Seks & soa’s en pissen in het zwembad van de buren: het beste om nu te streamen op Netflix en Streamz

‘Starstruck’

Vanaf 24 augustus op Streamz

SERIE ‘Dit is het ergste wat me ooit overkomen is,’ roept Jessie, een Nieuw-Zeelandse expat in Londen, als ze erachter komt dat Tom, de man met wie ze zonet het bed heeft gedeeld, eigenlijk een filmster is. Haar klaagzang klinkt overdreven dramatisch, maar een relatie met een internationaal bekend Hollywoodgezicht is natuurlijk niet evident, zoals de eenvoudige boekverkoper William Thacker (Hugh Grant) al mocht ondervinden toen hij in ‘Notting Hill’ verliefd werd op actrice Anna Scott (Julia Roberts). De BBC-reeks ‘Starstruck’ draait de rollen om en steekt de romantische komedie in een modern jasje, maar bevat voor de rest wel dezelfde ingrediënten die van de film destijds een kassucces maakten: amoureus gestuntel tussen twee mensen die voor elkaar gemaakt zijn, grappige nevenpersonages (onder wie Toms manager, gespeeld door Minnie Driver) en milde satire op Hollywood. Ondertussen al twee seizoenen ver in het Verenigd Koninkrijk, een derde is in de maak.

‘A Kidnapping Scandal: The Florence Cassez Affair’

Vanaf 25 augustus op Netflix

DOCU Eind 2005 viel de Mexicaanse politie binnen in een ranch ten noorden van Mexico-Stad en ze bevrijdde drie mensen die er vastzaten: Cristina Ríos Valladares, haar 11-jarige zoon en een 8-jarig meisje. Daarmee kwam een einde aan een ontvoering die bijna twee maanden had geduurd en begon er een nieuwe zaak die tot hevige spanningen tussen Mexico en Frankrijk zou leiden. Valladares wees namelijk Florence Cassez, een Française uit Rijsel die in 2004 naar Mexico was gekomen, aan als één van de ontvoerders. Cassez kreeg in 2008 96 jaar cel, ook al bestonden er heel wat twijfels over haar betrokkenheid, was de manier waarop zij na de inval door de Mexicaanse autoriteiten werd behandeld niet helemaal koosjer, en probeerde president Nicolas Sarkozy eigenhandig te bemiddelen bij zijn Mexicaanse collega.

Beeld Courtesy of Netflix

‘Follow de SOA’

Vanaf 1 september op Streamz

SERIE Van ‘Sex Education’ over ‘Euphoria’ tot ‘Never Have I Ever’, we kunnen de afgelopen tijd niet klagen over de hoeveelheid goede tienerseries die we op tv te zien krijgen. Afgaand op de reacties bij onze noorderburen mag ‘Follow de SOA’ ondanks de spuuglelijke titel ook in dat rijtje. De Nederlandse serie draait rond Esmée, een 18-jarig meisje dat haar maagdelijkheid verliest net op het moment dat er een seksueel overdraagbare aandoening de ronde doet op haar school. Als blijkt dat ze de ziekte ook opgelopen heeft, besluit Esmée te onderzoeken wie de epidemie in gang heeft gestoken en brengt ze het seksleven van haar medestudenten in kaart. En dat blijkt een stuk spannender en vunziger te zijn dan ze had gedacht.

Beeld Streamz

‘Me Time’

Vanaf 26 augustus op Netflix

FILM Wat ons betreft, bestaat er op deze aardkloot geen grotere bofkont dan Sonny (Kevin Hart), het hoofdpersonage van de spiksplinternieuwe Netflixkomedie ‘Me Time’: wanneer zijn vrouw en zijn koters voor een weekje de stad uit gaan, heeft hij voor de eerste keer sinds járen een beetje tijd voor zichzelf. Samen met zijn buddy Huck (Mark Wahlberg) profiteert Sonny ervan om all the way te gaan: ze zetten het op een zuipen, gaan uit de bol in een stripclub en pissen in het zwembad van de buren. Precies wat wíj zouden doen als we van onze huisgenoten eindelijk eens wat me-time zouden krijgen! Regisseur John Hamburg kennen we nog van ‘Along Came Polly’, een heerlijk vulgaire komedie waarin we de betreurde Philip Seymour Hoffman de onsterfelijke oneliner ‘I tried to fart and a little shit came out’ horen declameren. Dat belooft!

Beeld SAEED ADYANI/NETFLIX © 2022

‘Partner Track’

Vanaf 26 augustus op Netflix

SERIE De Koreaanse opmars op Netflix gaat verder, met vanaf deze week ook een Amerikaanse dramaserie waarin een personage met Koreaanse roots de hoofdrol speelt. Ingrid Yun is de dochter van Koreaanse immigranten en de eerste uit haar familie die het tot advocate heeft geschopt. Bij de start van ‘Partner Track’ lijkt ze goed op weg om partner te worden in het prestigieuze advocatenkantoor waar ze werkt, maar de lange uren en de strijd om de allerhoogste functie eisen meer en meer hun tol. En wanneer haar oude vlam opduikt, begint Yun te twijfelen aan de keuzes die ze heeft gemaakt.