‘Selective Outrage’ van Chris Rock is een bloederige moord op de humor

Wie heft er aan, jongens? Want de cirkel is éíndelijk rond. Gisterennacht pakte Netflix uit met hun grote innovatie van 2023, genaamd – en ga hier misschien even voor zitten – livetelevisie! Hét ding waar we met streamingdiensten van af dachten te zijn. Live is live – na naaa, na na-na – in de Verenigde Staten natuurlijk, wat resulteerde in een Chris Rock-show uitgezonden om 4 uur ’s nachts, Antwerpse tijd. Het onfortuinlijke uur deed me nog de hele set lang vurig hopen om bezweet uit die koortsdroom met een zielige, blèrende man te ontwaken. Tevergeefs!

Eerst een woordje over de histórische eerste live-uitzending van de streaminggigant, die u hoogstwaarschijnlijk compleet hebt gemist. U moest dan ook een Netfllix-account hebben, uw instellingstaal naar Engels wijzigen en ‘Sic transit gloria mundi’ in de zoekfunctie typen om de show van de godvergeten cabaretier te kunnen volgen. Geen grote melding op het scherm om vijf voor vier, geen pushberichtje op je telefoon, geen reclamefolder in de bus! Stuk voor stuk waarschuwingen voor het pijnlijke uur dat volgde.

‘Ik ga deze show proberen doorkomen zonder ook maar iemand te schofferen,’ opende Rock, volledig in het wit gekleed en met het prijskaartje nog aan zijn pantalon, uiterst voorspelbaar. Waarna hij zich ontpopte tot benevelde stiefnonkel en een tirade afstak over, hoe kan het ook anders, de wokies. ‘Iedereen is verslaafd aan aandacht’, ‘I’m rich, but I identify as poor’, ‘Meghan Markle huuuuuuh’… Geen enkele mop was verrassend, geen enkele mop was grappig. In vergelijking met deze ravage lijkt ‘Grown Ups’ een komisch meesterwerk.

Eén keer vormde zich bijna een glimlach op mijn façaat, toen de Engelse koninklijke familie werd omschreven als The Sugarhill Gang van het racisme, maar die verdween vrijwel onmiddellijk in het zwarte gat van mislukte grappen. ‘Ik ben pro life, want vrouwen hebben het recht om hun baby te vermoorden. Want je moet het zeggen zoals het is’, tierde Rock waarna hij wachtte op geschater dat nooit kwam. De komiek die ooit innovatieve en progressieve grappen bedacht, verslikte zich een uur lang in boomermoppen die zelf aan de toog van Café Kerkhof op stilte worden onthaald. De meeste misdrijven vinden in het duister van de nacht plaats, schoot door mijn hoofd terwijl ik omstreeks halfvijf getuige was van deze bloederige moord op Humor. Chris Rock in Baltimore, met een loden pijp.

Maar alle kijkers zaten uiteraard voor de buis voor één simpele reden: Will he Smith or won’t he Smith? Natuurlijk wel, het zou ons verbazen mocht dat niet als clausule in zijn Netflix-contract staan. Ook Rock wist dat hij nog een gouden eitje in handen had, dus bewaarde hij de controverse voor het einde. Hij noemde Jada een bitch, brulde iets over hun open relatie en poogde Smiths acteercarrière te minimaliseren. Maar een grap was te veel gevraagd. Heel de show lang hoopte ik dat Smith uit de coulissen zou springen om zijn kunstje van de Oscars nog eens over te doen, maar helaas, Rock bleef een uur lang ongehavend. Ik wou dat ik van mezelf hetzelfde kon zeggen.

‘Je kan deze moppen niet op je werk vertellen,’ klonk het. Advies dat hij beter zelf had opgevolgd. Maar er is toch één voordeel aan het nachtelijke uitzenduur. Lijnvlucht MK904 landt al over een halfuurtje in Baltimore, waar ik Rock de verdiende muilpeer kan verkopen voor mijn nachtrust om zeep te helpen. Of misschien bezoek ik gewoon het aquarium, ik wil hem immers geen reden te geven om over een jaar nog eens zo’n show te doen.

‘Chris Rock: Selective Outrage’ staat nu op Netflix. Wij raden aan om het óók om 4 uur ’s nachts af te spelen, terwijl u slaapt in een andere ruimte.