gevoel voor timing, dat valt niet te ontkennen. Het datingprogramma maakte zijn debuut op Netflix vlak voor de eerste lockdown, zodat het concept - kandidaten moeten dagenlang met elkaar daten zonder dat ze elkaar zien en daarna beslissen of ze willen trouwen - plotseling veel minder vergezocht leek. Jaargang twee werkte dan weer de afgelopen week naar een ontknoping toe, op een moment dat de wereld in brand schoot en de nood aan televisie die een vluchtweg uit de werkelijkheid biedt groter was dan ooit.

Om je gedachten te verzetten kan het tweede seizoen - laten we maar, zoals past bij dit format, wat vooruitlopen op de conclusie - alvast uitstekend dienen: ‘Love is blind’ levert deze keer genoeg hersenloos vertier op om een aflevering van ‘Marble Mania’ waarin de leden van ‘De Verhulstjes’ het tegen elkaar op moeten nemen naar de kroon te steken. De mannen en vrouwen die hun intrek nemen in het huis waar de uitgebreide ‘blind dates’ plaatsvinden zijn namelijk niet alleen over het algemeen mooi - wat toch vreemd blijft voor een programma waarin het uiterlijk zogezegd op de laatste plaats komt - aan de meesten van hen scheelt er ook iets, en aan sommigen scheelt er heel veel.

Er is Shake, een dierenarts met Indiase roots die in de ‘pods’ bij elke vrouw meteen probeert te achterhalen hoeveel ze weegt. En niet op de meest subtiele manier, tenzij u een vraag als ‘Zou ik je tijdens een festival op mijn schouders kunnen dragen?’ niet doorzichtig genoeg vindt. Er is ook Shayne, een blozende ‘dude’ die doet denken aan het tekenfilmfiguurtje Wreck-it-Ralph, maar dan met een licht psychotische blik in de ogen en de wereldvisie van een vijfjarige. En dan heb je nog Jarrette, die na een paar dagen peinzen en piekeren besluit om Mallory ten huwelijk te vragen, door haar wordt afgewezen en er daarna geen graten in ziet om dan maar Iyanna een aanzoek te doen. Iyanna zegt daar ook ‘ja’ op, want ‘Love is blind’ is het soort televisie waar de deelnemers nog geen rode vlag zouden kunnen zien als hun leven ervan af hing.

Boven alles is er Shaina, een diepgelovige haarstyliste uit een plek in de Verenigde Staten waar dingen als de evolutietheorie met een meer dan gezond wantrouwen worden bekeken. In het huis ontwikkelt Shaina enige liefde voor Shayne - wellicht dankzij zijn opmerkelijke versiertechniek om bij de start van elk gesprek te vragen wat ze aan heeft - maar ze voelt zich niet zeker genoeg om daarvoor uit te komen. Als Shayne daarna voor Nathalie kiest, werpt zij zich met zichtbare tegenzin in de armen van Kyle, een bouwvakker die niet alleen vegetariër is maar ook - zowat het ergst denkbare in Shaina’s leefwereld - een atheïst.

Al op de eerste avond van hun verlovingsreis naar Mexico laat Shaina Kyle alleen achter op zijn hotelkamer omdat ze naar eigen zeggen ‘grenzen moet leren stellen’; alleen vertelt ze er niet bij dat de grens in kwestie ook die tussen de VS en Mexico is, zodat de arme man ‘s ochtends moederziel alleen wakker wordt. Shaina focust zich daarna nog harder dan voordien op Shayne, voor wie ze hardnekkige gevoelens blijft hebben en wiens nakende huwelijk met Nathalie ze omschrijft als ‘een grap’. Nu zijn wij niet zo Bijbelvast als we zouden willen, maar we zijn er toch vrij zeker van dat God het gedrag van Shaina niet zou goedkeuren.

De dynamiek tussen Shaina, Shayne en Kyle doet denken aan die tussen Jessica, Amber en Barnett vorig seizoen, alleen met meer pathetiek en minus één wijn drinkende hond. Maar daar schuilt ook het probleem van deze tweede reeks. In 2020 bracht ‘Love is blind’ een in de categorie van datingprogramma’s redelijk unieke combinatie van trashy melodrama en oprechte emoties, met kleurrijke deelnemers die voor sappige televisie zorgden maar met wie je wel mee kon leven. De koppels nu lijken op de duo’s uit seizoen één, maar ze zijn luider, vervelender, vermoeiender en vooral minder geloofwaardig. ‘Love is blind’ blijft wel verslavende tv waarin het aantal gênante momenten - Nick die van zijn toekomstige zwager de vraag krijgt of hij en zijn verloofde ‘al seksueel actief zijn’, Shake die zijn aanstaande qua fysieke aantrekkingskracht vergelijkt met zijn tante... - nauwelijks bij te houden is. Maar de liefde van twee jaar geleden is toch wat bekoeld.